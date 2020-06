Proibição de evento de reciclagem, que tinha sido permitido há um mês, causa estranheza

Um evento que se realiza há mais de um ano e que tem como objectivo colocar estações de reciclagem nas ruas, foi cancelado este mês na via pública, ainda que, há um mês, este mesmo evento tenha sido permitido. Segundo Capricorn Leong, da organização, a justificação dada pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) tem a ver com preocupações de saúde. Andreia Ramos, que levou a iniciativa à Escola Portuguesa de Macau, reage com estranheza à decisão das autoridades.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) não ter permitido que se realizasse na via pública a iniciativa mensal da Macau for Waste Reduction – em que o grupo monta estações de reciclagem nas ruas de Macau -, a iniciativa aconteceu, no sábado, na Escola Portuguesa de Macau (EPM). Ao PONTO FINAL, Capricorn Leong disse estar desiludida com a decisão da polícia. Já Andreia Ramos, professora da EPM que fez com que a iniciativa acontecesse dentro do estabelecimento de ensino, assinalou com estranheza o facto de há um mês a mesma ter sido permitida. Em Julho, o grupo vai tentar novamente colocar as estações de reciclagem na rua.

A acção estava originalmente marcada para a Taipa, junto aos Jardins do Oceano, mas passou para a loja LUSH, na Rua da Palha, para a Associação Baptista Ha Wan, e para a EPM. As estações de reciclagem foram montadas nos dois primeiros locais entre as 10 horas da manhã e o meio-dia de sábado. Na EPM, a estação foi montada à tarde, entre as 15 e as 17 horas. Este tipo de eventos já se realiza desde Fevereiro de 2019, uma vez por mês, sempre em espaços públicos, houve apenas uma interrupção entre Fevereiro e Abril deste ano, devido à Covid-19. O evento acontece sempre no segundo sábado de cada mês.

Capricorn Leong, da Macau for Waste Reduction, explicou que foram seguidos os procedimentos habituais. O CPSP foi notificado a 1 de Junho, e, uma semana depois, dia 8, respondeu ao grupo com uma carta de quatro páginas: “Mas nessa semana eles ligaram-me outra vez a dizer para ir buscar um documento. Pensei que era uma nova prática, mas deram-me uma carta com uma explicação pela qual o evento tinha sido rejeitado”. Segundo Capricorn Leong, a única explicação das autoridades para que o evento não tivesse sido permitido este mês tem a ver com a pandemia.

Há um mês, porém, as autoridades policiais aprovaram o evento. “Eu tentei dizer à polícia que a realizámos no mês passado, e eles disseram só que esta era a decisão”, lembrou Leong, acrescentando: “Não quiseram saber daquilo que aconteceu no mês passado, disseram só que era aquela a decisão”. “O nosso grupo não quer pressupor nada relativamente à decisão do Governo. Só podemos dizer que estamos desiludidos”, indicou Capricorn Leong.

No próximo mês, o grupo vai voltar a notificar o CPSP para a realização do mesmo evento, que deverá acontecer no dia 11 de Julho. “Eles [CPSP] dizem para nós fazermos a candidatura e que depois é necessário avaliar qual a situação”, afirmou a organizadora.

Depois da rejeição das autoridades, Andreia Ramos, professora de Ciências Naturais da EPM, quis levar a iniciativa para a escola e ali colocar uma estação de reciclagem. Também a professora se mostra surpreendida com a não autorização da polícia: “Claro que não deixa de ser estranha a proibição, uma vez que a justificação tem a ver com proibição de aglomerados e ajuntamentos, quando nós já fizemos esta iniciativa após a Covid-19. No mês passado, fizemos em espaços públicos e este mês isso não foi autorizado”. “Esperamos que no próximo mês já seja autorizado para voltarmos aos espaços públicos”, disse.

Mesmo que em Julho já seja possível realizar a actividade na via pública, Andreia Ramos indicou que o objectivo passa por colocar uma estação de reciclagem na EPM nas iniciativas futuras. Segundo a professora, os alunos não comentaram o facto de o evento ter sido proibido pelo CPSP e ficaram “contentes” pelo facto de poderem ajudar a fazer a reciclagem na escola.

No sábado, a Macau for Waste Reduction contou com o auxílio de 6 voluntários, alunos da EPM, da parte da manhã e dez à tarde. Segundo Capricorn Leong, ao longo de sábado foram recolhidos cerca de 116 quilos de resíduos para encaminhar para a reciclagem, entre plásticos, ferro, alumínio, cartão e papel.

Esta iniciativa mensal do grupo tem como objectivo fazer com que a população leve o seu lixo até estas estações de reciclagem para ser separado correctamente. “Nas estações pedimos ao público para fazer a separação, porque eles devem ser responsáveis. Depois de recolher esse lixo, nós mandamo-lo para a fábrica de reciclagem”, explicou Leong, acrescentando que “o sistema de reciclagem em Macau não é fiável” e que os contentores que estão na rua são vistos apenas como “baldes de três cores”.