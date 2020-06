Gestora da Cinemateca Paixão fixa nova residência no Pátio da Fortuna 

A nova adjudicatária da Cinemateca Paixão requereu, a 8 de Junho, no Registo Comercial, a alteração da morada da sede da empresa, informação disponibilizada na Conservatória a 19 de Junho. A Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada está agora no Edifício Kai Fu, no Pátio da Fortuna. O PONTO FINAL visitou na sexta-feira as instalações da empresa, onde estava afixada uma lista de contactos telefónicos de trabalhadores da MFTPA, a associação presidida por Alvin Chau que integra a comissão organizadora do IFFAM – Festival Internacional de Cinema de Macau. Na manhã de sexta-feira, em conferência de imprensa, o Instituto Cultural recusou facultar qualquer informação sobre a In Limitada.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Só na sexta-feira foi possível aceder ao registo comercial da Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada – a nova entidade gestora da Cinemateca Paixão -, onde é possível ver que a alteração no registo, requerida na Conservatória a 8 de Junho, diz respeito à mudança de morada da sede da empresa, agora localizada no Edifício Kai Fu, no Pátio da Fortuna, a curta distância da Cinemateca. O PONTO FINAL esteve, na mesma tarde de sexta-feira, nas novas instalações da empresa e contactou com o único funcionário que ali se encontrava, que revelou a este jornal que a mudança da empresa para as novas instalações aconteceu a 11 de Junho. No mesmo espaço, eram visíveis vários materiais promocionais do Festival Internacional de Cinema e Entrega de Prémios de Macau (IFFAM, na sigla inglesa). Afixada num armário, estava uma extensa lista de contactos de trabalhadores da MFTPA (Macau Films & Television Productions and Culture Association/Associação de Cultura e Produções de Filmes e Televisão de Macau), a associação presidida pelo empresário Alvin Chau, que integra a comissão organizadora do IFFAM.

O funcionário em causa, que preferiu não ter a sua identificação publicada, disse ao PONTO FINAL ter iniciado funções na In Limitada este mês, e confirmou que a empresa estava anteriormente localizada no Southeast Asia Business Centre, no número 180 da Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, a mesma morada que é possível encontrar no registo comercial, como sendo o anterior endereço da empresa.

O trabalhador, que disse estar responsável pelo inventário, explicou que o espaço funciona também como armazém da empresa. Escusando-se a responder a mais perguntas, e quando questionado se poderia indicar o contacto de um responsável da In Limitada, este facultou o número de telemóvel de uma funcionária identificada como Yosi. O mesmo nome e contacto telefónico da funcionária aparecem na lista afixada nas instalações da In Limitada, onde figura a inscrição “MFTPA Staff Contact List [Lista de contactos do pessoal da MFTPA]”, e que apresenta, além dos contactos telefónicos de 10 trabalhadores, contactos de gabinetes do IFFAM.

O PONTO FINAL contactou depois Yosi, por telefone. A mesma funcionária, que se identificou como secretária da In Limitada, confirmou ter recebido, horas antes, o email remetido por este jornal para obter informações sobre a empresa e projectos antes desenvolvidos em Macau. Questionada sobre porque é que a empresa mudou de morada a 8 de Junho, e para uma localização próxima da Cinemateca, Yosi respondeu: “São só coisas de administração, apenas mudamos de escritório, não há nenhuma razão particular para o termos feito”. Segundo Rita Wong, directora de operações da CUT Lda, o resultado do concurso público para a prestação de serviços de operação da Cinemateca foi comunicado aos concorrentes a 12 de Junho.

O PONTO FINAL questionou de seguida a funcionária Yosi sobre se a Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada tem alguma ligação ao universo de Alvin Chau, CEO do grupo Suncity e presidente da associação MFTPA, que integra a comissão organizadora do IFFAM. “Sim, tem a minha palavra [que não existe qualquer ligação]. Nós consideramos esse rumor muito ridículo”. Confrontada com a grande quantidade de materiais promocionais do IFFAM – como sacos, blocos de notas, pastas – encontrados nas novas instalações da In Limitada, no Pátio da Fortuna, Yosi hesita, e atira: “Não é que eu tenha conhecimento disso, são tipo ‘souvenires’ do festival? Acredito que muita gente, mesmo o público, receba ‘souvenires’ do festival todos os anos. Esses sacos não podem provar que temos alguma relação com o festival. Eu… apenas não sei”.

A vossa empresa já teve projectos em Macau relacionados com a indústria de cinema? “Indústria de cinema? Acredito que sim. Eu vi o seu email a pedir mais informação sobre a nossa empresa, os nossos projectos anteriores. E se tentarmos consolidar a nossa resposta e escrevermos-lhe de volta muito em breve, provavelmente na próxima [esta] semana?”.

Perante a insistência para conhecer anteriores projectos da empresa relacionados com o cinema, Yosi diz: “Preciso de verificar com a empresa, antes de ter uma resposta apropriada para si”. Yosi recusa depois responder a mais questões e remete para o Governo: “Estamos no processo de consolidar todas as questões, antes de darmos uma resposta apropriada. Esta é a nossa resposta, espero que possam entender. Entendo que tenham muitas questões, sentem que foram mantidos no escuro. Mas sobre essas questões relativas à nossa empresa, tenho a certeza que há informação pública a que todos podem aceder através do Governo”.

Yosi confirma depois que Ieong Chan Veng é o proprietário da In Limitada, o mesmo que figura no registo comercial – disponibilizado na sexta-feira pela conservatória e consultado pelo PONTO FINAL – como sócio maioritário, casado com Ho Sio Chan. Sendo a outra sócia uma mulher identificada como Tung Wing Ha, os dois identificados como sócios administradores. No mesmo documento é possível ler que o acto constitutivo da empresa decorreu a 28 de Abril de 2015, tendo ocorrido a mudança de sede a 8 de Junho de 2020.

IC DIZ-SE LEGALMENTE IMPEDIDO DE FACULTAR INFORMAÇÃO

Se a empresa remeteu para o Governo, o Instituto Cultural (IC), na conferência de imprensa que decorreu ao final da manhã de sexta-feira, recusou facultar qualquer informação sobre a In Limitada. A mesma conferência havia sido agendada para anunciar o resultado – divulgado dias antes no portal do IC – do concurso público para a prestação de serviços de operação da Cinemateca Paixão, que adjudicou a gestão do espaço à Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada para os próximos três anos. Se até então não tinha sido facultada qualquer informação sobre a empresa e o seu plano de gestão, no encontro com os jornalistas o chefe do Departamento de Promoção das Indústrias Culturais e Criativas do IC alegou estar o organismo legalmente impedido de o fazer.

“Quanto ao conteúdo da proposta, nós temos que seguir a lei, não podemos divulgar o conteúdo da proposta, neste momento, nomeadamente o seu portefólio, a sua experiência, nós não conseguimos agora revelar”, alegou Ho Hong Pan, depois de reiterados pedidos dos jornalistas para que fossem facultadas informações elementares como a identificação dos sócios da empresa e qual a sua experiência demonstrada em Macau, os projectos por esta realizados anteriormente, nomeamente no âmbito da indústria do cinema.

Informação que o chefe de departamento do IC não facultou, tendo referido que o organismo teve contacto com a companhia em questão e que esta se mostrou “muito disponível para falar com a comunicação social”. E assegurou: “Podem contactá-los, eu posso dar o número de telefone”. Perante a insistência da comunicação social, Ho Hong Pan deu novamente conta da impossibilidade: “De acordo com a lei, as informações que podemos revelar são aquelas informações que são pedidas por interesses legítimos, e por isso, neste momento, não podemos dar as informações por nós. Mas vocês podem contactar a In Limitada para saber qual o seu ‘background’, quem está por detrás da empresa. Vamos dar os contactos”.

Antes, já o representante do IC tinha repetidamente assinalado os critérios de adjudicação e factores de ponderação que figuram no caderno de encargos, e que determinaram, entre os quatro concorrentes admitidos a concurso, que a adjudicação tenha recaído na In Limitada, que apresentou a proposta de valor mais baixo – pouco acima dos 15 milhões de patacas -, menos de metade da proposta apresentada pela CUT Lda – de cerca de 34,8 milhões – a actual entidade gestora do espaço. “Podemos ver que a qualidade operacional e a experiência, somadas, dão uma percentagem mais elevada que o preço, porque o grau de perfeição da proposta operacional vale 40%, mais a experiência do concorrente e do director de operações, que vale 14%, aí temos 54%. Daí conseguimos ver, através dos critérios de apreciação e de adjudicação, que damos maior importância à qualidade e à experiência”, assinalou Ho Hong Pan, para depois garantir que o concurso público foi realizado “de uma forma justa, imparcial e transparente”.

CORONAVÍRUS IMPEDE PRESENÇA DE REPRESENTANTES DA EMPRESA

Desconhecida a experiência da In Limitada, Ho Hong Pan justificou a ausência de representantes da empresa na conferência de imprensa com preocupações no âmbito da prevenção do coronavírus. “Eles também têm que preparar as suas informações, e também devido à pandemia de Covid-19 eles não puderam estar presentes nesta conferência de imprensa”.

Garantida – e repetida à exaustão – está também a fiscalização que, de resto, compete ao IC. “Vamos desempenhar um papel de fiscalização, para ver se a companhia consegue ou não cumprir todas as cláusulas e disposições consagradas no contrato de adjudicação e na proposta apresentada na fase de concurso. Sei que estão todos muito preocupados, nós vamos seguir o princípio da fiscalização, para que as coisas corram bem”, disse Ho Hong Pan.

O chefe de departamento deu ainda conta da intenção do IC de integrar na Cinemateca os números 9 e 10 da mesma Travessa da Paixão, que serão usados, disse, para exibir “cinema antigo”. O IC tem ainda “o plano de fazer um documentário para apresentar a indústria cinematográfica de Macau, convidando peritos veteranos para partilhar as suas experiências e reviver os momentos dourados da sua carreira profissional”.

Ho Hong Pan deixou ainda um agradecimento à CUT Lda: “Gostaria de agradecer à companhia que nos últimos três anos tem vindo a prestar serviços de operação da Cinemateca. Sim, essa empresa conseguiu cumprir todos os objectivos definidos para a Cinemateca, tem vindo a promover muito bem a indústria cinematográfica na Cinemateca, permitindo à população disfrutar de um ambiente com cinema alternativo”.

No final da conferência de imprensa, foi facultado aos jornalistas o contacto telefónico de uma funcionária da In Limitada, Kathy, que solicitou que as perguntas fossem enviadas por email. Ao final do dia, Kathy confirmaria a recepção do email ao PONTO FINAL, alegando estar a empresa a reunir todas as questões recebidas, às quais só reagirá esta semana, de modo a conseguir “uma resposta consolidada”. A este jornal, a mesma funcionária confirmaria apenas que o “patrão” da empresa se encontra em Macau.

A indignação dos cineastas

Dúvida e indignação, foi o que manifestou o grupo de realizadores que na passada sexta-feira de manhã entregou no Instituto Cultural (IC) uma petição onde são pedidas explicações sobre as razões que ditaram a escolha da In Limitada para a gestão da Cinemateca Paixão nos próximos três anos. À porta do organismo, alguns dos promotores da petição, ligados à indústria do cinema, lamentaram o que dizem ser a falta de transparência e a ausência de respostas.

“Há um grande ponto de interrogação sobre a empresa vencedora. Não sabemos nada sobre eles, até agora. A petição surge com uma grande interrogação, nós não temos qualquer conhecimento sobre esta empresa vencedora. Portanto, enquanto realizador, quero saber o que está a acontecer com a Cinemateca”, disse Lorence Chan, em declarações aos jornalistas.

Vincent Hoi, também realizador, acrescentou: “Não há informação que se consiga encontrar na internet sobre a empresa vencedora, e questionamo-nos como é que eles vão gerir a Cinemateca nos próximos três anos, é uma grande questão para nós. Não conseguimos encontrar o que eles fizeram antes”.

Questionados sobre quem foi consultado no âmbito deste concurso público, Lorence nomeou aquela que era até agora a entidade gestora da Cinemateca. “A CUT, como é habitual. Quando têm algumas questões ou dúvidas, eles consultam-nos, a comunidade local de cineastas. Posso dizer que a Cinemateca é parte da nossa contribuição, dos realizadores locais”. O realizador de Macau acrescentou-lhe a indignação: “A Cinemateca não são só umas instalações à espera que lhe concedam a gestão. Não é só um cinema, é uma organização, é uma coisa viva, pessoas que se juntam para fazer coisas pela cena cultural de Macau. Enquanto comunidade local de cineastas, penso que devemos dar a nossa opinião sobre isto, e colocar questões às pessoas que trabalham no Governo. Esperamos ter um melhor desenvolvimento da indústria local. Ainda podemos ter esta Cinemateca”.

Ellison Lau, profissional de pós-produção em cinema e engenheiro de som deu ainda conta da preocupação do grupo – onde estava também a realizadora Peeko Wong – relativa à redução substancial do orçamento. “Há três anos, o orçamento para a Cinemateca era de 25 milhões de patacas, agora é de 15 milhões. A nossa preocupação é que a Cinemateca possa, ainda assim, manter o seu padrão. Pode esta nova empresa manter o padrão de qualidade da CUT, a organizar festivais e projecções de filmes? Este orçamento tinha que incluir exposições, com este orçamento podem eles gerir a Cinemateca e as exposições? Foi o dinheiro o único factor?, questionou Ellison.

Até ontem, a petição tinha já reunido mais de 700 assinaturas, entre as quais figuravam as de 165 profissionais do cinema, confirmou Ellison Lau a este jornal.

S.G.