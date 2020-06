Mais de três centenas de filipinos retidos em Macau vão regressar a Manila na quinta-feira

Um voo fretado da Phillipines Airlines vai transportar 362 filipinos retidos em Macau para Manila na próxima quinta-feira. No voo agendado para as 13h15 da próxima quinta-feira vão estar grávidas, doentes, turistas com crianças e trabalhadores não-residentes membros da Overseas Workers Welfare Administration (OWWA). A informação foi confirmada ontem pelo PONTO FINAL junto de fonte oficial do Consulado Geral das Filipinas em Macau. Até ontem, mais de 800 filipinos registaram-se na plataforma digital do consulado para regressar a casa.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Jane sai do Consulado Geral das Filipinas em passo apressado com uma pasta de papéis. O vestido largo disfarça a gravidez e justifica a pressa para chegar ao elevador. Jane é uma das 362 pessoas que vão viajar na próxima quinta-feira para Manila, no último voo fretado pelo consulado. De acordo com uma fonte da Phillipines Airlines, o voo PR353 irá partir do Aeroporto de Macau às 13h15 do dia 18 de Junho com chegada prevista a Manila pelas 15h30. Este é o segundo voo organizado pelas autoridades de Manila para o transporte de filipinos retidos em Macau, desde que foram interrompidas as ligações aéreas com as Filipinas.

“Estou grávida de seis meses e preciso de regressar às Filipinas para dar à luz, porque se ficar em Macau terei de pagar mais 200% do que o preço normal de um blue card”, começa por dizer Jane, em declarações ao PONTO FINAL. Sem trabalho desde que apresentou demissão, Jane precisou de apresentar um atestado médico antes de viajar. “Pedi a demissão por causa da gravidez e fiquei sem o blue card. Vim cá para preencher uns papéis para o voo de quinta-feira. Tive que apresentar um atestado médico para poder embarcar”, revela, enquanto esconde o sorriso com a pasta de papéis.

No corredor que ladeia as entradas do Consulado Geral das Filipinas, duas irmãs almoçam no chão, enquanto aguardam a vez para serem atendidas. Rosalie veio acompanhar a irmã Yurie Rose, grávida de sete meses, e o cunhado Carlo Bacanto. Yurie Rose tem lugar garantido no voo de quinta-feira, mas veio pedir ao Consulado que o seu marido seja incluído. Há três anos em Macau, Rose precisa de regressar a Manila com urgência porque perdeu o emprego e o respectivo blue card. “Estamos aqui para pedir às autoridades que deixem o meu marido viajar comigo no regresso a casa. Ele também perdeu o emprego e estamos numa situação muito complicada há vários meses. Ele também perdeu o emprego num restaurante, que fechou devido à crise. Por isso viemos pedir ao Consulado para que deixem o meu marido embarcar também”, afirma Yurie Rose enquanto aponta para Carlo Bacanto, sentado a três metros de distância.

Sem emprego desde o final de Fevereiro, Carlo Bacanto observa o fluxo de atendimento enquanto aguarda a sua vez. “Estou aqui para pedir ao Consulado que me deixe viajar com a minha mulher. Primeiro, porque quero acompanhar o nascimento do bebé, e segundo, porque estou assustado com a situação em Macau”, desabafa, sempre com o olhar fixo nos balcões de atendimento.

“Tenho pressão arterial alta e este contexto todo da Covid-19 está a deixar-me angustiado e muito nervoso. Perdi o meu emprego como ajudante de cozinha num restaurante que entretanto fechou por causa do surto pandémico em Macau. O meu patrão foi obrigado a fechar o estabelecimento e a despedir os empregados. Preciso de ir para as Filipinas porque não tenho forma de me sustentar em Macau”, assinala Carlo Bacanto enquanto procura uma posição mais confortável entre o chão e a parede.

A viver na casa da cunhada, Carlo Bacanto e a mulher têm sobrevivido graças ao apoio da pouca família que têm em Macau. Apesar da ajuda, Bacanto reconhece que não quer sobrecarregar a cunhada, também ela desempregada por causa do impacto da pandemia, e refere que só pode comer duas vezes por dia por falta de dinheiro.

“Estou há quatro meses sem emprego. Não temos forma de pagar as despesas. Eu e a minha mulher só podemos comer duas vezes por dia porque não temos dinheiro. Não sei como vou fazer se não me deixarem viajar com a minha mulher. Estamos a viver na casa da minha cunhada, mas ela também está a atravessar dificuldades e não nos pode ajudar por muito mais tempo. Não sabemos o que fazer. A minha mulher está grávida de sete meses e precisamos de regressar porque não temos forma de pagar o parto em Macau, que é muito caro para quem não é residente, quanto mais para quem não tem blue card. Como não temos blue card será 200% do valor normal. Nas Filipinas, temos o apoio das nossas famílias”, indica.

Para Rosalie, os últimos meses em Macau têm sido um desafio para alguém que perdeu o emprego. “É tudo muito caro em Macau. Também perdi o meu trabalho por causa da pandemia da Covid-19. Depois de haver um caso de um filipino infectado, muitos patrões ficaram com medo e só pediam para que fossemos a casa deles limpar para depois sairmos logo. Isso fez com que os salários ficassem reduzidos para metade, e viver em Macau com metade do salário é muito difícil porque tudo é caro, nomeadamente a renda de casa. O meu marido não perdeu o emprego, por isso consigo aguentar-me cá porque temos comida. Mas se não tivesse o meu marido aqui seria forçada a voltar para casa rapidamente porque tenho três filhos nas Filipinas”, conta Rosalie, explicando que, nos últimos meses, tem dado muito apoio à irmã e ao cunhado.

Contactada pelo PONTO FINAL, uma fonte do Consulado das Filipinas em Macau confirmou que o voo fretado à Phillipines Airlines irá transportar 362 pessoas até Manila na próxima quinta-feira, depois de terem sido feitos mais de 800 registos na plataforma digital do consulado. “Os blue cards membros da OWWA podem embarcar, e os vistos podem ser prolongados. Este será o último voo fretado pelo Consulado das Filipinas”, disse uma fonte do consulado, acrescentando que o voo de repatriamento será para quem ficou retido em Macau com visto de turista, doentes e pessoas que excederam o tempo de permanência em Macau. Em relação aos trabalhadores que perderam o emprego, o consulado vai dar apenas prioridade aos membros da OWWA (Overseas Workers Welfare Administration).