Cinemateca Paixão muda de gestão em Agosto, com mais dúvidas do que certezas

O Instituto Cultural optou pela proposta de valor mais baixo entre as quatro que foram admitidas a concurso público para a prestação de serviços de operação da Cinemateca Paixão. A nova entidade gestora do espaço, a Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada, apresentou uma proposta de pouco mais de 15 milhões de patacas para os próximos três anos, mas estão ainda por divulgar os projectos e até mesmo a identidade dos seus responsáveis. Na Conservatória do Registo Comercial não há informação disponível sobre a empresa. Ao PONTO FINAL foi dito que a mesma pediu há dias para efectuar alterações ao seu registo, e que tem 15 dias para o fazer.

A gestão da Cinemateca Paixão acaba de ser atribuída, até Julho de 2023, à Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada, com uma proposta de 15.243.300 patacas, anunciou o Instituto Cultural (IC) no seu portal, sem divulgar mais dados sobre a nova empresa gestora do espaço.

Os resultados do concurso público foram tornados públicos juntamente com os valores apresentados pelos quatro concorrentes à gestão do espaço, nomeadamente a CUT Lda., empresa que vinha gerindo a Cinemateca Paixão desde 2016, e que apresentou, neste concurso, uma proposta de 34,8 milhões de patacas para os três anos de exploração. Para além destas duas, o Instituto Cultural analisou também as propostas da Criação Surpreendente Limitada, no valor de 27,8 milhões de patacas, e do Grupo de Convenções Internacionais Macau China, Limitada, no valor de 22,9 milhões de patacas.

No concurso público inscreveram-se cinco empresas, mas o concorrente O2 MEDIA Lda. acabou por ser excluído por não ter comprovado que o respectivo capital é detido, numa percentagem superior a 50%, por residentes da RAEM – um dos requisitos legais. “O concorrente deve apresentar um documento comprovativo desse facto e sanar a irregularidade no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de exclusão. O concorrente n.°2 ‘O2 MEDIA LDA.’ não sanou as irregularidades supra referidas dentro do prazo, tendo sido excluído nos termos previstos no número 11.2 do programa de concurso e no n.°4 e alínea d) do n.°22 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.°63/85/M, de 6 de Julho”, pode ler-se no resumo do acto público do IC.

Segundo o regulamento do concurso público, o valor das propostas tinha um peso de 40% nos critérios de apreciação, enquanto que o “grau de perfeição da proposta operacional trienal e do plano para doze meses” valia outros 40%. Já a experiência dos concorrentes e as propostas para director de operações contavam 14%. A experiência da pessoa proposta para consultor valia 6% na avaliação.

Em declarações ao PONTO FINAL, Albert Chu, presidente da CUT Lda., lamentou a decisão, sublinhando que a actual gestora da Cinemateca Paixão estava confiante na continuidade. Em relação à Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada, Chu admitiu que não há muitas informações. “Para além do facto de terem apresentado uma proposta substancialmente mais baixa do que a nossa, não sabemos nada sobre esta empresa. Mas devo assinalar que tentámos fazer o melhor possível para ganhar o contrato. Se analisarmos o regulamento do concurso, o valor [pecuniário] da proposta contava 40% nos critérios de apreciação, para além de outros critérios. Claro que, se o orçamento é mais baixo, quem apresentar esse tipo de proposta tem vantagem. Acho que em relação à nossa proposta fomos muito completos. Por agora, não sei em que termos as outras propostas foram apresentadas”, assinalou Albert Chu.

Sobre a proposta da CUT Lda., no valor de 34,8 milhões de patacas, Rita Wong, directora de operações da empresa, explicou ao PONTO FINAL as razões do aumento de custos previsto. “Calculámos os custos segundo a nossa experiência e de acordo com o plano do que pretendíamos fazer”, começou por dizer. Apesar de reconhecer que a proposta da CUT foi a mais elevada, Rita Wong referiu que a programação para três anos não se resume à projecção de filmes. “A nossa proposta era a mais elevada, mas tudo foi calculado de acordo com o que tínhamos planeado para os três anos, com alargamento de actividades e inclusão de novos espaços para exibição de filmes, no edifício ao lado, e exposições de arte. Compreendemos a situação, mas obviamente que estamos desiludidos por não podermos servir o público de Macau, e só nos resta apoiar a decisão do comité”, exemplificou.

Programa e órgãos sociais desconhecidos

O PONTO FINAL tentou ter acesso ao registo comercial da Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada na respectiva conservatória, mas o documento não nos foi disponibilizado. Justificou a Conservatória que não podia facultar qualquer informação sobre a empresa porque foram requeridas alterações ao seu registo, no passado dia 8 de Junho, estando a decorrer o prazo de 15 dias para as efectuar.

A única referência pública disponível sobre a companhia que vai assegurar, a partir de Agosto, a gestão da Cinemateca Paixão é um comunicado do IC relativo a um concurso público de 2019, de arrendamento da loja de presentes da Casa do Mandarim. Nessa altura, a Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada foi excluída do mesmo concurso devido a irregularidades relacionadas, entre outras, com a prestação de caução.

Em resposta às questões do PONTO FINAL sobre este assunto, o IC remeteu quaisquer esclarecimentos para um encontro com a imprensa agendado para amanhã. “O Departamento de Promoção das Indústrias Culturais e Criativas vai organizar uma conferência de imprensa na sexta-feira para apresentar o projecto. Os detalhes da reunião serão enviados amanhã [hoje]”, afirmou o IC, em resposta enviada por email.

Tracy Choi espera manutenção de apoio aos realizadores locais

Quem não ficou surpreendida com a decisão do IC foi Tracy Choi, realizadora de Macau e frequente assídua da Cinemateca Paixão. “Antes do próprio anúncio, houve algumas questões sobre um possível encerramento, que depois passou a obras. Por isso estas alterações não me surpreenderam”, contou Tracy Choi. Sobre a nova gestão da Cinemateca Paixão, a realizadora falou da importância de se manter o apoio ao cinema local. “Já ouvi falar desta empresa, mas não conheço ninguém de lá, nem tenho nenhuma referência de quem irá gerir a Cinemateca Paixão. Por isso estou na expectativa de saber mais informações concretas sobre como é que eles vão trabalhar com os cineastas locais”, afirmou a realizadora, assinalando a importância da Cinemateca Paixão na divulgação do cinema feito em Macau. “Temos tido como adquirido que a Cinemateca Paixão vá apoiar e proteger o cinema local, acho que é um dos requisitos e espero que o consigam fazer. Para os realizadores locais e produções de Macau, sejam eles filmes, ou curtas, sempre tivemos a oportunidade de apresentar os nossos projectos em dose dupla na Cinemateca Paixão e de levar os nossos trabalhos para fora. Espero que este tipo de programas se possa manter na Cinemateca Paixão, uma vez que tem sido uma casa que tem dado muito apoio aos realizadores locais”.

