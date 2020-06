Obras anti-inundações podem demorar mais de quatro anos e custar até 300 milhões

As obras no Porto Interior, para reduzir o risco de inundações, podem demorar mais de quatro anos e custar até 300 milhões de patacas, disse ontem a presidente da Comissão para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas da Assembleia Legislativa. Ella Lei afirmou que a informação foi prestada pelos representantes do Governo, dada a complexidade dos trabalhos a efectuar, que podem fazer disparar os custos para valores entre os 200 e os 300 milhões de patacas.

Ella Lei referiu que esta foi a previsão avançada pelos representantes do Governo na reunião de acompanhamento dos planos e da construção das obras públicas para prevenção e redução de catástrofes. A complexidade da intervenção e a necessidade de se realizarem mais estudos justificam o cenário traçado pelo Executivo em relação ao custo dos trabalhos e ao prazo estimado, resumiu a deputada.

Antes, à saída da reunião, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, disse aos jornalistas que vão “começar em breve” as obras previstas num dos sete projectos que integram esta frente de intervenções destinadas a reduzir a exposição daquela zona de Macau às inundações. A obra, entre o Fai Chi Kei e a Ilha Verde, deverá custar 26 milhões de patacas e arrancar no terceiro trimestre deste ano, precisou Ella Lei, em declarações aos jornalistas.

As inundações causadas pelas marés e pelas chuvas torrenciais, nos casos mais graves associadas à passagem de tufões, constituem uma ameaça aos moradores e comerciantes na zona do Porto Interior. Razão pela qual Raimundo do Rosário definiu, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa, que esta é uma das prioridades do Executivo: dar “continuidade às obras de prevenção de inundações”.

As autoridades prevêem quatro a seis tempestades tropicais no território em 2020, algumas delas podendo mesmo atingir o nível de tufão severo ou super tufão.