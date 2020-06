No recuo imposto pelo vírus, encontrou a arte tempo de respiração

No período mais crítico da pandemia, com a suspensão de exposições, prazos e galerias, artistas e criadores recolheram-se nos ateliês, ajustaram-se a um contexto de letargia que potenciou a introspecção e a definição de projectos que aguardavam tempo de maturação. Em Macau, há quem tenha, no contexto de reclusão, colocado sobre a tela a inversão de papéis entre homens e bichos, e quem tenha recorrido à metáfora da Arca de Noé para representar o exílio daqueles que recusam a asfixia da liberdade.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

Corredores sinuosos em edifício industrial, ar quente, húmido, respiração a compasso em antecâmara de criação. Amontoado de telas, peças escultóricas, despojos de material expositivo que se estendem na sucessão de portas. No ateliê contrastado a branco e negro, folhas sobre a mesa, imagens impressas, retalhos de composição renascentista que a gordura dos dedos representou sobre o ecrã de um telemóvel. Lugar primordial de uma artista que se socorre de meio insólito para contar a repetição do gesto, no reiventado desejo de representação do mundo. No período de confinamento, na impossibilidade de circulação para lá das fronteiras da cidade, Weng Io Wong encontrou tempo de reflexão sobre o trabalho que deverá encontrar fôlego na adiada residência artística a realizar em Lisboa. Se a reclusão é condição habitual em artistas e criadores, a suspensão do tempo, a reboque da pandemia, veio ampliar a possibilidade de, a partir de dentro, auscultar novos territórios de criação.

“ISTO É, DE ALGUM MODO, DOLOROSO, MAS É BOM PARA MIM. FORÇA-ME A PENSAR MAIS SOBRE OS ESSENCIAIS DA VIDA”

No interior do ateliê de luz branca, lugar hermético, sem janelas que o vinculem ao frenesim da Almirante Lacerda, Weng Io Wong (Yoyo Wong), 27 anos, embrulhada em silêncio, percorre imagens no computador, resume a questão central do seu trabalho, iniciado há cinco anos, como coisa íntima, que cada vez mais aponta à própria existência. “Para mim, nesta fase, é a minha percepção pessoal sobre a existência humana, sob um ponto de vista mais pessoal. Eu diria que é a relação entre o humano e a tecnologia, e o quanto nos afecta. Agora eu creio que é mais como eu procuro o significado da existência, especialmente a minha”.

Se no princípio era o desenho – depois da formação em Melbourne -, nos últimos anos, Weng lançou-se na técnica inusitada de lançar o dedo sobre o ecrã do telemóvel, e, do gesto infinitas vezes repetido no quotidiano, retirar uma possibilidade de representação pictórica, que vincula a tecnologia à dimensão escolástica dos mestres da Renascença. “O desenho veio primeiro. E quando estava a experimentar outros meios, encontrei o ecrã do telemóvel e pensei esticar as fronteiras do que podia fazer. Pensei no gesto de pintar com os dedos e também à superfície. Apercebi-me que é tudo o mesmo. Para mim representa algo primitivo, uma primeira fase. Quando somos crianças, podemos usar os dedos para pintar, as pessoas no passado também o faziam. Creio que a história se repete, mas com diferentes meios, e eu estou muito interessada em perceber porque é que a história continua a repetir-se”. Experimentação que lhe valeu, em 2019, a distinção com o Prémio de Artes Plásticas da Fundação Oriente.

A reflexão encontrou entretanto tempo dilatado no período de maior reclusão, quando as medidas de prevenção do coronavírus ditaram o encerramento generalizado de espaços abertos ao público, tal como da Galeria 1844 Macau, onde trabalha. Um quadro que há quase meio ano se arrasta, com as limitações de circulação para fora do território, e incontornáveis regras de quarentena. “Nesta fase, não me está a afectar demasiado, porque sempre pensei sobre o meu trabalho. Talvez tenha pensado sobre o fenómeno do que está a acontecer agora, alguns elementos podem acontecer no futuro. Sim, sinto-me mais isolada, mas penso que me ajuda a ter mais tempo para pensar”.

Pausa para pensar e sopra a vantagem que diz retirar de um tempo de projectos e prazos adiados, sem exposições, com uma deslocação a Lisboa ainda sem agendamento, onde lhe caberá cumprir um mês de residência artística, parte do prémio da Fundação Oriente. “Isto é, de algum modo, doloroso, mas é bom para mim. Força-me a pensar mais sobre os essenciais da vida. Faz-me pensar no que é realmente importante no trabalho, sobre o que realmente quero no meu trabalho, o que posso deixar para trás. Sim, faz-me pensar mais no essencial, na essência de muitas coisas”.

Do período mais crítico, sobretudo no mês de Fevereiro, com a cidade paralisada, Weng recorda ter sido tomada por um turbilhão emocional que lhe exigiu alheamento do mundo. “Sou muito sensível ao ambiente e, no início do ano, senti-me muito instável, só por ver televisão. Às vezes tenho que me fechar, não ver televisão. Esse sentimento desapareceu depois de Fevereiro, os casos em Macau estabilizaram, senti-me muito afortunada por não haver um surto na comunidade”.

Weng acredita que os artistas poderão vir a “produzir algo com as emoções” que os atravessam num tempo viral e letárgico, e sublinha o agravar de um quadro de instabilidade que habitualmente cerca a comunidade artística. “Muitas galerias fecharam, muitas pessoas vão começar a fazer outras coisas. Para os artistas há sempre instabilidade. Para mim, não mudou muito, porque o meu trabalho não é muito vendável, estou apenas a fazer as minhas coisas”.

Numa altura em que o debate em torno da erosão de direitos e liberdades fundamentais marca a ordem do dia em Hong Kong e Macau, Weng Io Wong diz rejeitar qualquer forma de restrição à liberdade de expressão e criação. “Eu penso que os artistas não devem ter medo, devem expor o que quiserem. Em todo o mundo, as pessoas têm diferentes situações políticas; quer seja com muita liberdade ou com menos liberdade conseguem fazer trabalho artístico muito interessante. Os artistas devem usar todos os materiais, devem usar as situações, tudo o que tiverem, para fazer trabalho artístico interessante. Se algo é proibido ou não gostável, não é mais interessante para um artista mostrar o seu trabalho de diferentes modos, de uma forma mais inteligente? E ainda assim poderá mostrá-lo, sem apontar tão directamente à mensagem. Pode ser uma maneira de o fazer, cabe ao artista escolher se o quer fazer ou não. Para mim, é muito interessante se um artista puder fazer isso”.

Weng diz-se surpreendida com o cancelamento da exposição, em espaço público, sobre o massacre de Tiananmen; acredita que algo está a mudar em Macau, mas rejeita embater no medo. “Não posso falar pelos outros, eu vou continuar a fazer o que tenho que fazer. Penso que não deveria haver medo de nenhuma situação. Porque é que havemos de temer o nosso modo de expressão? Se olharmos para a história da arte, imensos artistas fizeram um trabalho incrível em resposta a uma situação política crítica. Por isso, penso que não deveria constituir medo para nenhum artista. Devemos abraçar qualquer tipo de liberdade, todas as formas de liberdade”.

“SE OS ARTISTAS E OS POETAS NÃO PUDEREM DIZER TUDO, SE TENS MEDO, NÃO PODES FAZER ARTE”

Apoiado na parede, o desenho em grande escala, a tocar o tecto, onde é representada uma cena de Macau situada no século XVIII. Trabalho hercúleo, três meses de execução, encomenda de um grande empreendimento turístico que será convertida em painel gigante de azulejos. Ao lado, inclinado sobre a grande tábua de madeira, Eric Fok desenha um amontado de animais que, protegidos por máscaras anti-gás, se encaminham para uma embarcação. Em segundo plano, a mancha densa de arranha-céus que de imediato remete para a Ilha de Hong Kong. Questionado sobre o modo como tem sentido este dilatado período de pandemia, o artista de 29 anos, direcciona o discurso para Hong Kong, para a necessidade premente que diz sentir de fixar no trabalho que produz os protestos e tumultos que há um ano atingem a cidade encaixada do outro lado do rio.

“O que é importante para mim é reter este momento”, diz enquanto aponta para o desenho sobre a tábua. “Eu não mostro isto em Macau, só em Taiwan, Hong Kong. Em Macau, muitas pessoas não gostam disto”. É um trabalho recente, conta, que seria mostrado na Art Central e na Art Basel, não tivessem as duas grandes feiras de arte sido canceladas na sequência do coronavírus.

Porque levam os animais máscaras anti-gás? “Porque muitas pessoas desaparecem. Esta já não é a sua casa, portanto têm de partir para encontrar a sua casa”. Porque é que Hong Kong já não é a sua casa? “Porque a cidade está destruída, muitas coisas desapareceram. O território ainda lá está, mas a cultura, as pessoas… muitas coisas se estão a perder e a desaparecer”.

Na representação que o artista compõe, com um traço claramente influenciado por Dürer, afiguram-se os animais como metáfora para os hongkongers que apoiam o movimento pró-democracia. “Sim (sorri). Eles têm que apanhar uma Arca de Noé para encontrar um novo paraíso. Quero guardar este momento, talvez daqui a 100 anos esta história… Talvez nessa altura as pessoas não saibam o que aconteceu em 2019. Quero usar a minha arte para guardar este tempo. Espero que, no futuro, as pessoas olhem para o meu trabalho e possam encontrar, talvez não a verdade, mas penso que isto é muito importante, para mim isto é muito forte. No ano passado fui muitas vezes a Hong Kong”.

Participou nos protestos? “Só queria tirar fotografias dos protestos, olhar em volta, ver o que estava a acontecer. Fui buscar elementos para o meu trabalho. Comecei este desenho no final de 2019. A meio do ano passado, eu tinha medo, comecei a desenhar isto e mantive segredo, estava escondido”. Do que é que tem medo? “De não ter trabalho. Talvez algumas pessoas me vão ligar ao que aconteceu lá. Talvez algumas tenham medo e não queiram ser minhas amigas”. Ainda tem medo? “Não. Só um pouco, mas muito pouco. Se eu não falar… não o fiz na internet, mas se eu não disser algo no meu trabalho, quem é o Eric Fok? No ano passado tive uma exposição individual em Hong Kong, em Novembro, muitas obras falam de Hong Kong, mas o dono da galeria, de quem sou muito amigo, disse-me que muitos coleccionadores são ‘azuis’, são contra os protestos”.

Num período que cobre já toda a primeira metade do ano, com exposições e feiras canceladas, Eric Fok, recolhido no silêncio do seu ateliê, encaixado num beco junto à Rua dos Ervanários, votou este tempo a cumprir a encomenda que, numa segunda parte, se estenderá até Setembro, e aos desenhos, um já terminado, o outro agora diante de si, com que pretende registar uma dimensão de conflito que diz ocupar-lhe mente e espírito desde Junho de 2019. “Em Setembro vou ter uma exposição numa feira em Taiwan e quero mostrar este trabalho. O redondo [já terminado, também com uma representação de Hong Kong e animais em fuga para uma Arca de Noé] é para a galeria de Hong Kong, este na secretária é para a minha galeria de Taiwan. Porque em Taiwan posso dizer tudo”.

Num tom que em nenhum momento deixa de ser confessional, o artista diz estar finalmente a desenvolver o trabalho que lhe interessa, acredita ter encontrado um caminho que veio contrariar o vazio. “Eu quero mostrar outras coisas. Aquilo [que fiz até hoje] não é o meu trabalho, não é o que eu quero dizer. É vazio, não há significado dentro do meu trabalho. No ano passado eu tinha medo, por isso queria desenhar isto. Estava tão infeliz nesse tempo, desenhar isto fez-me sentir mais pacificado. Não havia alma no meu trabalho. O que eu quero dizer às pessoas é isto”, assume o artista, enquanto aponta para o desenho em construção.

Eric Fok, para quem a liberdade de expressão se está a esvair em Macau, assinala os contrastes entre as duas regiões. “Macau e Hong Kong só à superfície são semelhantes, mas as pessoas são muito diferentes. Hong Kong tornou-se rica nos anos 70, muito cedo. Macau gosta do dinheiro – as pessoas gostam do dinheiro – porque antes era pobre. Os meus colegas de liceu trabalham nos casinos, alguns em bancos, gostam muito do que têm, têm apartamentos, têm carros, a sua vida é muito boa. Eles não precisam de liberdades. Eu penso cada vez mais que se apenas mostrar lindos edifícios, isso não é a minha alma. Eu quero que, no futuro, as pessoas encontrem os documentos, que eles vejam que em 2019 Macau tinha Eric Fok, ele encontrou nesse tempo o artista que queria ser”.

Sobre a actuação do Executivo da RAEM na contenção do coronavírus, o artista começa por uma leitura positiva. “O Governo de Macau tem trabalhado bem, é melhor do que o anterior. Quando o Governo mudou, pensei que iria ser o mesmo, mas este é mais poderoso, eles fecharam os casinos, querem proteger as pessoas. Mas eu sei que a nossa liberdade vai…”. Eric concretiza depois a afirmação, com o que diz ser uma questão identitária. “Eu sinto que sou chinês, sou um chinês de Macau, e isso é diferente de ser da China interior. Chinês, para mim, é a cultura, não é o que nos ensinam. Querem que sejamos o mesmo: ‘tu és meu filho, tens que me ouvir’. Mas o Governo não é os meus pais. Não gosto deste controlo. O que está a acontecer em Hong Kong é porque o Governo não ouve as pessoas. Creio que o importante é ouvir”.

Questionado sobre se não tem receio de perder encomendas e convites para expor em Macau, ao abordar, em declarações a um jornal, tão abertamente as suas convicções sobre a crise funda que há um ano atinge Hong Kong, Eric Fok diz ser imperativo ter algo a dizer sobre este tempo. “Sim, tenho medo, mas isto é o que eu quero fazer. Se os artistas e os poetas não puderem dizer tudo, se tens medo, não podes fazer arte. Eu tive medo, no ano passado; este ano tenho que fazer alguma coisa. Quero encontrar a minha alma”.

“O QUE ACONTECE NA SOCIEDADE ENCONTRA NATURALMENTE REFLEXO NO NOSSO TRABALHO”

Diante dos trabalhos da mostra “Somniloquence”, Tong Chong aponta para “Little Town”, a pintura e colagem que desenvolveu no período de confinamento. A obra, de entre todas as que apresentou, até 8 de Junho, na Galeria da AFA, é a mais vinculada a um tempo de reclusão, nos primeiros meses do ano, em que de imediato sentiu necessidade de fixar no papel uma alegoria ao isolamento a que os homens, e já não os animais, estariam sujeitos. “Este trabalho, ‘Little Town’, fala da situação de pandemia, a cidade em ‘lockdown’. É a ideia de que os seres humanos estão em ‘lockdown’, estão confinados pela natureza, pelo mundo dos animais. Nós temos vindo a isolá-los e eles agora isolam os seres humanos nas suas casas. Os animais estão a fazer a sua saída. Nós costumávamos colocá-los em zoológicos, agora eles estão a confinar-nos”.

O artista, de 43 anos, descreve como natural o impulso de transpor, ainda em Março, para uma dimensão pictórica a leitura preliminar do que estava a acontecer. “Para mim, é uma resposta muito natural, porque a minha arte está muito relacionada com o que está a acontecer na sociedade, com o desenvolvimento da sociedade. Quando isto aconteceu, muito naturalmente senti que estava a reflectir o que estava a acontecer”.

Tong Chong acredita que o contexto global de pandemia, que só recentemente apresenta sinais de alguma desaceleração, terá um efeito na produção artística deste tempo. “Para mim é muito óbvio que irá ter, porque a menos que sejas um artista que faz apenas coisas decorativas, não verdadeiramente sobre temas contemporâneos, nós temos de estar lá enquanto espelho, enquanto reflexão para a sociedade. O que acontece na sociedade encontra naturalmente reflexo no nosso trabalho”.

Tong, que trabalha no Museu de Arte de Macau, atirou-se, no período de reclusão, a uma rápida resposta, diante de um cenário inesperado que a outros ainda exige tempo de maturação, até atingir a concretização plástica. “Para mim, tem sido sempre assim, por isso fui tão rápido a responder a isto, porque tenho vindo a responder ao que se passa na sociedade e a reflectir isso no meu trabalho. Vou continuar a fazer isso, porque esse sempre foi o meu método de trabalho”.

Para o pintor e escultor, no centro das questões que habitualmente aborda permanece o ambiente, a dialéctica entre homem e natureza que traduz quase sempre um jogo de forças desigual. “Para mim é o ambiente porque é a base, a fundação do nosso desenvolvimento, mas tem vindo a ser destruído”. O que vai mudar agora, depois do efeito transversal de um coronavírus, que colocou o planeta em suspenso? “Não estou muito optimista quanto a uma mudança. Sim, há uma reflexão agora, temos que parar e pensar, por toda a parte. Mas mesmo que pensemos nisto, se o mundo continua a ser governado por estes políticos que continuam a forçar o crescimento económico, então não haverá qualquer mudança significativa. Provavelmente será pior, porque agora tudo parou, portanto poderão pensar que é necessário reactivar a máquina do dinheiro”.

“ESTE VÍRUS COM UM NOME ESQUISITO, COVID-19, CONSEGUIU ABALAR AS ESTRUTURAS DO MUNDO”

“O vírus é universal, não tem nacionalidade, é mais universalista até que os portugueses de quinhentos. Por isso, estragou a vida de todos, em tão pouco tempo mostrou que a humanidade assenta em princípios muito frágeis, a nossa existência está por um fio”, atira Carlos Marreiros, no preâmbulo de um diálogo sobre o impacto do coronavírus na criação artística. “Um bichinho gordo, que mede cinco a seis micromilímetros, este vírus com um nome esquisito, Covid-19, conseguiu abalar as estruturas do mundo, e revelar as nossas fragilidades, quer como humanidade, quer como indivíduo”.

Para o arquitecto e artista, o contexto de pandemia veio sobretudo acentuar a necessidade de aproximação. “As pessoas devem ser mais solidárias, porque estamos todos de costas voltadas e a Covid provou que estamos, afinal, tão ligados uns aos outros”.

Enquanto sorve cigarro e café, Marreiros diz não saber ainda como vai a arte traduzir a vertigem deste tempo. “A arte, precisamente por ser arte, é imprevisível. Responde ao nosso tempo. Durante este tempo, estive a trabalhar em arte, mas não tinha nada a ver com a Covid, era uma encomenda para um hotel-casino”. O artista diz ter sentido sobretudo a dilatação do tempo. “Deu-me mais tempo e concentração, para detalhar mais, para aprofundar mais o tema que eu queria trabalhar. A criação é sempre um acto individual e é um acto solitário”.

Os cadernos onde continuamente desenha mantiveram-se por perto. “Andam sempre comigo, e em casa ainda era mais simples. São os tais diários de bordo, nunca parei nem vou parar”. Os desenhos abriram espaço à escrita, notas dispersas, alavancadas pela leitura. “Gosto de ler coisas antigas, andei a ler coisas sobre o filósofo Diógenes, o filósofo louco. No meu último Moleskine dediquei algumas páginas ao lupanar romano. O termo lupanar é lindo. Aprendi com o Henrique de Senna Fernandes, quando ele falava dos lupanares da Rua da Felicidade. Outro que andei a ler foi o Chico Buarque. Saltito”.

Sobre a possibilidade de extender a reflexão ao desenho: “Não sei responder porque a arte é imprevisível. Pensamos na vida, a arte é vida, é a celebração da vida. Vejo alguma produção em torno de pessoas com máscaras, heróis da linha da frente. Tudo isso é bonito e tem a ver com a solidariedade”. Da narrativa repetidamente colada a distopia, ressalta o medo. Vai prevalecer? “Provavelmente, sim. Até porque vacinas, segundo dizem, só daqui a um ano e tal. O século XX já foi um século de medo, de convulsões e de medo. Há gente que vive num medo constante, não sou desses. Temos que dominá-lo e fazer melhor, é um exercício de superação”.

“PENSÁMOS QUE PODÍAMOS TRAZER ALGO EM RESPOSTA A ISTO, PORQUE NÃO ÍAMOS MORRER TODOS AGORA”

Regressada em Dezembro do Tibete, Alice Kok percebeu logo em Janeiro, por altura do Ano Novo Chinês, que os projectos agendados para Março estavam condenados ao adiamento, sine die. Além de integrar a direcção do Festival Literário de Macau, a artista e directora da Art For All Society (AFA) seria ainda uma das curadoras da ARTFEM 2020, bienal de mulheres artistas. “Eu já estava a todo o gás, porque os dois eventos deveriam acontecer em Março. Já tinha desenvolvido o programa para tudo, mas de repente ficou tudo em espera. Esse ‘momentum’ para mim foi muito estranho, sou muito uma mulher de acção”.

O que se seguiu foi um período de impossibilidade criativa, de embater na suspensão de tudo, quando o tudo é coisa ainda pouco palpável. “Nas duas primeiras semanas passei por algo que é difícil de descrever, não ter a certeza sobre nada, apenas pausa. Pratiquei meditação, isso ajudou-me. Estava sozinha com a minha filha, ainda não nos tínhamos mudado para a casa da minha irmã. Eu não estava a pensar em nada, e estava, ao mesmo tempo, a sentir-me estranha por ter sido forçada a parar, mas ao mesmo tempo estava feliz porque este era um tempo para revisão. Ok, é como é, vamos ver como é, vamos examinar o modo como é”.

Ultrapassado o nevoeiro inicial de uma cidade paralisada, a pequena escala do território, com menos de 700 mil habitantes, apazigua o espírito. “No final de Fevereiro, as coisas em Macau começaram a ficar mais estáveis, por uma vez, realmente apreciei o facto de Macau ser um lugar tão pequeno. Como somos pequenos, é fácil de controlar, sentimos que de facto estávamos seguros aqui. O Governo fez um trabalho muito bom, o novo Chefe do Executivo. Sentimos, todos juntos, que aqui não era tão perigoso como em outros lugares. Comecei a pensar o que podíamos fazer aqui, a focar-me no aqui. Decidimos, na AFA, avançar com a exposição de Kit Lee no final de Março. E correu muito bem, porque o trabalho dela está muito relacionado com este tempo digital. Pensámos que podíamos trazer algo em resposta a isto, porque não íamos morrer todos agora. Então inaugurámos esta exposição com um ‘live streaming’. Ao mesmo tempo, o mundo também estava a ter este tipo de resposta”.

Reeleita para mais um mandato de três anos enquanto presidente da AFA, Alice Kok orienta por esta altura um laboratório criativo, “True Perception – Art and Mindfulness”, que decorre na galeria da associação, no Macau Art Garden. “Íamos ter a exposição de um artista em residência, de Pequim, mas com a pandemia não podemos recebê-lo. Então tive a ideia de abrirmos um laboratório criativo, algo relacionado com arte e meditação. Conheço esse método, quero partilhar isso, sou a artista orientadora. Isto é também por causa do vírus, as crises acontecem, vamos transformá-las em oportunidades, em algo novo. Ao mesmo tempo, será o aquecimento para a minha exposição”.

Depois da última mostra, em 2018, a artista de 42 anos apresenta a próxima individual a 11 de Novembro. Tudo o que paira para já é um vocábulo, um conceito. “Há dias estava na internet e vi uma palavra em chinês que significa ‘useless [inútil]’. As minhas últimas exposições foram ‘Nothing Happens’, em 2013, e ‘Emptiness is Form’, em 2018. E agora embati nesta palavra, ‘useless’, sem utilidade, e gosto muito. Pensei fazer algo com isto, porque corresponde ao modo como levo a minha vida, eu não enfatizo muito a utilidade das coisas. Pode ser o meu tema”. Um tema contaminado por este tempo? “Sim, sim, porque neste tempo de confinamento senti-me tão inútil”.

Numa altura em que o debate em torno da liberdade de expressão e de manifestação se impõe na cidade, a artista – que viveu nove anos fora de Macau, sobretudo em França – traça as diferenças entra as duas regiões onde esses direitos estão legalmente assegurados. “Em geral, as pessoas em Macau não estão muito interessadas na política porque não temos o ambiente para isso, porque somos muito pequenos. Em Hong Kong é diferente, se fazes uma concentração, podes ter meio milhão de pessoas a participar. Em Macau, se tivermos duzentas, já é muito. Por uma razão muito simples, numa grande cidade, com milhões de pessoas, tens o anonimato; em Macau não tens isso, todos se conhecem, é uma aldeia”.

Questionada sobre se o receio de expor determinado trabalho já se verifica em Macau, a artista e curadora é categórica. “Já está a acontecer em Macau”. Sendo certo que a livre expressão pressupõe transversalidade, o artista e criador assume uma exposição mais evidente, ao veicular a mensagem. Ainda é possível fazê-lo? “Essa é a minha experiência de vida, estou a fazer exactamente isso. A filosofia budista diz que a forma de disciplina mais elevada é não cair em nenhum dos dois extremos. Tenho que dizer que o que acontece na China, o que acontece no Tibete, o que acontece em Xinjiang , o que acontece em Hong Kong e o que acontece em Macau, entristece-me muito. Não é que eu não queira saber de política, a política forma a nossa vida, dá-nos as limitações, as orientações. A vida é preenchida de política e temos que estar conscientes disso. Eu encorajo os meus alunos a estarem conscientes do que está a acontecer. Não precisas de gritar nas ruas, de atirar coisas, mas pelo menos ter consciência do que está a acontecer, porque é para o teu próprio bem, porque é para o nosso futuro, para as gerações futuras”.

Enquanto formadora, Alice Kok assinala o papel fundamental da educação, catalisadora da livre expressão. “O meu objectivo na educação é cultivar o pensamento crítico, a independência do pensamento. Eu não quero que a minha filha concorde comigo, quero que ela tenha os seus próprios pensamentos, baseados na sua observação, essa é a minha crença. E tenho feito isso nas minhas aulas”. E conclui: Tenho sorte em ser artista, porque um artista ainda tem essa auto-imposta liberdade. Somos formados para sermos livres. E isso é o que eu sempre quis na minha vida”.

“OS ARTISTAS NÃO PODEM USAR AS TRAGÉDIAS OU DESASTRES PARA SEU BENEFÍCIO”

“Estou a analisar a situação, a influenciar-me por isto, mas faço selecção. O artista não pode usar a situação para ganhar atenção ou para retirar benefício das tragédias. Os artistas não podem usar as tragédias ou desastres para seu benefício, ou para tirar disso lucro”, diz Konstantin Bessmertny, no ateliê voltado ao mar, em Coloane. Para o artista russo, radicado em Macau há 28 anos, a reflexão que pode resultar do contexto presente exige maturação, não pode acontecer no momento de uma narrativa em curso. “Se alguém reflecte imediatamente sobre as crises na Europa, dos refugiados, o que é que esse trabalho vai significar em 10 anos? Nada. Será uma abordagem ridícula a coisas eternas. A arte tem que falar é sobre o inferno e o paraíso, mãe e filho, coisas simples e básicas que consegue contar com os seus 10 dedos”.

Apanhado pelo encerramento de fronteiras, quando se encontrava na Tailândia para uma visita de seis dias, Bessmertny acabaria por ficar dois meses em Koh Samui. A paragem forçada serviu para “reflectir, ver as coisas de forma diferente, o que é mais e menos importante”. Com as exposições agendadas para Londres, São Petersburgo e Taiwan adiadas, o artista atirou-se, na Tailândia, à pintura. Exercício profícuo, durante os dois meses em que esteve “em exílio”, de que resultou um díptico a acrílico, em estilo Boschiano, vinculado a uma obra literária do século XVI, “O Navio dos Loucos”, de Sebastian Brant.

“Escavei uma personagem altamente ignorada na literatura, Sebastian Brant, escritor humanista. Tem uma obra escrita em poema, mas tão difícil de ler. No século XVI, ele inventou um país e um santo, que é Grobiania e sanctus Grobianus, que muito influenciou a história da arte, por exemplo, a pintura de Bruegel, de Bosch. Inventou um santo padroeiro do vulgar, dos alcoolizados. Tentei ilustrar este país, de acordo com o texto, com muito conteúdo explícito”, descreve Bessmertny. E em cada uma das duas telas, uma imensa galeria de personagens rudes, flatulências, escatologias, o gesto grosseiro apresentado em cena subversiva, sob o olhar de figura sacrílega e libertina, santo padroeiro do vulgar, de glutões, bêbados e charlatães, jogadores e procrastinadores.

Uma sátira num lugar sem tempo, em que o artista diz encontrar ligações com o presente. “Todas estas vulgaridades e más maneiras descrevem como não se comportar, é uma espécie de manual sobre bom gosto, contra a estupidez. A primeira tentativa na Europa de ter uma revolução da higiene foi há 526 anos. Significa lavar as mãos, ser educado, não espirrar à frente dos outros, há aqui máscaras venezianas, portanto está muito ligado ao momento presente (risos)”.

Aos dois meses na Tailândia, seguiram-se os 14 dias de quarentena em Macau com a mulher, num hotel. Período que o artista aproveitou para regressar à escrita. “Eu sempre quis fazer livros, já estava a trabalhar neles, mas agora tive tempo. Tenho o sonho de fazer dois manuais, um ‘manual de instruções para coleccionadores de arte’ e um ‘manual de instruções para artistas’”. Exercício satírico, ilustrado com trabalhos seus, que quer concretizar em formato ‘samizdat’, usado na antiga União Soviética para contornar a censura, e com que Bessmertny pretende contrariar o que diz ser a história da arte “escrita por charlatães”.

“A decisão na arte, sobre o que é bom ou mau, não vem dos académicos ou artistas, mas de quem faz dinheiro com ela, as galerias, os coleccionadores. Isso chateou-me durante muito tempo, e quando aprofundamos os dados, para tentar perceber como as coisas funcionam, vemos a história de uma perspectiva diferente”, considera o artista, que diz querer ensinar “a ver e avaliar arte, de uma forma simples”. Na pintura como na escrita, Bessmertny rejeita a leitura política do concreto, a representação das convulsões que o envolvem. “Odeio tomar lados, todos os meus trabalhos são políticos mas não têm uma mensagem a apontar para um lado. Procuro criar a dúvida”.