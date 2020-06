Melco suspende The House of Dancing Water até 2021 e dispensa funcionários 

A Melco Resorts & Entertainment anunciou ontem a suspensão do espectáculo The House of Dancing Water até Janeiro de 2021. Em comunicado, a empresa informa que o espectáculo será “reinventado” em cooperação com o director criativo Franco Dragone, e que regressará em Janeiro do próximo ano “a tempo do Ano Novo Chinês”. O PONTO FINAL sabe que mais de 70 funcionários ligados ao espectáculo foram já dispensados pela empresa, enquanto outros receberam um corte de 50% do salário durante pelo menos quatro meses, não exercendo funções durante esse período. A suspensão do espectáculo entrou ontem em vigor. Em declarações ao portal Macau News Agency, a operadora reconheceu que as alterações pressupõem a eliminação de vários postos de trabalho, afectando sobretudo trabalhadores não-residentes, prometendo concentrar os seus esforços na contratação de trabalhadores locais. Devido à pandemia do novo tipo de coronavírus, o espectáculo The House of Dancing Water esteve suspenso entre finais de Janeiro e 27 de Março. Desde que arrancou, em 2010, o espectáculo registou uma assistência de mais de seis milhões de pessoas.

P.A.S.