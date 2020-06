Plataforma sugere reconhecimento de quarentena e teste entre Zhuhai, Hong Kong e Macau

A “Plataforma de cuidado mútuo entre cidadãos de Macau e Hong Kong” entregou ontem uma carta na Sede do Governo, apresentando propostas de apoio aos residentes durante a pandemia. Na carta, dirigida ao Chefe do Executivo e ao secretário para a Economia e Finanças, a plataforma exige que seja concretizado um mecanismo regular de reconhecimento entre as autoridades de Zhuhai, Hong Kong e Macau, de forma a facilitar a reabertura da Ponte do Delta e a circulação dos residentes.

O responsável, Carl Cheng, sugeriu que, aos cidadãos que não tenham viajado para fora dos três locais nos últimos 14 dias, se exija a realização de quarentena de 14 dias só numa das três regiões, junto com um resultado negativo do teste de ácido nucleico e uma auto-quarentena no local de destino durante sete dias.

A plataforma pediu ainda uma melhoria do “Plano de subsídio de consumo”, para possibilitar a recolha do cartão de consumo electrónico para os cidadãos que não tenham feito o levantamento na primeira fase, e os que voltarem no início de Julho. Por outro lado, considera que o “Plano de apoio pecuniário” deve abranger os profissionais que trabalham na linha da frente, como bombeiros e agentes da polícia e da alfândega.

Outras propostas apresentadas pela plataforma incluem a distribuição de um subsídio de 15 mil patacas aos não-trabalhadores, como crianças, estudantes, desempregados, pessoas com deficiência e reformados. Em relação ao “Plano de apoio a jovens empreendedores”, o grupo sugere medidas como o aumento do limite máximo da verba de apoio para 500 mil patacas e o prolongamento do prazo máximo de reembolso para dez anos.

M.F.