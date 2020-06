Governo anuncia quarentena obrigatória para quem chegue de Pequim

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou ontem a imposição de quarentena obrigatória à entrada no território a quem nos últimos 14 dias tenha estado em Pequim, numa altura em que a capital chinesa regista um surto de Covid-19. “A partir das 12h00 horas do dia 17 de Junho, todos os indivíduos que nos 14 dias anteriores à entrada em Macau tenham estado em Pequim, serão sujeitos a uma observação médica por um período de 14 dias”, indicou o organismo, em comunicado.

“Os infractores podem estar sujeitos à medida de isolamento obrigatório, além de eventual responsabilidade criminal”, sublinharam as autoridades. Esta decisão surge na sequência de uma nova vaga de casos de Covid-19 em Pequim, que registou 137 novos casos nos últimos cinco dias.

As infecções estão relacionadas com o principal mercado abastecedor da capital chinesa, que há quase dois meses não diagnosticava um caso. Nas últimas 24 horas, a China diagnosticou 44 novos casos de Covid-19, incluindo 31 em Pequim. Esta nova vaga pôs fim a 18 dias seguidos sem registo de transmissões locais na China e a uma série de 56 dias consecutivos sem contágios locais em Pequim.

Entretanto, os dois aeroportos de Pequim cancelaram já, no conjunto, mais de mil ligações aéreas, noticiou a imprensa estatal. Na terça-feira, Pequim instou os seus 21 milhões de habitantes a evitar viagens “não essenciais” para fora da cidade e ordenou o encerramento das escolas de ensino básico, médio e superior. Desde 9 de Abril que Macau não regista casos de Covid-19, tendo o último paciente recebido alta hospitalar a 19 de Abril.