“Precisamos de encontrar formas de encorajar as pessoas a entrar”

O râguebi no território tem vindo a crescer ao longo dos anos, considera o novo líder do Clube de Râguebi de Macau. Donald Shaw veio para Macau ainda nos anos 90, para trabalhar na Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM), empresa onde esteve durante mais de 20 anos. Veio com a ideia de ficar por pouco tempo, mas acabou por ir permanecendo e acompanhar o crescimento acelerado da cidade, sobretudo a partir de 2000. “Foi uma altura muito interessante para se estar em Macau”, recordou ao PONTO FINAL. A ligação ao râguebi veio mais tarde, mas mantém-se já há mais de uma década. Lidera agora o Clube de Râguebi de Macau e quer contribuir para o desenvolvimento deste desporto no território.

Texto: Pedro André Santos

Fotografia: Eduardo Martins

Em Macau há 25 anos, Donald Shaw entrou no mundo do râguebi em 2006 através do filho, que começou a praticar a modalidade ainda muito novo. “Tinha 7 ou 8 anos e senti que ele precisava de fazer exercício. Começou a praticar râguebi e aquilo arrancou, e como era ao sábado eu podia ir ver, e foi assim que começou”, contou ao PONTO FINAL. Depois de vários anos a liderar os ‘Bats’, nome designado para os jovens praticantes da modalidade, assumiu este ano a presidência do Clube de Râguebi de Macau, sucedendo a Ricardo Pina.

Como surgiu esta ligação ao râguebi?

Envolvi-me no râguebi através do meu filho, tinha 7 ou 8 anos e senti que ele precisava de fazer exercício. Começou a praticar râguebi e aquilo arrancou, e como era ao sábado eu podia ir ver, e foi assim que começou. Macau só tem um clube de râguebi, a equipa sénior penso que começou em 1996, e depois, em 2006, começou um desenvolvimento mais virado nos jovens com os ‘Bats’, e essa foi a minha introdução no râguebi. Comecei só a ver, depois alguém pede ajuda como treinador-adjunto ou algo semelhante, e vai por aí. Acabei por fazer os trabalhos que ninguém mais queria (risos).

Este ano assumiu a presidência do Clube de Râguebi de Macau, depois de liderar os ‘Bats’.

Sim, disse ao Ricardo [Pina] que poderia experimentar, se mais ninguém estivesse interessado. Tem havido alguma confusão relativamente às diferentes secções, há o clube, há a equipa sénior, e depois há uma entidade separada dedicada às camadas jovens [‘Bats’]. Acho que a força passa por nos apresentarmos como um clube. É verdade que temos uma equipa sénior, e camadas jovens, e também queremos ter uma equipa de mulheres, mas acho que é mais fácil se simplesmente dissermos Clube de Râguebi de Macau.

E quais são os planos para este mandato?

Os objectivos são simples, gostaria que a equipa sénior continuasse a crescer, bem como a nível das camadas jovens, nas quais tem havido algum progresso. Quero que a equipa sénior tenha mais jogos, continue a treinar, e trazer novos jogadores que queiram experimentar o râguebi. Não é um desporto muito popular aqui, precisamos de encontrar formas de encorajar as pessoas a entrar. Temos feito isso nas camadas jovens, mas há outras áreas nas quais nos podemos focar. Tenho pensado em ‘touch rugby’ [variante de râguebi tradicional] porque a imagem que o râguebi tem para quem nunca praticou pode ser uma barreira. Outro dos objectivos seria ter uma competição, temos que jogar contra outras equipas, e receber outras equipas, e no futuro tentar outras competições a nível regional.

Há jogadores suficientes para a realização de um campeonato interno?

De momento, não. Se conseguíssemos chegar a esse ponto era bom, talvez com o tempo, com mais jogadores. Os números têm vindo a crescer, com mais jogadores nas camadas jovens, que depois fazem a transição para a equipa sénior.

E o ‘touch rugby’ que falou é uma forma de conseguir mais jogadores?

Sim. É uma variante diferente do râguebi, sem placagem.

E isso tem tudo a ver com a questão de muitas pessoas olharem para o râguebi como um desporto violento.

É essa a imagem, sim, para muitas pessoas. Mas penso que é um preconceito antigo, que poderá ainda permanecer. Lembro-me do râguebi nos anos 80, e era muito amador, praticado por pessoas com diversos tipos de complexão física, e havia, por vezes, algumas altercações.

Mas as placagens não fazem parte da beleza do râguebi, digamos assim?

Sim, é verdade. E é por isso que, eventualmente, queremos que as pessoas passem a jogar râguebi fazendo essa transição do ‘touch rugby’.

É como uma espécie de transição.

Sim. É também bom para aqueles que praticaram râguebi antes mas não querem placagens, porque há jogadores que querem apenas praticar desporto, manter a forma e sentir aquele espírito de camaradagem.

Em termos de atletas, qual é a situação actual?

Temos cerca de 200 atletas nas camadas jovens, e entre 40 e 50 nos seniores.

E é suficiente para aquilo que pretendem?

Nunca é suficiente. Gostaria que tivéssemos cerca de 300 jogadores nos jovens, e 60 nos seniores, talvez já fosse suficiente. Nas camadas jovens estamos melhor, mas nos mais velhos é preciso haver alguma reestruturação com jogadores jovens de qualidade. Temos cerca de 40 atletas nos seniores, mas não têm todos 25 anos (risos).

E são apenas homens, ou também têm mulheres nas equipas?

São quase todos homens, temos duas mulheres nos seniores. Estamos a tentar aumentar estes números. Não há uma equipa sénior de mulheres ainda, penso que ainda vai demorar uns anos.

Mas passa pelos vossos planos terem também uma equipa sénior feminina?

Sim. Penso que será preciso começar com calma, se tivermos uma equipa feminina já seria um grande feito, e penso que estamos perto disso, acho que com mais meia dúzia de atletas já conseguiríamos ter uma base. Já identificámos algumas competições em Hong Kong, que é o maior centro de râguebi feminino a nível mundial, com mais equipas e jogadoras do que qualquer outro país. Fazem várias competições, já tivemos alguns convites, penso que são em Janeiro e Março. As possibilidades existem, resta saber se há interesse das jogadoras, e depois a questão logística, se será possível viajar.

E nas camadas jovens?

Temos equipas mistas até aos 12 anos. No ano passado, pela primeira vez, tivemos uma equipa de raparigas com mais de 12 anos. Hong Kong tem uma estrutura muito boa, com milhares de pessoas, é impressionante. O que gostaríamos de fazer era ter uma equipa sénior entre os 18 e os 35 anos, e depois uma equipa de veteranos.

Há alguma representação internacional a nível de selecções?

Já tivemos no passado, jogámos contra o Camboja, Vietname, e outros países. Estamos a tentar reconstruir isso e é um dos objectivos também, ter uma representação internacional. A nível dos jovens, Macau recebeu convites nos últimos dois anos para jogar no Japão com uma equipa de sub-14. E queremos fazer isso também nos seniores.

E ter uma selecção de Macau é um dos objectivos também?

Sim, claro que sim. Seria óptimo. Não é algo que irá acontecer de repente, mas devemos ter isso como um dos objectivos.

E olhando para os jogadores actuais, e o seu potencial, considera que seria possível ter uma equipa competitiva em termos internacionais?

(risos) Acho que ainda é preciso haver mais desenvolvimento. Temos alguns bons jogadores, acho que alguns dos veteranos até fariam boa figura. Mas temos que voltar a competir e a tirar prazer disso, de jogar.

Como é que compararia o râguebi em Macau com outras regiões na Ásia?

Honestamente, acho que não é assim tão mau em comparação. Sofremos com os números, que são reduzidos, mas a qualidade é até bastante boa. As pessoas ficam surpreendidas. Fomos a uma competição de sub-14 no Japão e chegámos às finais. Esperávamos fazer o nosso melhor, mas acho que superámos as nossas expectativas. Às vezes não temos bem a noção das nossas capacidades porque não participamos em competições de maior dimensão.

A falta de espaços para treinar é um dos problemas do râguebi, à semelhança de outros desportos?

Toda a gente tem este problema e nós também, e infelizmente não estamos no topo da lista. O futebol tem muito mais gente, há muito mais interesse, mas diria que é difícil para o desporto em Macau de forma geral. Temos que fazer o possível com o que temos, não adianta lamentar por aquilo que não há.

Têm apoios do Governo?

O Governo sempre nos apoiou, deram-nos acesso ao campo de hóquei do Estádio de Macau, é um aspecto muito importante. E sempre nos ajudaram, embora existam limites para aquilo que eles podem fazer, tem muito a ver com aquilo que nós podemos fazer. Há escolas a serem construídas na Ilha da Montanha e fizemos contactos com eles para saber se vão ter campos, e se é possível ter acesso a eles. De momento não há nada de concreto ainda, mas as conversas iniciais foram positivas.

Qual é o orçamento do clube?

Diria que é à volta de 100 mil patacas anuais.

Por parte do Governo?

Eles dão-nos algum apoio, com o campo. Apesar de pagarmos o arrendamento eles acabam por nos compensar na maioria dos pagamentos. Não temos ninguém a trabalhar a tempo inteiro, só algumas pessoas em regime parcial que desenvolvem trabalho administrativo, o resto é tudo trabalho voluntário. Acho que poderíamos ter algum apoio financeiro por parte do Governo, se precisássemos, mas ainda não temos pessoas suficientes que o justifique, como treinadores a tempo inteiro, por exemplo. Não tenho dúvidas que o Governo nos irá ajudar se chegarmos a esse patamar.

De onde vem este apoio financeiro actual?

Temos os nossos membros, e também um patrocínio por parte da Wynn. Antes tivemos da MGM, mas agora temos da Wynn, o que muito nos ajuda. Tentamos ter custos muito reduzidos, a maioria do nosso orçamento vai para o equipamento. Acho que vamos precisar de mais apoios à medida que vamos crescendo, por isso é que procuramos algumas formas de autofinanciamento.

A pandemia da Covid-19 levou à suspensão das actividades desportivas. Como foi em relação ao râguebi?

Foi muito difícil, sinceramente. Só nas últimas semanas conseguimos fazer alguns treinos com a equipa sénior, e sem contactos físicos. Os jovens ainda não podem treinar, talvez durante o Verão consigamos fazer alguma coisa.

E qual foi a reacção da equipa no regresso aos treinos, depois de tanto tempo parada?

Acho que ficaram todos encantados por voltar a correr, a ver pessoas, e a divertirem-se.

A secretário para os Assuntos Sociais e Cultura falou nas Linhas de Acção Governativa sobre a vontade do Governo de ter um grande evento desportivo a nível mensal. Poderia o râguebi estar associado a isto de alguma forma?

Adoraria estar incluído nisso. Ouvi apenas por alto, não sei ainda se há mais detalhes, mas claro que gostaríamos de estar envolvidos. Mas até isso acontecer temos que aguentar esta situação que se vive actualmente, e depois regressar à competição.

Tinham muitos eventos programados para este ano?

Sim, tivemos que cancelar uma competição de jovens em Março, com equipas da China e de Hong Kong que vinham cá para um dia inteiro de competição. Era também suposto levarmos quatro equipas a uma competição de 10’s em Banguecoque, num torneio internacional, que também tivemos que cancelar. O torneio acho que se realizou na mesma, mas sem equipas internacionais.

E há algo mais planeado para este ano?

Temos muitos planos, mas não sabemos se as circunstâncias o irão permitir. Temos também o torneio de râguebi na praia, em Setembro. Estamos a planear, devemos ter uma decisão final em Julho.

Está também dependente do Governo?

Basicamente tem a ver com a possibilidade de as pessoas poderem viajar para Macau. E se puderem, iremos fazer esta competição.

Não foi colocada a possibilidade de se fazer este evento só a nível local?

Iremos pensar nisso como uma alternativa, é tudo uma questão de números. Para ser sincero, se for apenas para diversão e festa, iremos fazê-lo. E temos algumas equipas de Hong Kong que estão a planear vir cá jogar com a nossa equipa sénior. Há muitos planos, mas temos que esperar e ver os próximos desenvolvimentos.

Que futuro para o râguebi em Macau?

Acho que o futuro tem que passar por uma fase de construção, ter mais jogadores, mais pessoas envolvidas, e manter a diversão em torno do jogo. Não vale a pena trazer mais pessoas para saírem um tempo depois, é preciso cativá-las. Temos que trazer pessoas, e depois temos que melhorar a sua qualidade. Adorava ter uma maior presença a nível local, tanto a nível de jogadores, como também de competições. Gostávamos de ir até às universidades, há aqui um grande potencial. Claro que queremos uma equipa internacional para ir jogar lá fora, mas preferia que tivéssemos uma base mais solidificada a nível local, para ser sincero, porque isso significaria mais pessoas a competir em diferentes escalões.

Há jogadores na equipa que querem ser profissionais?

Temos alguns, e até jogam por equipas de Hong Kong a um nível bastante elevado.

Fazem parte do Clube de Râguebi de Macau mas jogam em Hong Kong, como é que isso funciona?

Varia entre os jogadores. Alguns juntaram-se a nós e a uma equipa de Hong Kong, treinam connosco e depois jogam em Hong Kong. Outros jogam por Macau e Hong Kong em diferentes competições, mas a partir de uma certa altura eles têm que decidir.

Em relação à estrutura da equipa, é composta na maioria por jogadores locais ou há muitos estrangeiros?

É uma mistura. Diria que em relação aos mais velhos temos mais jogadores estrangeiros, mas nos mais novos, dos 12 anos para baixo, cerca de 80% são jogadores locais. Mas é uma boa mistura, temos jogadores australianos, sul-africanos, alguns portugueses, britânicos, de Angola… temos pessoas de diferentes sítios.

Desde que assumiu a direcção dos ‘Bats’, em 2012, até liderar agora a presidência do Clube de Râguebi de Macau, tem havido um crescimento desta modalidade?

Sim, mas em fases diferentes. Todos os anos temos tido mais jogadores, vemos muitas pessoas que vão permanecendo em Macau por vários anos, mas também temos alguns jovens que acabam por sair de Macau para estudar.

O râguebi sempre foi uma paixão, ou foi algo que despontou já em Macau?

Sempre gostei de râguebi e cheguei a jogar quando era mais novo, mas não fui um grande jogador (risos).

Mas faz parte da equipa também?

Não, os meus joelhos já foram, os meus ligamentos já não estão bem onde deveriam estar, ou estão apenas a 40% da sua capacidade. Estou impedido de praticar desportos de contacto já há muito tempo (risos).

Como é que surgiu esta oportunidade de vir para Macau?

Estava de partida para o Canadá e recebi uma chamada de alguém que estava em Macau e que me falou de uma oportunidade de emprego, e eu pedi para me enviar os detalhes, porque estava mesmo para embarcar.

E entretanto já lá vão 25 anos de Macau, um território que acompanhou de perto o seu crescimento.

Sim, ainda era território português quando eu cheguei. Vi a transição, especialmente em torno dos casinos. Houve muitas mudanças, especialmente a partir de 2000. Estive envolvido em muitos projectos de casinos, foi uma altura muito interessante para se estar em Macau.