Novo Macau apela à correcção dos regulamentos para pessoal docente das escolas privadas

A Associação Novo Macau apelou ontem ao Governo que corrija algumas das cláusulas dos regulamentos de avaliação das escolas particulares que permitem substituir a indemnização aos docentes despedidos pelo fundo de previdência para o pessoal docente. Os democratas pediram ainda à DSAL para rever as denúncias dos professores afectados por abusos dos empregadores.

A Associação Novo Macau apelou à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) que rectifiquem as cláusulas dos regulamentos de avaliação entregues pelas escolas particulares referentes ao fundo de previdência para o pessoal docente, de modo a impedir que estas substituam a indemnização aos docentes despedidos sem justa causa por esse fundo, decisão anunciada pelo Tribunal de Segunda Instância, no último mês de Março.

Segundo o relator do Tribunal, as autoridades reconheceram que o fundo de previdência em causa serve para proteger o direito à reforma de docentes, em vez de assegurar que as escolas particulares conseguem pagar o valor de indemnização por resolução do contrato. Em conferência de imprensa, a Novo Macau assinalou os objectivos distintos dos dois fundos, que são explicitados respectivamente no artigo n.º 43 do “Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior”, e no artigo n.º 70 da “Lei das relações de trabalho”.

Apesar do resultado do Tribunal, que a Novo Macau disse provocar discussões intensas do sector de educação, continua a haver escolas a abusar da substituição dos dois fundos. “Ultimamente, houve alguns professores que, além de terem sido despedidos sem justificação, foram descontados ilegalmente no seu fundo de previdência”, detalhou Kam Sut Leng, presidente da associação.

A presidente da Novo Macau indicou que, de acordo com o “Quadro”, todas as escolas privadas têm de entregar à DSEJ uma cópia do seu regulamento de avaliação acerca do fundo de previdência para os docentes. Quanto a essa questão, a associação questionou a DSEJ por negligenciar as irregularidades dos regulamentos aos longos dos anos. “É impossível que a DSEJ não saiba das cláusulas que permitem a substituição entre esses dois fundos. Ao fazer uma consulta, dá para ver quais são essas escolas”, disse a presidente da associação, apelando à DSEJ que reveja os regulamentos entregues pelas escolas, para que essas realizem uma correcção dentro de um determinado prazo.

Para resolver o problema de substituição, a Novo Macau considera que uma das formas é a adesão das escolas privadas ao Regime de Previdência Central não Obrigatório, mas referiu que nem todas as escolas irão apoiar essa medida. A associação salientou que o fundo de previdência da escola e a indemnização por rescisão do contrato não são substituíveis, independentemente da adesão do docente ao fundo de previdência central ou ao plano individual de previdência.

Enquanto concorda com a necessidade de eliminar as cláusulas dos regulamentos das escolas que possibilitam a cobertura dos dois fundos, a associação sugere ainda que se preste ajuda aos docentes que sofreram corte indevido do seu fundo de previdência.

Segundo os dados disponibilizados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), foram registados, desde a entrada em vigor do “Quadro” (2012) até agora, apenas 18 queixas relacionados com a indemnização por resolução do contrato ou o fundo de previdência. Na perspectiva da associação, a compreensão inadequada do “Quadro”, por parte da DSAL, pode ter causado uma interpretação imprecisa das denúncias dos docentes, o que pode acabar por prejudicar a sua confiança em pedir ajuda. Desta forma, a Novo Macau exige à DSAL para proceder à revisão e aperfeiçoamento dessa questão, de forma a poder realizar uma melhor análise das denúncias.