DSE aprova 80% dos pedidos para o plano de bonificação de juros de créditos bancários para PME

Desde 17 de Março, dia em que foi lançado o plano de bonificação de juros de créditos bancários para as pequenas e médias empresas (PME), até à passada terça-feira, a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) recebeu 3.944 pedidos, dos quais foram aprovados 3.272, o que representa 80% do número total dos pedidos.

Nos primeiros três meses, desde a implementação do plano, entre os 3.272 pedidos aprovados, os principais sectores beneficiados incluem principalmente: comércio a retalho (29,3%), construção civil e obras públicas (19,5%), restauração (12,4%). Foram indeferidos 17 pedidos, devido, principalmente, ao facto de as empresas não possuírem licença adequada para exercício das actividades ou não reunirem os requisitos para a sua candidatura. As candidaturas para este plano terminam a 17 de Setembro.

Numa nota divulgada ontem, a DSE informa que o montante dos créditos bonificados foi superior a 4.259 milhões de patacas, o que implicou uma despesa com bonificação de juros no valor de cerca de 262 milhões de patacas. As PME podem, de acordo com a situação dos seus negócios e a sua capacidade de reembolso, negociar com os bancos sobre o prazo de reembolso adequado e a taxa de juro de empréstimo adequada, ressalva a DSE, acrescentando que, “de entre os casos aprovados, 34,1% têm uma taxa de juro de empréstimo fixada em ‘Prime rate – 1,5%’, 30,1% em ‘Prime rate – 2%’ e apenas 0,7% com taxa de juro superior a 4%, o que traduz que o plano em causa pode reduzir quase totalmente os encargos com os juros das empresas beneficiárias”.

O limite máximo do montante do crédito a bonificar é de 2 milhões de patacas, com uma taxa de bonificação até 4% e com um prazo máximo da bonificação de juros de três anos. O limite máximo do montante total dos créditos a bonificar é de 10 mil milhões de patacas.