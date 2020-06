IPIM: Jackson Chan em silêncio, na primeira sessão do julgamento

Depois de ter sido adiado por duas vezes, o julgamento de Jackson Chang, ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), no âmbito das alegadas irregularidades nos pedidos de fixação de residência, começou ontem. De acordo com a TDM – Rádio Macau, Jackson Chang, actualmente em prisão preventiva, optou por não se pronunciar na sessão. O antigo presidente do instituto está acusado de 18 crimes, entre os quais associação criminosa, corrupção, abuso de poder e branqueamento de capitais. Há, no total, 26 arguidos.

Segundo a acusação, Ng Kuok Sao, empresário de Macau, e a mulher, Wu Shu Hua, que também são arguidos no processo, terão usado empresas para dar autorizações de residência temporária em Macau a pessoas que não teriam condições de a conseguir, cobrando taxas e dividindo os lucros com Jackson Chang, através da sua mulher e filha. De acordo com a Rádio Macau, na sessão de ontem, Wu Shu Hua disse desconhecer qualquer envolvimento em processos de fixação de residência.

Miguel Ian Iat Chun, que foi director-adjunto do Departamento Jurídico e de Fixação de Residência por Investimento do IPIM, entre 2002 e 2012, é acusado de ser consultor do grupo e, segundo a acusação, ter-lhe-ão sido prometidas cinco fracções abaixo do preço de mercado na Ilha da Montanha, para recompensar uma alegada colaboração.

Ainda segundo a emissora, uma das arguidas ontem presentes no Tribunal Judicial de Base confessou, na audiência, que emprestou dinheiro para pagamento de dívidas de jogo. Leong Fong Meng, juíza titular do processo, alertou que as declarações poderiam fazer com que a arguida viesse a ser alvo de investigação por agiotagem. O julgamento continua hoje. Os arguidos vão agora responder perante o Ministério Público e a defesa.

A.V.