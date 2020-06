Glória Batalha diz que Lionel Leong deu ordens para “simplificar” na fixação de residência

No segundo dia de julgamento do caso de corrupção que envolve o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Glória Batalha voltou a negar as acusações de violação de segredo e de abuso de poder, reiterando que apenas exerceu as funções que lhe tinham sido atribuídas.

Ouvida pelo segundo dia no caso de corrupção que envolve o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), na passada sexta-feira, Glória Batalha negou novamente as acusações de violação de segredo e de abuso de poder, defendendo que se limitou a exercer as funções que lhe foram atribuídas.

A antiga vogal do IPIM afirmou em tribunal que o antigo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, deu instruções para “simplificar” os processos de fixação de residência e manter contactos directos com potenciais investidores e quadros qualificados em Macau. “Temos a obrigação de ajudar os requerentes [de fixação de residência’]”, reiterou Glória Batalha, na sessão de sexta-feira, em declarações publicadas pela Rádio Macau.

Segundo a antiga vogal do IPIM, prestar “esclarecimentos” aos investidores e quadros técnicos interessados em fixar residência em Macau fazia parte das atribuições legais do organismo e de acordo com as instruções do então secretário para a Economia e Finanças. Lionel Leong deu indicações ao IPIM para “simplificar” os procedimentos de fixação de residência, vindo no seguimento das opiniões “negativas” do instituto que davam conta da morosidade do processo de resposta sobre os critérios do IPIM. As opiniões sobre os atrasos vieram no seguimento da opinião pública e constavam numa interpelação da antiga deputada Kwan Tsui Hang, de 2007.

Na mesma sessão de julgamento, Glória Batalha referiu que havia “orientações” do antigo Governo para prestar “serviço domiciliário”, indo a casa ou ao escritório de investidores considerados úteis a Macau. “Podíamos ir ter com eles para perceber a sua situação e prestar esclarecimentos”, antes de os pedidos de residência serem formalmente apresentados ao IPIM, referiu a antiga vogal, justificando assim a “ajuda” a uma professora universitária de medicina tradicional chinesa, a pedido de um empresário com quem tinha uma “relação de amizade”, por ter participação activa nas actividades do IPIM e ser dirigente de uma associação no sector da construção civil. “Tínhamos indicações do secretário para mantermos contactos com representantes dos sectores sociais”, prosseguiu.

O tribunal procurou ainda saber se havia alguma via privilegiada para os pedidos, mas Glória Batalha garantiu que qualquer pessoa poderia ter este “serviço domiciliário” para garantir um acompanhamento mais directo dos processos. A antiga funcionária do IPIM negou, porém, ter dado ordens a funcionários para aprovarem determinados pedidos, defendendo que apenas pediu uma “opinião técnica” ao departamento jurídico e que resultou na transmissão de uma informação “pública”.

O Ministério Público (MP) alega, porém, que a informação transmitida pela antiga vogal do IPIM foi mais precisa do que a referência à média salarial, divulgada pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos. Glória Batalha terá dito que “noutras universidades o vencimento era de 60 mil patacas” e, segundo o MP, este dado só pode ser apurado por quem “teve conhecimento de outros processos”.

Na sessão de quinta-feira, Glória Batalha admitiu ter ajudado dois professores do interior da China a obter residência em Macau, facultando informações, defendo, porém, que foi “dentro dos limites da legalidade” e das competências que tinha no IPIM. Através do advogado Pedro Leal, a defesa pediu ao MP para indicar em concreto as vantagens alegadamente pagas a Glória Batalha, mas o magistrado apenas referiu que os “benefícios estão enumerados na acusação”, fazendo referência a ‘lai sis’ e à participação da filha de Jackson Chang na empresa detida pelo empresário que pediu a Glória Batalha para consultar o andamento de um pedido de fixação de residência.

A antiga vogal do IPIM disse que, naquele caso em concreto, o salário declarado era baixo (30 mil patacas para um professor auxiliar na Universidade de ciência e Tecnologia), valor que inviabilizava a autorização de residência. No entanto, para o MP, este dado era confidencial e foi crucial para o pedido ser posteriormente autorizado, depois de o requerente ter entregue, através de representantes, nova documentação ao IPIM. Em resposta, a defesa mostrou em tribunal um documento, público e disponível na página da internet do IPIM em que o instituto elenca os “factores a ter em conta” nos pedidos de fixação de residência por técnicos especializados. Nessa lista é referido que os salários “não podem ser inferiores” à média salarial do sector, sendo que o valor de referência pode ser consultado na Direcção de Estatística e Censos.