Inscrições para excursões locais arrancam hoje em 148 agências de turismo

A primeira fase do projecto “Vamos! Macau!” – Excursões Locais começa hoje com as inscrições em 148 agências de turismo. Entre 22 de Junho e 30 de Setembro, os residentes de Macau têm direito a 560 patacas para gastar em duas excursões locais. O projecto conta com um total de 15 roteiros turísticos e envolve 750 guias e 600 motoristas. As excursões têm um limite máximo de 40 pessoas, mas a Direcção dos Serviços de Turismo ainda não contactou o CPSP sobre a aglomeração de pessoas neste tipo de eventos.

O subdirector da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Cheng Wai Tong, apresentou ontem os detalhes do projecto “Vamos! Macau!” – Excursões Locais em conferência de imprensa, onde revelou que as inscrições para os 15 roteiros locais serão da exclusiva competência de 148 agências de turismo locais. A data para a inscrição começa hoje, mas ainda há roteiros dependentes da aprovação dos Serviços de Saúde e do IAM, assinalou o representante da DST. Questionado sobre o possível entrave do CPSP em relação à aglomeração de pessoas neste tipo de eventos, Cheng Wai Tong assumiu que a DST ainda não comunicou com as autoridades policiais.

“Entre 22 de Junho e 30 de Setembro, os residentes de Macau podem integrar roteiros locais, recebendo cada participante um subsídio de 280 patacas por passeio, num limite de 560 patacas. Com este projecto, o Governo pretende ajudar a recuperação gradual da actividade da indústria turística local, em sincronização com o plano global de retoma económica da cidade”, começou por explicar Cheng Wai Tong, acrescentando que o projecto tem o financiamento da Fundação Macau e conta com o empreendimento de um grupo de trabalho constituído pela Associação das Agências de Viagens de Macau, Associação das Agências de Turismo de Macau e Associação de Indústria Turística de Macau.

De acordo com o representante da DST, o projecto foi elaborado para os residentes de Macau e terá execução deste grupo de trabalho. “O grupo de trabalho está encarregue da gestão do projecto, bem como de trabalhos concertados de compra, desenvolvimento de produtos, fixação de preços e controlo da qualidade, entre outros. Durante a execução do projecto, o grupo de trabalho coordena entre as agências de viagens o fornecimento de recursos como veículos, motoristas e guias turísticos, integrando ao mesmo tempo restaurantes e atracções turísticas.”

Na conferência de imprensa, os representantes do sector anunciaram que o processo de inscrição começa hoje em 148 agências de turismo. “Não vamos ter uma plataforma para a inscrição, os interessados podem fazer as inscrições através das agências de viagens, 148 agências aderiram ao plano, mais de 600 motoristas e também mais de 750 guias estão inscritos. Mais de 700 operadores do sector vão ser beneficiados. Teremos um sistema de serviço online, onde se podem conhecer os itinerários através de um QR Code. Temos dois códigos, um para agências, com morada e telefone, e outro sobre os 15 roteiros. Antes de aceitar as inscrições é necessário apresentar o número do BIR na plataforma para se saber quem já usufruiu do benefício”, indicou Cheng Wai Tong.

Roteiros entre o centro histórico e o palco do MGM

Segundo as informações anunciadas sobre o projecto de roteiros locais, os residentes vão poder usufruir de dois tipos de excursões, um de lazer e outro comunitário, num total de 15 alternativas. “No âmbito do roteiro comunitário vamos ter visitas ao Centro Histórico de Macau, visitas tecnológicas, visitas ao museu das telecomunicações. Vamos também ter passeios de barco, dependendo da hora, e uma cooperação com a CEM e a Air Macau para visitas sobre energia e aviação num passeio familiar”, enumerou o subdirector da DST.

Em relação aos roteiros de lazer, a DST tem nove roteiros, explicou Cheng Wai Tong. “Vamos ter um roteiro nocturno de barco, um de autocarro e metro ligeiro, num passeio marítimo, aéreo e terrestre. Para além disso, teremos ainda uma visita aos resorts da Melco, com um roteiro de experiências dos seus equipamentos e uma visita ao palco da MGM. Os residentes vão poder experimentar as instalações do Jockey Club com vales de refeições e experimentar a variedade de comida. Iremos ter ainda uma visita guiada ao Team Lab do Sands e uma visita à Torre de Macau. No Wynn Palace teremos uma visita ao hotel, onde as pessoas vão poder acompanhar um espectáculo. No roteiro agendado para o Hotel Galaxy, os residentes podem passar um dia na piscina. No Grand Coloane vai haver um passeio familiar com trabalhos de grupo, oficinas com crianças e um buffet”, afirmou.

Os pontos de partida dos roteiros vão ser dois, o Terminal do Porto Exterior de Macau e o Terminal do Pac On na Taipa. Apesar dos detalhes das excursões, Cheng Wai Tong admitiu que ainda há pormenores por ultimar. “Vamos continuar a trabalhar até ao fim do projecto, a 30 de Setembro. Os detalhes vão ser ajustados, um roteiro com uma quinta agora não é possível porque está fechado pelo IAM. O passeio do barco ainda estamos à espera de resposta dos Serviços de Saúde para saber quando vão reabrir”.

Sobre a possibilidade de incluir alojamento nos hotéis, Wu Keng Kuong, presidente da Associação de Indústria Turística, assumiu ser uma hipótese em equação. “Não fornecemos alojamento, isso é uma questão complicada. Estamos a estudar, mas antes de tudo estamos a discutir com os hotéis sobre essa possibilidade. Quando houver planos vamos anunciar, se houver desenvolvimentos”.

CPSP ainda não foi informado

Questionado sobre as recentes restrições a uma série de eventos com aglomeração de pessoas, nomeadamente a proibição de uma vigília a 4 de Junho, em memória das vítimas do massacre de Tiananmen, Cheng Wai Tong assumiu que ainda será feita a comunicação ao CPSP. “Em relação à questão da aglomeração de pessoas, vamos ter uma comunicação com o CPSP. Entretanto, os Serviços de Saúde já emitiram umas instruções especiais para as excursões locais. De acordo com as instruções, os participantes têm de usar máscara e respeitar todas as indicações. Vamos ter acções de formação para os guias turísticos. Para além da medição de temperatura a todos os participantes, vamos disponibilizar desinfectante e outros equipamentos nos autocarros”, respondeu, depois de ter assinalado que o número máximo de pessoas em cada excursão será entre 30 a 40 pessoas, porque “os autocarros só conseguem ter essa capacidade”.

Apoio da Fundação Macau será distribuído de forma faseada

A vice-presidente da Fundação Macau, Zhong Yi Seabra de Mascarenhas, explicou ontem em conferência de imprensa que a distribuição de 280 milhões de patacas no projecto será feita de forma faseada. “A Fundação Macau participou de forma activa neste projecto e vamos atribuir os 280 milhões em fases diferentes. Sobre a criação de um mecanismo de supervisão, Cheng Wai Tong assegurou que a DST vai “assegurar o uso adequado dos fundos públicos e evitar irregularidades”. Em simultâneo, a DST vai recolher dados que possibilitem uma avaliação da eficácia da iniciativa, e que sirvam também “como referência futura na estratégia de promoção turística e concepção de roteiros turísticos”.

