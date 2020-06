Grupo de cineastas pede explicações ao IC sobre nova gestão da Cinemateca Paixão

Um grupo com cerca de uma dezena de cineastas de Macau lançou ontem uma petição que tem como objectivo pedir explicações ao Instituto Cultural (IC) relativamente ao facto de a CUT Lda. – que geria o espaço desde 2016 – ter perdido o concurso público para a prestação de serviços de operação da Cinemateca Paixão, em detrimento da Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada, uma empresa sobre a qual há pouca informação disponível e que apresentou a proposta de valor mais baixo ao organismo.

No documento, partilhado numa página de Facebook intitulada “Macau Cinematheque Matters”, os realizadores locais pedem que o Governo explique as razões da escolha. Numa carta com quatro pontos, o grupo começa por pedir que o Executivo detalhe os critérios para o concurso público. Depois, os cineastas perguntam também se uma decisão do género pode ter por base a proposta cujo valor é o mais baixo. Recorde-se que a Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada apresentou uma proposta de pouco mais de 15 milhões de patacas, enquanto a CUT fez uma proposta de 34,8 milhões.

“O IC presta suficiente atenção às opiniões dos cineastas locais?”, questiona também este grupo, acrescentando que o organismo não tem dado atenção às políticas de desenvolvimento de filmes locais. Por fim, os realizadores pedem que o IC esclareça os detalhes da empresa que venceu o concurso, quais os detalhes do orçamento da empresa vencedora, quais os métodos de gestão da Cinemateca Paixão.

Segundo o grupo, a Cinemateca Paixão exibiu, nos últimos três anos, 700 filmes chineses e estrangeiros, realizou 35 festivais de cinema e fez 100 ‘workshops’. “Aos olhos dos cineastas, o cinema é um lugar de exibições precioso”, frisam. O grupo vai apresentar a petição ao IC “nos próximos dias”.

