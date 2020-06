Tecnologia desenvolvida pela MUST detecta pneumonia causada pela Covid-19 com 95% de precisão

Uma equipa da Faculdade de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) desenvolveu uma tecnologia de inteligência artificial que consegue diferenciar uma pneumonia normal de uma pneumonia provocada pela Covid-19 com 95% de precisão. Zhang Kang, o professor da MUST que liderou o projecto, explicou ao PONTO FINAL que a tecnologia pode também ser usada para quantificar as lesões causadas pelo coronavírus.

André Vinagre

Zhang Kang é o líder de uma equipa da Faculdade de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) que, em conjunto com uma dezena de outras instituições, desenvolveu um sistema de inteligência artificial que consegue fazer a distinção entre uma pneumonia normal e uma pneumonia causada pela Covid-19. Ao PONTO FINAL, o docente e investigador da MUST explicou que a taxa de precisão é de cerca de 95%. Esta tecnologia consegue também analisar as lesões provocadas pelas pneumonias associadas à Covid-19.

A equipa da MUST juntou-se a uma dezena de instituições, entre as quais a Universidade Politécnica de Hong Kong e a Academia Chinesa de Ciências para desenvolver o projecto. Porém, foi a MUST que liderou as operações, assinalou o investigador Zhang Kang.

O sistema retira imagens de tomografias aos pulmões feitas aos pacientes com pneumonia e faz, depois, o ‘upload’ para uma ‘cloud’. Depois, em 20 segundos, a inteligência artificial faz a análise a uma quantidade entre 150 e 400 secções da tomografia para “verificar se uma pessoa tem uma pneumonia relacionada com a Covid-19 ou uma pneumonia normal”. O sistema “é muito preciso, cerca de 95%”, indicou Zhang. O sistema foi testado através de mais de 300 mil ‘scans’ de tomografias. “A inteligência artificial foi treinada através de 300 mil ‘scans’ e imagens de 300 mil pessoas”, explicou o docente universitário.

Além dos diagnósticos, o sistema de inteligência artificial consegue “quantificar o quão grandes são as lesões e quão graves são”, acrescentou Zhang. Assim, a tecnologia também pode ser usada para acompanhar a evolução dos pacientes e analisar a reacção a determinados medicamentos no combate à pneumonia.

Este sistema de diagnóstico já está a ser usado “de modo amplo, tanto na China como fora da China”. “Dentro da China, tem sido usado em dez grandes hospitais, como os de Wuhan, Sichuan, Cantão e Anhui. Internacionalmente, tem sido usado nos Estados Unidos, no Iraque, no Irão e na Europa”, exemplificou.

O projecto de desenvolvimento deste sistema de inteligência artificial ficou concluído em Abril deste ano, mas “o ‘software’ tem de ser constantemente actualizado”, ressalvou o investigador. O grupo das instituições universitárias está agora a trabalhar para garantir uma patente para este sistema.

Os resultados desta tecnologia foram publicados a 10 de Junho na revista científica Cell, que aborda áreas como a biologia molecular, biologia celular e genética, por exemplo. “Um sistema preciso de inteligência artificial baseado em tomografias pode ter o potencial de ajudar no diagnóstico precoce, na monitorização e no tratamento, estabelecendo a referência para o acompanhamento dos casos”, lê-se no artigo.