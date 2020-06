Mais de 228 mil residentes receberam o apoio pecuniário para combate à epidemia

O plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais começou a ser distribuído no dia 16 e, até ontem, já mais de 228 mil residentes tinham recebido o montante respectivo através de transferência bancária, anunciou a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF). Já os cheques cruzados vão ser enviados, por fases, a partir de hoje, prevendo-se a sua conclusão em cerca de duas semanas. Mais de 77 mil pessoas ou empresas vão receber o valor desta forma.

A DSF diz que, “para assegurar que os cheques sejam enviados dentro do prazo fixado”, a Fundação Macau, a Imprensa Oficial, a Direcção dos Serviços de Identificação, a DSF e a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações “têm, consecutivamente, realizado os preparativos, bem como intensificado a cooperação entre as partes”.

No comunicado, a DSF informa também que, desde 2 de Junho – data em que se iniciou o sistema de consulta simples sobre o apoio pecuniário aos trabalhadores – até 10 de Junho, mais de 358 mil pessoas recorreram ao sistema no sentido de verificar se estavam reunidos os requisitos para a atribuição do apoio pecuniário.

A 11 de Junho foi promovido pela DSF o sistema de consulta detalhada para os profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais e, desde então até dia 16, quase 120 mil pessoas efectuaram consultas mediante recurso ao referido sistema. Nas últimas duas semanas, cerca de 470 mil pessoas utilizaram o sistema de consulta simples e o de consulta detalhada, através da internet, no intuito de tomarem conhecimento generalizado da sua própria situação a respeito do benefício, indica a DSF.

Recorde-se que este plano prevê que sejam distribuídas 15 mil patacas aos trabalhadores por conta de outrem, 15 mil patacas aos profissionais liberais, 10 mil aos profissionais liberais que se dediquem a sectores específicos, e entre 50 mil a 200 mil patacas para profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais que tenham trabalhadores contratados.