Jovem levada para a esquadra divulga mensagem: “Povo de Macau, não se habituem a recuar”

O deputado Sulu Sou partilhou ontem uma mensagem, publicada numa página de Facebook, que terá sido divulgada pela jovem de 19 anos que foi levada para a esquadra do Cotai na noite de 4 de Junho, depois de ter estado no Largo do Senado. Na mensagem, a jovem diz que, “se não me expressar deste vez, na próxima vez, o direito a expressar-me vai ser impedido completamente”. Referindo-se ao facto de ter sido levada para a esquadra, a jovem diz: “Hoje, caí por acaso na lacuna de um sistema estragado”. A jovem deixa, então, uma mensagem para Macau: “Povo de Macau, não se habituem a recuar, não sacrifiquem o futuro da próxima geração pela vossa ganância. Os jovens precisam de ser motivados. Não matem cada uma dessas almas que desejam liberdade”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gosto Carregando...