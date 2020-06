Lei Chan U insiste na substituição de TNR por trabalhadores residentes

Em interpelação escrita, o deputado da FAOM perguntou ao Executivo se vai implementar um mecanismo de substituição de trabalhadores não-residentes que seja mais rigoroso, face à taxa de desemprego crescente entre os residentes locais. O deputado defendeu a necessidade de optimização do mecanismo, de modo a corresponder ao que diz ser a evolução do mercado de trabalho durante a pandemia.

Em interpelação escrita, remetida ao Governo a 12 de Junho, o deputado Lei Chan U perguntou às autoridades se vão lançar um mecanismo mais rigoroso de substituição dos trabalhadores não-residentes, de modo a assegurar a empregabilidade dos trabalhadores residentes, caso a tendência de desemprego se continue a agravar. Perante a crescente taxa de desemprego na cidade, o deputado da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) pediu esclarecimentos sobre as circunstâncias em que é implementado o mecanismo em causa.

Segundo os dados estatísticos de um inquérito ao emprego, realizada pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), e citados pelo deputado, registou-se, no período entre Fevereiro e Abril de 2020, uma subida de 3.1% na taxa de desemprego dos residentes. Número que marca um novo recorde, assinalou o deputado, desde o quarto trimestre de 2011.

O deputado da FAOM indicou ainda que, entre Janeiro e Abril deste ano, o número de trabalhadores locais foi reduzido em 5500 pessoas, enquanto que entre os TNR verificou-se a perda de 4580 empregos. “Enquanto recurso complementar para forças laborais, os TNR devem desocupar o local para que se disponibilizem mais vagas aos residentes locais”, considera o deputado, salientando o actual agravamento da empregabilidade na cidade.

No início de Abril, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) revelou que, das 42,885 vagas de trabalho registadas, poderá distribuir aproximadamente 6000 aos trabalhadores locais, referiu Lei Chan U. Entretanto, tendo em conta o número de desempregados locais, juntamente com cerca de 7000 licenciados a entrar no mercado de trabalho, o deputado mostra-se preocupado que os empregos registados na DSAL “dificilmente satisfaçam as necessidades dos residentes locais”.

“Caso a situação de empregabilidade continue a agravar-se, as autoridades vão implementar um mecanismo de substituição dos TNR que seja mais rigoroso, para que sejam disponibilizados mais postos de trabalho aos residentes locais, assegurando a sua prioridade e empregabilidade contínua?”, perguntou Lei Chan U.

Segundo assinalou o deputado, entre Janeiro e Abril deste ano, a maior diminuição do número de TNR verificou-se nos sectores de hotelaria e restauração (48.45%), comércio a retalho (22.93%), e actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas (9.1%). Lei Chan U destacou o sector de construção como um dos mais afectados, referindo que muitos trabalhadores locais se encontram sem trabalho ou subempregados. Visto que o número de TNR no sector reduziu, durante o período entre Janeiro e Abril, em 120 postos de emprego, número inferior ao dos locais, o deputado apontou que o mecanismo de substituição de TNR “não tem praticamente nenhum efeito.”

Na opinião de Lei Chan U, a pandemia faz com que a sociedade reconheça a falha no mecanismo em questão, sobretudo na evolução do mercado de trabalho. Assim, perguntou ao Governo: “Em que situações é que se lança o mecanismo de substituição de TNR? Como é que se lança? Que planos tem para optimizar o mecanismo no futuro?”.