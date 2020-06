Na noite do dia 4 de Junho, Cherry e Christy Au foram levadas para uma esquadra da PSP. As autoridades consideraram suspeito que as irmãs estivessem sentadas, no Largo do Senado, a tirar fotografias com um folheto alusivo ao massacre de Tiananmen. Em entrevista ao PONTO FINAL, as filhas do deputado Au Kam San recordam a noite, notam que os protestos em Hong Kong provocaram cisões em Macau, e apontam ao futuro: dizem que querem uma Macau com mais liberdade.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Depois de terem sido levadas para a esquadra, na noite de 4 de Junho, as irmãs Au dizem que o episódio mudou a forma como olham para Macau. “Parecia que tínhamos todos os direitos para fazer tudo. Mas, quando coisas como estas acontecem, pensamos que não temos tanta liberdade como achamos que temos”, diz Cherry Au. Christy Au recorda a noite: “Estávamos apenas sentadas ali, em silêncio. E agora estão a considerar acusar-nos. Qualquer um pode ser detido”. As irmãs recusam o medo das autoridades de Macau. Christy afirma: “Não devemos fazer autocensura, porque, senão, estamos a ajudá-los a ser irrazoáveis”. Na opinião das filhas do deputado Au Kam San, os protestos pró-democracia de Hong Kong alteraram o panorama de Macau. “As pessoas estão muito divididas”, aponta Cherry. As irmãs defendem o direito à livre expressão daqueles que seguiam no autocarro de apoio à lei de segurança nacional, que circulou por Macau um dia depois da não realização da vigília em memória das vítimas de Tiananmen: “Têm todo o direito a expressar as suas opiniões”. Cherry Au, de 26 anos – em Londres há 13 anos – terminou o mestrado em Fotografia de Moda no London College of Fashion. Christy Au tem 25 anos, está na capital britânica há nove, e terminou o mestrado em Bioquímica no Imperial College London. As irmãs planeiam voltar a Macau. E que Macau querem encontrar? “Uma Macau onde haja liberdade para protestar, liberdade de imprensa” e até “liberdade para andar e para nos sentarmos em lugares públicos sem sermos detidas”.

Como foi crescer com Au Kam San como pai?

Cherry Au: Na verdade, ele é um pai muito bom. Mas ele trabalha muito. Está constantemente a trabalhar, nunca o vimos a fazer uma pausa. Ou se dedica à família ou se dedica ao trabalho.

Sempre tiveram percepção da sua intervenção cívica na sociedade de Macau?

Christy Au: Sim. Ele falava disso connosco.

O que é que ele dizia?

Christy Au: Explicava-nos aquilo que se passava em Macau.

Há algum episódio específico que se lembrem que ele vos tenha explicado sobre Macau?

Cherry Au: Nem por isso.

Falou-vos sobre o massacre de Tiananmen, por exemplo?

Cherry Au: Não me lembro. Não me lembro bem.

Christy Au: Nós éramos muito pequenas. Não nos lembramos precisamente daquilo que ele disse, mas sempre soubemos disso.

Cherry Au: Mas é excelente termos aprendido a nossa história. Em Macau é muito mais fácil encontrar informação sobre o passado, como o massacre da Praça de Tiananmen. Na China não saberíamos de nada, com a propaganda e assim. Tenho falado com os meus amigos no Reino Unido que são da China e eles nunca tinham ouvido falar disso. Quando eles descobriram, ficaram tão surpreendidos. Tipo: “Como é que eu não sabia disto? É uma loucura”. E eu gosto de lhes dar as notícias [risos]. Tipo: “Tu tens de saber disto!” [risos].

Têm receio de que, num curto espaço de tempo, as coisas em Macau se tornem iguais ao interior da China?

Christy Au: Dá a sensação de que as coisas se estão a encaminhar nesse sentido.

Mais rapidamente do que imaginavam?

Cherry Au: Definitivamente. Achámos que nada mudaria no espaço de 50 anos, mas olha para o que se está a passar.

Au Kam San influenciou a forma como vêem conceitos e valores como a liberdade e a democracia?

Cherry Au: A atitude do nosso pai sempre foi: “Isto é aquilo em que eu acredito, mas vocês também têm de procurar a vossa verdade, não podem apenas ouvir uma versão e decidir. Têm de verificar diferentes fontes para decidirem por vocês mesmas”. Ele era tipo: “Esta é a informação que eu tenho, mas vão procurar a vossa informação”.

Têm estado presentes na vigília pelas vítimas de Tiananmen todos os anos?

Cherry Au: Sim, desde que me lembro. Vínhamos sempre à vigília em crianças e, quando nos mudámos para o Reino Unido, íamos à vigília em Londres. À porta da Embaixada da China, por exemplo.

Christy Au: Na verdade, esta foi a primeira vez em muito tempo que viemos à vigília em Macau.

Cherry Au: Por isso é que, quando passámos à frente da igreja [de São Domingos], disse: “Ó meu Deus, é aqui que normalmente acontece a vigília, vou tirar uma fotografia”. Eu só queria tirar uma fotografia, estava a ser tão discreta. Pus o folheto e as velas no meio de nós e tirei uma fotografia. Foi muito discreto.

Recuemos à proibição da vigília por parte da polícia. Houve quem dissesse que foi uma decisão política. Concordam?

Christy Au: Em Macau não é preciso que o Governo aprove uma reunião, desde que as intenções não sejam contra a lei, eles não têm de aprovar. Este ano, eles citam preocupações de saúde, mas não há nenhum caso novo há mais de dois meses. Os cinemas estão abertos, as piscinas estão abertas…

Então, não vos faz sentido a justificação para o cancelamento deste evento?

Christy Au: Não.

Antes de terem vindo para o Largo do Senado, estiveram na vigília organizada pela União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, na antiga sede da Associação Novo Macau. Foi estranho, uma vez que, nos anos anteriores, estiveram na vigília de Londres, com centenas de outras pessoas?

Christy Au: É compreensível.

Mas foi diferente de todas as outras vigílias em que participaram no passado?

Cherry Au: Definitivamente. Mas é a Covid-19, o que é que podemos fazer? Nada. [risos] Não conseguimos parar o vírus.

Naquela noite, como é que tudo aconteceu? Estavam sentadas a tirar uma fotografia e foram abordadas por um agente?

Cherry Au: Sim. Nós estávamos a passar e quisemos tirar uma fotografia. Então, sentámo-nos e, uns três minutos depois de nos termos sentado para tirar a fotografia – porque eu tiro dezenas de fotografias antes de escolher uma -, a polícia à paisana passou e pediu-nos a nossa identificação, e nós dissemos: “Força, não fizemos nada de errado. Se querem verificar a nossa identidade, força”. Eles verificaram a nossa identidade por uns minutos e depois devolveram-na, disseram que podíamos continuar a fazer o que estávamos a fazer.

Christy Au: Eles nunca nos pediram para sair dali.

Cherry Au: Se eles nos tivessem pedido para sair dali, nós teríamos saído. Então, eles disseram que podíamos ficar ali. Eu estava a publicar a fotografia e um outro grupo de agentes da polícia aproximou-se e pediu-nos a identificação novamente. E nós: “Os vossos colegas já verificaram a nossa identificação, mas claro, aqui está novamente”. E então, eles verificaram a identificação por mais uns minutos e…

Christy Au: E perguntaram porque é que estávamos ali e se sabíamos que a vigília tinha sido proibida este ano, e nós: “Sabemos, é por causa do vírus, mas nós somos só duas e está aqui tanta gente”.

Cherry Au: Havia grupos de três e de quatro pessoas. A certa altura, disseram: “Estão a juntar aqui uma multidão que está a observar e isso é contra as regras”. E nós: “Se não nos tivessem abordado, a multidão não se teria juntado”. Antes de eles nos terem abordado, não havia ninguém à nossa volta e assim que eles se aproximaram, juntou-se muita gente a tirar fotografias e nós: “Ok, a culpa disto é, na verdade, vossa”. [risos]

Depois, foram levadas para a carrinha…

Cherry Au: Depois, um dos agentes disse que devíamos conversar dentro da carrinha e o polícia que estava connosco convidou-nos a ir para a carrinha. Foi aí que mostrei a imagem [do “Homem do Tanque”, que estava na capa do folheto distribuído na vigília], porque estava lá a imprensa e eu quis que a imprensa visse o que eu tinha na mão. Foi a primeira vez que mostrei a imagem, porque nós tínhamo-la no banco. Antes de entrar na carrinha, a Christy perguntou…

Christy Au: Perguntei por que razão é que estávamos a ser levadas e onde íamos, e eles disseram que há uma lei em Macau que diz que podem levar-nos para a esquadra para confirmar a nossa identidade. E nós: “Ok, tudo bem”. E entrámos na carrinha.

Depois chegaram à esquadra. O que é que aconteceu aí?

Christy Au: Quando chegámos à esquadra, perguntámos quanto tempo é que aquilo iria durar e eles disseram que não sabiam, mas garantiram que era só para confirmar a nossa identidade. Tivemos de preencher questionários com detalhes pessoais.

Cherry Au: E também nos tiraram os nossos pertences. Tiraram-nos o folheto e as velas. Eles ficaram com o folheto e com as velas, como se fossem provas. O resto das coisas que tínhamos connosco colocaram-nas num saco e, no final, devolveram-nas.

Pediram que desbloqueassem o vosso telemóvel?

Cherry Au: Não, não.

Christy Au: Só pediram que os desligássemos e que os colocássemos num saco.

Em algum momento foram rudes convosco?

Christy Au: Não, não.

Cherry Au: Eles foram muito educados, muito civilizados. Até foi agradável, de uma maneira muito estranha. Depois, eles disseram que podíamos ir, mas que eles podiam ou não acusar-nos de reunião ilegal.

Christy Au: Essa foi a primeira vez que ouvimos o termo “reunião ilegal”. E nós: “O quê? Nós estamos aqui para vos ajudar a verificar as nossas identidades, isto não é aquilo que nos disseram”. Eles disseram só que não sabiam o que é que os colegas deles nos tinham dito antes.

Eles sabiam que eram filhas do deputado Au Kam San?

Cherry Au: Acho que só perceberam quando preenchemos os formulários, porque tivemos de escrever o nome dos nossos pais.

Christy Au: Eles perguntaram qual era a nossa relação com o deputado Au Kam San.

E depois de saberem, qual foi a reacção?

Christy Au: Foi tipo: “Ohh” [risos].

Na semana passada, disseram à Agência Lusa que viam Macau como uma cidade democrática. Já não é?

Cherry Au: Nunca acontece nada em Macau [risos]. Parecia que tínhamos todos os direitos para fazer tudo. Mas, quando coisas como estas acontecem, pensamos que não temos tanta liberdade como achamos que temos.

Mas mudou alguma coisa nos últimos anos?

Cherry Au: Parece que agora há mais tensão.

Christy Au: Talvez por aquilo que se tem estado a passar em Hong Kong.

Os protestos de Hong Kong tiveram muita influência em Macau?

Cherry Au: Não sei. As pessoas estão muito divididas. Ou se é ‘amarelo’ ou se é ‘azul’, mas, em Macau, as pessoas parecem não estar interessadas na política. Mas deviam [risos]. Dizem: “Oh, isso não é nada comigo”. Mas quando os direitos são retirados, temos de nos começar a interessar, ou ficamos sem nada.

Christy Au: É muito perigosa esta ideia de que uma pessoa pode formar uma manifestação ou uma pessoa pode fazer uma reunião ilegal.

Essa ideia é assustadora, para vocês?

Christy Au: Julgo que sim. No nosso caso, nós estávamos apenas sentadas ali, em silêncio. E agora estão a considerar acusar-nos. Qualquer um pode ser detido.

Disseram que, hoje em dia, as pessoas estão divididas e que são vistas apenas como “amarelas” ou “azuis”. Qual é a vossa cor?

Cherry Au: Amarelas [risos].

Este episódio mudou a forma como vêem Macau?

Cherry Au: Sim.

Estão mais alerta para a questão dos direitos civis em Macau?

Christy Au: Sim.

O vosso caso foi encaminhado para o Ministério Público. Estão agora à espera de uma eventual acusação. Temem ser acusadas?

Cherry Au: Espero que não nos acusem, porque não fizemos nada de errado. Só estávamos ali a tirar uma fotografia.

Christy Au: Podemos ter um livro de que eles não gostem e somos acusados.

Cherry Au: É assustador.

Têm algum receio da polícia, agora?

Cherry Au: Não, porque não fizemos nada de errado.

Christy Au: Não devemos ter medo só porque eles estão a ser irrazoáveis. Não devemos fazer autocensura, porque, senão, estamos a ajudá-los a ser irrazoáveis. Devemos fazer o que achamos estar certo, desde que seja legal.

No dia imediatamente a seguir à vigília proibida, houve um grupo que circulou por Macau em apoio à lei de segurança nacional de Hong Kong. A polícia devia ter tido a mesma atitude com esse grupo que teve convosco?

Christy Au: Acho que o que esse grupo fez foi aceitável, eles foram pacíficos, não perturbaram ninguém. Eles têm todo o direito a expressar as suas opiniões.

Acompanharam os protestos de Hong Kong, durante o ano passado?

Cherry Au: Acompanhámos, sim. Nós participámos nos protestos em Londres, pelos ‘hongkongers’. Fomos a quase todos os protestos.

Protestos do mesmo género poderão acontecer, no futuro, em Macau?

Cherry Au: Não naquela escala, nunca. Porque as pessoas parecem não estarem interessadas em política. Não sei se as pessoas reagiriam. Não sei.

No ano passado houve tentativas de manifestações em Macau, em apoio aos protestos de Hong Kong, que acabaram por ser proibidas. Como é que viram estas decisões? É algo expectável por parte do Governo de Macau?

Cherry Au: É algo que eu não esperava do Governo de Macau.

Christy Au: Mas não é surpreendente.

Acreditam que haverá vigília no Largo do Senado, no próximo ano?

Cherry Au: Eu acho que haverá vigília, desde que não haja o coronavírus ou outros vírus no próximo ano, eles não terão razões para proibirem.

Christy Au: Estou optimista. [risos]

Disseram que em Macau as pessoas não estão interessadas na política. Porque é que isso acontece, principalmente nas gerações mais jovens?

Christy Au: Talvez por a economia ser favorável em Macau. As pessoas estão felizes com as suas vidas. Estão satisfeitas com as suas vidas.

Cherry Au: Acho que 1989 foi num passado tão distante. Se os jovens não se interessarem, não vão estar a pesquisar sobre o passado. Há quem nem sequer saiba que aconteceu.

Planeiam ficar em Macau. Têm algum receio que, depois deste episódio, seja mais difícil encontrarem trabalho, por exemplo?

Cherry Au: Se o empregador achar que, por causa disto, não me quer na empresa, eu também não quero lá estar. Felizmente para mim, eu tenho escolha, sou ‘freelancer’.

Christy Au: Eu comecei agora à procura de emprego, por isso respondo depois. [risos]

Qual é a Macau que gostavam de ver no futuro?

Cherry Au: Uma Macau onde haja liberdade para protestar, liberdade de imprensa.

Christy Au: Liberdade para manifestarmos as nossas opiniões, liberdade para andar e para nos sentarmos em lugares públicos sem sermos detidas [risos]. Direitos humanos básicos.

Cherry Au: É só o que queremos, direitos humanos básicos [risos].

E será possível? Ou atingiu-se um ponto em que não há como voltar atrás?

Cherry Au: Acho que ainda não estamos neste ponto, em que é impossível voltar atrás. Ainda há oportunidade de lutar. Vamos continuar a lutar.

Como é que, em Macau, se luta por esses direitos?

Cherry Au: Nós lutamos onde quer que seja, por qualquer direito humano básico.