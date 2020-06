Sulu Sou pede explicações a Wong Sio Chak sobre operação do CPSP

Em carta remetida à Assembleia Legislativa na segunda-feira, e ontem divulgada na sua página de Facebook, o deputado Sulu Sou pediu ao secretário para a Segurança para detalhar as informações relativas à operação de patrulha do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) que decorreu na noite de 4 de Junho, exigindo que este “clarifique as dúvidas” e “não abuse novamente do argumento ‘segredos de assuntos policiais’ para ocultar a verdade”.

Sulu Sou pediu às autoridades de segurança que disponibilizem os dados sobre essa distribuição das forças policiais na quinta-feira da semana passada, especificamente no período entre as 19 horas e a meia-noite, nos locais Largo do Senado, Praça da Igreja de São Domingos, Largo da Sé e Largo do Pagode do Bazar. Nessa noite, as forças policiais verificaram a identificação dos cidadãos na rua, sendo que alguns foram levados à esquadra.

No documento, publicado ontem nas redes sociais, o vice-presidente da Associação Novo Macau enumerou três pontos que espera ver esclarecidos. Em relação à operação policial de 4 de Junho, Sulu Sou solicitou às autoridades os números – no total e respectivamente – de forças policiais distribuídas, incluindo agentes da PJ, e os elementos de polícia de uniforme e à paisana do CPSP.

O deputado questionou ainda Wong Sio Chak sobre o número total de indivíduos que foram interceptados pelas autoridades do CPSP e da PJ por motivo de verificação de identificação, bem como os documentos legais em que se baseou esse acto. As mesmas informações foram pedidas relativamente ao caso dos cidadãos detidos pela polícia.

Na noite do 4 de Junho, dia em que, nos últimos 30 anos se realizou uma vigília no Largo do Senado, para assinalar o movimento democrático de Tiananmen, os agentes do CPSP levaram à esquadra várias pessoas que circulavam nessa zona, incluindo as duas filhas do deputado Au Kam San, que organizou a vigília deste ano na antiga sede da Associação Novo Macau.

M.F.