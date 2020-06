PIDDA com taxa de execução de 7,2% no primeiro trimestre

A taxa de execução do PIDDA (Plano de Investimentos e Despesas da Administração) de Macau foi, no primeiro trimestre de 2020, de 7,2%, resultado justificado ontem pelas autoridades com o impacto da pandemia da Covid-19. A despesa efectivamente realizada foi de 870 milhões de patacas, num orçamento geral aprovado de 12 milhões de patacas, mais 110 milhões de patacas em relação ao ano anterior. Os números foram avançados no final de uma reunião, na Assembleia Legislativa, da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, dedicada ao acompanhamento da execução orçamental.

Na mesma reunião, os deputados questionaram os representantes do Governo sobre o desvio numa obra de pavimentação de vias orçamentada em 5,93 milhões de patacas, mas que acabou por ser adjudicada por um valor superior (+55%). A obra terá sido dividida em duas parcelas, depois de a proposta vencedora apresentar um valor acima do orçamento inicial. “Houve uma divisão da empreitada em duas e foi necessário executar a obra em duas fases e isso também vai causar incómodos à população”, explicou Mak Soi Kun, presidente da comissão.

Na mesma reunião, os deputados alertaram para projectos que, apesar de inscritos no orçamento, ainda não foram concretizados. Segundo a Rádio Macau, trata-se de 62 projectos, que envolvem um orçamento autorizado de 1,84 mil milhões de patacas, e que registaram uma taxa de execução orçamental de zero.

Dos 62 projectos, 12 estão a cargo do Instituto para os Assuntos Municipais, sete pertencem à Direcção dos Serviços das Forças de Segurança, seguindo-se o gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas e a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (cada um com seis projectos). Já os Serviços de Alfândega têm quatro projectos, os mesmos que o Instituto de Habitação. De acordo com a mesma estação, há ainda outros 13 projectos relativos a 2019 que nos primeiros três meses do ano também não tiveram qualquer avanço.