Ella Lei pede reforço de sanções para combater o trabalho ilegal

Em interpelação escrita, Ella Lei exige a clarificação dos critérios das sanções acessórias relativas ao trabalho ilegal. A deputada perguntou ainda qual o progresso da revisão do Regulamento sobre a proibição do trabalho ilegal e o possível reforço das penalizações para os infractores.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita, remetida ao Governo a 12 de Junho, Ella Lei questionou o Governo sobre o ponto de situação da revisão do Regulamento sobre a proibição do trabalho ilegal, no que toca ao reforço das sanções acessórias. Face ao número reduzido de penalizações executadas no período entre 2012 e 2018, a deputada da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) perguntou ainda sobre o progresso da elaboração da proposta dedicada a fortalecer as penalizações administrativas, incluindo o aumento de multas.

Ella Lei destacou o trabalho ilegal como um fenómeno que existe em diferentes sectores e que tem afectado a empregabilidade dos trabalhadores locais, sobretudo numa altura de aumento da taxa de desemprego. Segundo os dados oficiais referentes às fiscalizações das autoridades, como Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), a deputada indicou que, das 4521 operações realizadas no ano passado, foram interceptados apenas 795 suspeitos de trabalho ilegal.

A deputada da FAOM comentou ainda que, apesar das fiscalizações, a taxa de penalização, inclusive as multas, foi “estranhamente baixa”. Segundo revelou o relatório da DSAL em 2018, referiu Ella Lei, foram sancionados 397 empregadores/entidades de contratação por violação da “Lei da contratação de trabalhadores não residentes”, e do “Regulamento sobre a proibição do trabalho ilegal”, o que envolveu um montante de 4,56 milhões de patacas no total. “Comparativamente com os abundantes lucros que eles conseguiram através de contratações e fornecimento de serviços de trabalho ilegal, esse montante de multa é insignificantemente minúsculo”, descreveu a deputada, criticando ainda a passividade do Governo em disponibilizar esses dados.

“Ao longo do período entre 2012 e 2018, foi registado menos de 2% de taxa de penalização relacionada com casos de portadores de título de identificação de trabalhador não-residente exercerem trabalhos ou trabalharem como empregados não explicitados no seu documento. Aliás, as definições para as sanções acessórias também são bastante abstractas. Gostaria de perguntar ao Governo se já realizou uma revisão relativa a essa questão, com vista a definir os respectivos critérios e informar a sociedade?”, questionou a deputada.

Para Ella Lei, um dos motivos para a consistência do trabalho ilegal, apesar da proibição constante, deve-se a factores como “defeitos na legislação” e “fraco poder dissuasivo” das sanções em vigor. A deputada explicou que, em Maio de 2019, o Governo reconheceu a necessidade de reforçar as sanções administrativas, e previa ainda que fosse concluída a correspondente elaboração desses regulamentos no terceiro trimestre do ano passado. No entanto, até à sessão de debate das Linhas de Acção Governativa, em Abril deste ano, as autoridades não apresentaram informações acerca do progresso dos trabalhos em causa. Assim, a deputada perguntou ao Governo: “Qual é o ponto de situação da correspondente emenda? Quais são os planos legislativos para aumentar o limite máximo da multa, estabelecer um regulamento destinado a infracções repetidas, e reforçar as sanções?”.