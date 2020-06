Governo anuncia vales de 560 patacas para excursões dentro de Macau

O programa chama-se “Vamos! Macau!” e tem como objectivo fazer com que os residentes possam conhecer a região e aliviar a crise no sector do turismo. Cada residente terá direito a vales de, no máximo, 560 patacas, que incluem despesas com visitas, seguros e refeições. Segundo Cheong Wai Tong, subdirector dos Serviços de Turismo (DST), o Executivo deverá gastar cerca de 280 milhões de patacas com este plano.

Este plano já estava previsto nas Linhas de Acção Governativa (LAG) anunciadas por Ho Iat Seng em Abril, mas Cheong Wai Tong explicou os detalhes e começou por dizer que o programa visa “promover o turismo local doméstico” e ajudar o sector do turismo, que “sofre uma grande pressão com a epidemia”. Além disso, os residentes, que, por causa da pandemia não podem viajar para fora de Macau, podem “conhecer melhor a cidade”.

O plano estará disponível para residentes de Macau, que terão à sua disposição 280 patacas para usar nos roteiros sugeridos. Cada pessoa só poderá usar esse subsídio duas vezes, perfazendo um total de 560 patacas. O plano inclui despesas com a visita, seguro de viagem e refeições, explicou o responsável da DST. As agências de viagens locais são chamadas a fornecer recursos como veículos e guias turísticos. Os idiomas dos guias serão o cantonense, o mandarim, o inglês e o português.

Os roteiros por onde se vão realizar as excursões locais ainda não foram revelados, mas Cheong Wai Tong indicou que há dois tipos de roteiros: comunitários e de lazer. Para os seis roteiros comunitários, “o objectivo é que os residentes visitem zonas antigas ou que tenham contacto com a natureza”. “No roteiro comunitário, podemos beneficiar os restaurantes e as PME. Esse é o objectivo do roteiro comunitário”, informou o responsável da DST. Os restaurantes locais que vão receber as excursões terão 100 patacas por cada refeição servida.

Por outro lado, os nove roteiros de lazer vão ser mais “diversificados”. Os roteiros realizar-se-ão sobretudo nos casinos de Macau. “Assim, os residentes poderão conhecer melhor espectáculos de grande escala, bem como produtos turísticos, novas instalações dos casinos, arte de novas tecnologias. Entre outras instalações nos casinos”. Neste roteiro, as refeições são oferecidas pelos ‘resorts’ turísticos, algumas delas servidas em restaurantes com estrela Michelin, referiu Cheong Wai Tong.

O programa será financiado pela Fundação Macau e, segundo as contas do responsável da DST, serão gastos cerca de 280 milhões de patacas. As agências deverão começar a receber as inscrições dos interessados a partir de quarta-feira, e a partir do dia 22 deste mês deverão arrancar as excursões. Hoje, a DST vai realizar uma conferência de imprensa para explicar os detalhes do plano.

O anúncio deste plano foi feito na conferência de imprensa relativa aos trabalhos de prevenção e combate ao coronavírus, durante a qual as autoridades contabilizaram 68 dias sem casos de infecção pela Covid-19 em Macau. Ontem, as autoridades referiram o recente surto em Pequim. “Os Serviços de Saúde mantêm-se em contacto próximo com as autoridades de saúde de Pequim e estão a actualizar os dados”, afirmou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença.

Mil residentes podem ir hoje a Zhuhai sem cumprir quarentena

Hoje, a partir das 8 horas da manhã, um milhar de residentes de Macau, cujos pedidos de isenção de quarentena na entrada em Zhuhai foram aceites, vão poder atravessar a fronteira. Na conferência de imprensa de ontem, os responsáveis explicaram que a quota imposta por Zhuhai é de mil residentes por dia. Segundo Ma Chio Hong, porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), os residentes a quem foi aprovado o pedido receberam, na noite de ontem, uma mensagem de confirmação. Depois, esses residentes têm de ir ao posto de testes do Pac On para fazer o teste de ácido nucleico. Ontem, o posto de testes do Pac On manteve-se, excepcionalmente, aberto até às 22 horas para realizar os testes. Estes pedidos de isenção foram recebidos pelo Governo de Macau, mas é o Governo de Zhuhai que os aprova. As isenções de quarentena têm a validade de sete dias e destinam-se a residentes que queiram ir a Zhuhai por motivos de “missão oficial, actividades comerciais e motivos especiais”. O sistema de recepção dos pedidos de isenção de quarentena à chegada a Zhuhai continua, no entanto, suspenso devido à quantidade de pedidos recebidos pelas autoridades.

CPSP encaminha caso do grupo de apoio à lei de segurança nacional para o MP

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) fez saber ontem que o caso do grupo que circulou por Macau, a 5 de Junho, num autocarro manifestando apoio à lei de segurança nacional de Hong Kong foi encaminhado para o Ministério Público (MP). Segundo Ma Chio Hong, porta-voz do CPSP, os participantes “tinham lemas a manifestar vontades”. “Isto pode ser uma reunião, prevista na lei 2/93M”, ou seja, a lei que regula o direito de reunião e de manifestação. Assim, “denunciámos o caso ao MP”, disse Ma Chio Hong, ressalvando que “todos os residentes de Macau têm direito à reunião, sempre que a reunião corresponda às exigências da lei”. Ao fim da tarde de ontem, o CPSP divulgou um comunicado, lembrando que, no dia 5 de Junho, um dia depois da vigília pelas vítimas de Tiananmen, que foi proibida, “realizou-se uma actividade de desfile de autocarro por uma associação”. Esse “desfile” teve início no Centro de Ciência de Macau, passou pela Torre de Macau, pela Barra, Templo de Kun Iam Tong e zona do Iao Hon. “Os respectivos participantes traziam nas suas mãos objectos com slogans e tiraram uma fotografia conjunta e, durante a decorrência desta, também manifestaram as suas opiniões através da forma de exposição dos referidos objectos”, lê-se na nota. O CPSP diz só ter tido conhecimento daquilo que aconteceu através da imprensa, “uma vez que não recebeu qualquer aviso prévio ou notificação”. Depois de investigar o caso, a corporação “elaborou a respectiva informação, para apresentar uma denúncia ao Ministério Público”.

