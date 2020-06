Governo reitera que projecto de reforma da administração pública será apresentado este ano 

Em resposta a Agnes Lam, os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) reiteraram que o Governo vai proceder, ainda este ano, à revisão legislativa de determinadas carreiras, relativamente à reforma dos mecanismos de mobilidade horizontal dos funcionários da Administração Pública.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), adiantou que, relativamente à reforma da mobilidade horizontal dos trabalhadores da Administração Pública, o Governo da RAEM vai apresentar um projecto de revisão dos aspectos de legislação relativos a carreiras, como actualização, fusão, e concurso interdepartamental. Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Agnes Lam, entregue a 14 de Abril, as autoridades afirmaram ainda que os requisitos das habilitações académicas para o ingresso na carreira de fiscal técnico correspondem às funções de execução.

Em termos de reforma da administração pública, Agnes Lam assinalou a importância da mobilidade vertical e horizontal dos funcionários públicos. “Tenho-me preocupado com o regime de nomeação, exoneração, transferência e promoção dos funcionários públicos”, referiu na mesma interpelação. “Qual é o ponto de situação do estudo sobre os mecanismos de acesso inter-carreiras dos trabalhadores da Administração Pública?”, começou por questionar a deputada.

Na resposta à interpelação de uma outra deputada, referiu Agnes Lam, os SAFP afirmaram que “o Governo da RAEM reconhece a mobilidade horizontal dos trabalhadores dos Serviços Públicos” e que “está a proceder à análise dos requisitos necessários para as funções desempenhadas pelos trabalhadores de todos os níveis, com o objectivo de construir um alicerce para implementar uma mobilidade oportuna e flexível dos trabalhadores com funções distintas e em diferentes serviços”. Na opinião da deputada, essas declarações provam que a mobilidade horizontal implica, tal como o Chefe do Executivo tinha salientado, comunicação e cooperação interdepartamentais.

Desta forma, Agnes Lam perguntou: “Como é que as autoridades vão proceder à reforma dos mecanismos de mobilidade horizontal dos trabalhadores da Administração Pública? As autoridades vão prestar os devidos esclarecimentos?” Em resposta, as autoridades afirmaram que, com base nos resultados da análise e avaliação de cerca de 30 carreiras, o Governo da RAEM vai apresentar, ainda este ano, um projecto de revisão legislativa dos aspectos relativos a determinadas carreiras, como “actualização e fusão, e condições do concurso interdepartamental”.

De acordo com a lei actual, as autoridades afirmam que os instrumentos de mobilidade dos trabalhadores de administração pública incluem transferência, destacamento e requisição. Acrescentaram ainda que os trabalhadores podem mudar para serviço público diverso, conforme é regulado no Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos.

Os SAFP prometeram proceder a uma análise e avaliação adequadas relativamente ao conteúdo funcional e ao número de pessoal dos serviços públicos, de modo a que os funcionários possam ser distribuídos de forma apropriada.

No ano passado, Agnes Lam interpelou o Governo sobre os requisitos das habilitações académicas para o ingresso na carreira de fiscal técnico e as baixas regalias dessa carreira. Em resposta, as autoridades afirmaram que “o Governo está a proceder a uma nova análise específica e aprofundada, e vai analisar novamente se são adequados ou não os requisitos de ingresso nas carreiras necessários para o exercício das funções entre outros factores”.

Quanto a essa questão, a deputada pediu actualizações às autoridades, referindo que “o Governo deve divulgar, em tempo oportuno, o ponto de situação dessa análise.” Além disso, perguntou ainda se há outros casos em que as autoridades tenham verificado casos em que os requisitos exigidos para o respectivo ingresso não correspondem às condições verdadeiras do trabalho.

Na resposta do Governo, as autoridades afirmam que as actuais exigências de habilitações académicas para o ingresso nessa carreira correspondem às necessidades das funções. Entretanto, revelou que existe “espaço para aperfeiçoamento” em termos de responsabilização dos funcionários e aprofundamento dos cargos, tendo em conta a actualização dos procedimentos e conteúdos dos departamentos. Por outro lado, as autoridades comentaram que, no âmbito de obras públicas, os requisitos de habilitações académicas para o ingresso na carreira de fiscal técnico “não satisfazem” as exigências das funções assumidas pelo departamento, sugerindo assim o devido ajuste.

O responsável dos SAFP salienta que a definição das carreiras tem como núcleo as funções exercidas. Com base nas competências exigidas por essas funções, explica, serão determinados factores como os requisitos da candidatura e a correspondente remuneração.