Dualidade entre corpo e mente na celebração do poder feminino

Organizado pela New Woman Development Association of Macao, o “New Woman Festival|Duality” vai realizar-se entre 26 e 28 de Junho no Hub Macau. Para celebrar a diversidade e o poder das mulheres, o evento conta com a participação de artistas de diferentes sectores para uma série de workshops e sessões performativas interactivas com o público. As inscrições abriram ontem ao público.

A dualidade da relação entre corpo e mente é o tema principal do “New Woman Festival|Duality”, um evento organizado pela New Woman Development Association of Macao, entre 26 e 28 de Junho, no Hub Macau, para celebrar a diversidade e o poder das mulheres na arte. O objetivo do evento é explorar questões de género através de workshops e sessões de artes performativas com artistas e oradoras de diversos sectores.

“Este ano, o tema é a dualidade entre o corpo e a mente. Incentivamos a participação de todos os sexos, com idades e origens culturais diferentes, para experimentar a ideia central desse tema: recuperar a consciência física do próprio corpo e entender que a expressão de sentimentos de uma pessoa não é limitada ao género. Este projecto tem como objectivo fazer com que cada um de nós aceite e compreenda o próprio corpo e os pensamentos, de forma a encontrar um equilíbrio e harmonia entre eles”, começou por dizer Kathine Cheung, uma das directoras do evento, em declarações ao PONTO FINAL.

De acordo com a organização, o evento foi organizado para “celebrar a diversidade e o poder das mulheres”, em relação à sua saúde física e mental, além de apresentar activamente a “beleza única de cada mulher”.

“Convidámos artistas de diferentes sectores para realizar uma série de programas sobre o tema deste ano, ‘Dualidade: mente e corpo’. Portanto, todos os programas são desenvolvidos com base neste tema, e esperamos orientar os nossos participantes a recuperar a consciência do corpo físico e da saúde mental. Alguns dos programas, como o workshop de retratos a preto e branco, foram criados para descobrir a beleza única de cada participante, levá-lo a apreciar e a abraçar a sua própria beleza”, referiu Kathine Cheung.

Entre espectáculos de dança e visualização de filmes realizados por cineastas femininas, o evento conta também com workshops e sessões de partilha entre artistas e o público. “Os nossos programas concentram-se na conexão com o público, em vez de fornecer apenas conteúdo. Portanto, temos sessões que permitem aos participantes conversar com os artistas convidados no sentido de partilhar e discutir ideias. Acreditamos que, por meio dessa participação interactiva, as pessoas podem realmente envolver-se e entender o conceito da dualidade entre mente e corpo de uma forma mais profunda”, disse Cheung.

As inscrições para participação começaram ontem e não são exclusivas ao sexo feminino. “Não é apenas um festival de mulheres, especialmente quando temos como tema a dualidade. Encorajamos a participação de pessoas do sexo masculino para que possam aprofundar o conhecimento sobre si próprios e possam aprender também mais sobre as mulheres. As nossas actividades também estão abertas a crianças e aos pais, por isso é um festival para todos aproveitarem”, assegurou Kathine Cheung.

“Os artistas convidados a participar no festival vêm de diferentes áreas, nomeadamente a terapeuta de movimentos de dança Candy Kuok, a bailarina Tina Kan, a artista Helen Ko, os músicos Dickson Cheong, Hong U Iat e Frog Wong, a fotógrafa Iris Cheng, os tatuadores Shien Shing e Mandarin Wong, o crítico de cinema Quinton Tang, as cineastas Tracy Choi, Jody Lei, Catherine Ho e Chan Sou Teng, a cinegrafista Kit Lee e alguns outros artistas, como Leong Choi Keng e Heidi Ng”, explicou uma das organizadores do evento.

No entanto, devido à situação pandémica, alguns dos artistas não vão poder marcar presença porque são de Hong Kong. “Apesar disso, vão deixar o seu contributo através de partilhas online. Alguns dos artistas estudaram no exterior e regressaram a Macau, onde continuam a contribuir para o desenvolvimento da arte local. Queremos sempre promover jovens talentos femininos em Macau e informar o público sobre os seus incríveis trabalhos”, assinalou Kathine Cheung.