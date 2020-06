Sistema de inscrição para isenção de quarentena em Zhuhai reabre hoje com mil vagas diárias

Reabre hoje, a partir das 10 horas, o sistema de inscrição para isenção de quarentena em Zhuhai, com mil vagas por dia, anunciou ontem Lo Iek Long. Na mesma conferência de imprensa, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo, disse que 12 pessoas partiram ontem para o Aeroporto de Hong Kong através do corredor especial. A mesma responsável acrescentou que a DST registou mais de três mil inscrições para o programa turístico “Vamos! Macau!”.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde vão reabrir, a partir das 10 horas de hoje, o sistema de inscrição para isenção de quarentena em Zhuhai para os residentes em missão oficial ou comercial, ou outros motivos especiais, segundo Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Os residentes que forem aprovados podem entrar em Zhuhai a partir de 23 de Junho, durante sete dias. O clínico assinalou ainda que existe um limite diário de mil vagas, alertando que, caso se esgotem as vagas, os residentes podem voltar a inscrever-se no dia seguinte.

“Cada sistema de tecnologia tem um limite. Mais de 700 pessoas tentaram fazer ‘login’ logo nos primeiros segundos no primeiro dia de abertura do sistema. Entre estes, houve residentes que não estavam familiarizados com a aplicação e permaneceram na página, o que sobrecarregou o sistema”, disse o médico. Para facilitar a inscrição, o Instituto de Acção Social (IAS) disponibiliza oito postos na cidade para ajudar os residentes, informou o clínico, lembrando ainda aos requerentes que levem o seu telemóvel e preparem um email para a realização do pedido.

Segundo os dados das autoridades de saúde, foram recebidos 7611 pedidos e aprovados 6667. No caso dos residentes que forem autorizados a isenção de quarentena em Zhuhai, Lo Iek Long acrescentou ainda que a sua área de movimento se limita dentro do território, tendo em consideração os princípios de prevenção da epidemia. Sobre o reconhecimento de código de saúde entre Zhuhai, Hong Kong e Macau, Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, disse que as autoridades das três regiões ainda estão a negociar os detalhes, que serão anunciados posteriormente.

Na conferência de imprensa de ontem foram confirmados 70 dias sem novos casos de infecção na cidade, havendo 487 pessoas em quarentena nos hotéis designados. Em relação ao corredor especial de transporte entre Hong Kong e Macau, a Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) registou um conjunto de 877 inscritos no sistema.

Doze pessoas partiram ontem de barco para o Aeroporto de Hong Kong, foi também ontem referido, tendo cerca de 90 residentes feito o caminho inverso, vindos do Aeroporto de Hong Kong através do corredor especial. Inês Chan explicou que será aplicada uma medida de “circuito fechado” aos que chegarem a Macau através do corredor especial: “Se não mostram sintomas, vão ser levados aos dois hotéis designados para quarentena. Os que mostram sintomas serão tratados pelos Serviços de Saúde, consonante as suas condições de saúde”.

Prioridade aos estudantes que estão em Taiwan

As autoridades de Taiwan autorizaram conceder prioridade aos estudantes de Macau e Hong Kong que estão no último ano de licenciatura e que pretendem regressar, informou ontem Lo Iek Long. Segundo os dados da DSES, Lo Iek Long afirmou que as autoridades não receberam pedidos de ajuda dos estudantes envolvidos. Porém, acrescentou o responsável, as autoridades de educação vão contactar as associações para prestar auxílio aos alunos em questão.

A partir da próxima segunda-feira, a validade dos resultados do teste de ácido nucleico dos comerciantes que entrarem no território de Taiwan será reduzida para cinco dias. Lo Iek Long disse que as autoridades disponibilizam aos residentes cerca de 2.000 testes de ácido nucleico por dia, correspondendo assim às necessidades dos interessados.

Autoridades atentas a novos tratamentos

Um estudo da Universidade Oxford, no Reino Unido, referiu que o medicamento esteróide Dexametasona pode servir para combater o novo coronavírus. Lo Iek Long confirmou que as autoridades de saúde utilizaram este medicamento para o tratamento de alguns dos 45 pacientes no passado. Dado o número reduzido de infectados em Macau, acrescentou, é difícil tirar uma conclusão sobre o efeito do fármaco no tratamento do novo coronavírus. Lo Iek Long afirmou que as autoridades vão manter-se atentas aos diferentes tratamentos médicos a nível global, ajustando os planos de tratamento consoante as experiências concluídas e a evolução da epidemia em Macau.

Mais de 3100 inscrições nas excursões locais “Vamos! Macau!”

Em relação ao projecto de excursões locais da DST “Vamos! Macau!”, cuja inscrição começou ontem, Inês Chan, responsável da Direcção dos Serviços de Turismo, disse que, até à tarde de ontem, foram registadas 3.135 inscrições, correspondendo a 40% dos roteiros comunitários e 60% de lazer. Entre esses, 400 pessoas inscreveram-se no roteiro da ‘TeamLab’.