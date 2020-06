Sulu Sou pede transparência na reforma dos conselhos consultivos

Em interpelação escrita, o deputado perguntou às autoridades sobre como vão rever e organizar, através da Comissão de Coordenação da Reforma da Administração Pública, a ordem das consultas públicas previstas para a segunda metade de 2020, de forma a evitar excesso de sobreposição. Com o objectivo de melhor fiscalizar as consultas públicas dos serviços públicos, o deputado perguntou ainda sobre a hipótese de actualizar as “Normas para a Consulta de Política Públicas”, em vigor há cerca de nove anos, para regulamento administrativo ou até lei.

Segundo explicou o vice-presidente da Associação Novo Macau, nos restantes meses deste ano já está marcado um grande número de consultas, incluindo a definição da habitação de “classe sanduíche”, a construção da linha Leste do metro ligeiro, legislação da lei sindical, e elaboração do projecto do “Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau”.

No entanto, Sulu Sou afirmou que a quantidade de consultas não corresponde à sua qualidade e eficácia, criticando ainda o que diz ser a falta de transparência dos conselhos consultivos. O democrata questionou também o grande número dos conselhos consultivos da RAEM, com 45 organismos, bem como a distribuição das correspondentes funções.

O deputado pediu às autoridades para incorporarem a transparência e promoção da participação da população, princípios adoptados pelo Conselho do Planeamento Urbanístico, nos conselhos responsáveis pelos assuntos ligados à população, como o Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais do IAM, e Conselho para o Desenvolvimento Económico.

O democrata salientou ainda o facto de todos os membros dos conselhos consultivos serem nomeados pelo Executivo, o que disse prejudicar a credibilidade desses organismos e ter provocado muitas discordâncias com a população no passado, devido à sua falta de participação e conhecimento das políticas implementadas. Sulu Sou perguntou às autoridades se vão disponibilizar uma parte dos lugares dos conselhos consultivos para serem eleitos pela população.

M.F.