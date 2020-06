Polícia não sabe quantos agentes estiveram no Senado nem quantas identificações foram feitas

Na noite de 4 de Junho, a polícia esteve em peso no Largo do Senado, para evitar que houvesse aglomerações de pessoas que quisessem prestar homenagem às vítimas do massacre de Tiananmen. Ao PONTO FINAL, o Corpo de Polícia de Segurança Pública diz agora não saber quantos agentes estiveram na rua. Além disso, a polícia diz não ter contado o número de pessoas que foram identificadas naquela noite.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) não sabe quantas pessoas foram identificadas na noite de 4 de Junho, no Largo do Senado, nem sabe quantos agentes foram destacados para estarem no local onde habitualmente se assinalava, com uma vigília, o aniversário do massacre de Tiananmen. Ao PONTO FINAL, o CPSP indicou ainda que as decisões sobre a realização de eventos em lugares públicos têm em conta as alterações dos padrões da epidemia e que, devido aos “casos confirmados recentemente de pessoas com infecções assintomáticas em todo o mundo”, têm sido proibidas iniciativas que foram permitidas há um mês.

Apesar da forte presença policial no Largo do Senado, na noite de 4 de Junho, com o intuito de dissuadir eventuais reuniões ou manifestações em solidariedade com as vítimas do massacre de 1989, o CPSP disse que, nessa noite, “destacou agentes policiais, como é habitual, para a execução de tarefas policiais de rotina e patrulha na Praça do Senado”. “Não contabilizámos, em particular, o número de agentes da polícia” presentes no largo, referiu o CPSP.

O CPSP também não sabe quantas pessoas foram identificadas naquela noite. As autoridades começaram por explicar que os agentes “fazem a verificação da identidade de pessoas suspeitas durante as patrulhas de rotina”, e acrescentaram: “Como se tratou de um trabalho normal da polícia no Largo do Senado, não contámos particularmente o número de identificações realizadas”.

Na noite do dia 4 de Junho, recorde-se, um jurista explicou ao PONTO FINAL que “a polícia só pode proceder à identificação de suspeitos da prática de crimes ou de pessoas encontradas em lugares abertos ao público habitualmente frequentados por delinquentes” e que, “não havendo suspeita da prática de qualquer crime, nem sendo o Largo do Senado um lugar habitualmente frequentado por delinquentes, a identificação é ilegal”.

A PSP confirmou ainda que houve apenas duas mulheres levadas para a esquadra por suspeita de estarem a violar a lei que regula o direito de reunião e manifestação. Uma terceira jovem, de 19 anos, foi levada para a delegação da Polícia Judiciária no Cotai. Ao PONTO FINAL, a PJ explicou: “Ao realizarmos uma patrulha anti-crime de rotina do ZAPE até ao Patane, encontrámos uma mulher suspeita e convidámo-la a ir até à esquadra. Depois, ela foi autorizada a ir embora”. “Não realizámos nenhuma investigação ou detenção formal”, ressalvou a PJ, que garantiu que esta foi a única pessoa levada às instalações da Judiciária naquela noite.

SITUAÇÃO GLOBAL INFLUENCIA EVENTOS EM MACAU

Questionado sobre a razão pela qual tinha sido, este mês, proibido o evento de recolha de lixo organizado pela Macau for Waste Reduction – em que o grupo monta estações de reciclagem nas ruas de Macau – ao contrário daquilo que tinha acontecido em Maio, a PSP começou por dizer que “é difícil prever com precisão como é que a epidemia se desenvolve”. Assim, para cada pedido de iniciativa em locais públicos, “a polícia terá em consideração a tendência de mudança da pandemia nas regiões vizinhas e nas comunidades internacionais”.

“Como houve vários casos confirmados recentemente de pessoas com infecções assintomáticas em todo o mundo, a polícia terá de avaliar prudentemente a possibilidade de aglomerações excessivas causadas pelas reuniões ou manifestações em questão e procurar aconselhamento profissional das autoridades de saúde para analisar se haverá riscos para a saúde pública”, para decidir depois se as iniciativas se poderão ou não realizar, assinalou a polícia.