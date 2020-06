Agnes Lam pede explicações sobre perdas do Governo com o metro ligeiro

Em interpelação escrita, a deputada pediu às autoridades para disponibilizarem ao público os pormenores do contrato com a empresa do Metro de Hong Kong (MTR), para explicar a razão pela qual “o Governo perdeu dinheiro, mas a empresa ganhou dinheiro”. Segundo os dados da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, a empresa registou um saldo de cerca de 11 milhões de patacas em 2019.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita, que tinha sido remetida ao Governo a 19 de Junho, Agnes Lam exigiu às autoridades que publicassem as informações sobre o contrato com a MTR de Hong Kong, para explicar o lucro de 262 milhões de dólares de Hong Kong que teve em 2019 na operação da linha da Taipa do metro ligeiro, enquanto o Governo perdeu 5,88 mil milhões de patacas na adjudicação. A deputada perguntou ainda ao Governo se vai reforçar os elementos de comércio nas instalações e funcionamento do transporte, para aperfeiçoar o custo-benefício do metro ligeiro.

Agnes Lam assinalou que, desde a inauguração da linha da Taipa do metro, no último mês de Dezembro, não tem sido possível recuperar o custo primário do transporte. “Com os preços de bilhetes do metro, nem é possível recuperar as despesas para o funcionamento de curto prazo, pois incluem a remuneração de 600 funcionários, contas de água e electricidade, e despesas de reparação.”, explicou, exemplificando: “as despesas de luz, por exemplo, custam 40 milhões de patacas por ano”.

Segundo indicou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, a implementação da linha da Taipa do metro ligeiro custou cerca de 10,2 mil milhões de patacas. No entanto, o resumo do relatório da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau de 2019, publicado na página oficial, revelou que a empresa registou, no ano passado, um saldo de mais de 11 milhões de patacas.

Segundo o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), foi concedido à MTR Operações Ferroviárias (Macau) Sociedade Unipessoal Lda., o contrato de prestação de serviços de assistência à operação e manutenção da Linha da Taipa do metro ligeiro, com um prazo de 80 meses. O preço das adjudicações com o sistema de metro ligeiro totalizou 5,88 mil milhões de patacas.

Conforme é referido nos relatórios da MTR, dos anos de 2018 e 2019, o rendimento da empresa na gestão da linha da Taipa do metro ligeiro contabilizou 949 milhões de dólares de Hong Kong. Os lucros que conseguiu através da gestão, respectivamente em 2018 e 2019, foram de 180 milhões e 262 milhões de dólares de Hong Kong. “O Governo pode disponibilizar os conteúdos relevantes nesse contrato com a MTR, para que o público possa conhecer o motivo em concreto pelo que ‘o Governo perdeu dinheiro, mas a empresa ganhou dinheiro’?”, questionou a deputada.

No mesmo resumo do relatório da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, foi revelado também que o metro ligeiro prestou serviços, até ao dia 31 de Dezembro do ano passado, a cerca de 66,2 mil passageiros. A deputada explicou que, com esse número de utentes, “o custo de cerca de 950 milhões de patacas, que a MTR gastou, em 2019, na prestação de serviços de assistência à operação e manutenção da linha da Taipa, é equivalente a que cada um desses passageiros pague à MTR, por cada viagem do metro, um custo primário de 1500 patacas.”

“O Governo realizou uma avaliação do custo primário por cada viagem de passageiro? Já definiu um critério adequado em que, mesmo que o sistema do metro ligeiro não consiga recuperar o custo primário, as despesas de funcionamento anuais se mantêm? E qual é esse critério?”, questionou a deputada, acrescentando ainda: “Como é que as autoridades vão melhorar o funcionamento do sistema do metro ligeiro de Macau consoante a evolução da linha da Taipa? O Governo deve reforçar a coordenação com a empresa responsável e aumentar instalações comerciais, de forma a aumentar o custo-benefício do metro ligeiro. Assim, vai diminuir as situações de défice. Vai fazê-lo?”