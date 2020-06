Governo admite rever regime de responsabilização de dirigentes dos serviços públicos

Em resposta a uma interpelação oral do deputado Ng Kuok Cheong, o secretário para a Administração e Justiça assumiu ser necessário aperfeiçoar o regime de responsabilização de dirigentes dos Serviços Públicos em casos de abuso de poder. André Cheong frisou que já existe um mecanismo de responsabilização, mas Sulu Sou pediu mais transparência com imputação de “responsabilidades políticas”. O governante admitiu depois que o Executivo irá “optimizar e rever o estatuto do pessoal da direcção e chefia” dos Serviços Públicos.

O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, foi confrontado ontem em plenário com a falta de responsabilização política em casos de abuso de poder de dirigentes dos serviços públicos. Numa interpelação oral, o deputado Ng Kuok Cheong questionou o representante do Executivo sobre quantas acções de censura pública foram efectuadas por dirigentes do Governo na sequência dos casos de abuso de poder denunciados pelos relatórios do Comissariado contra a Corrupção (CCAC).

“O Governo dá grande importância ao regime de responsabilização de dirigentes dos Serviços Públicos. Quando um funcionário de chefia não respeita a legislação, os seus deveres, a execução de funções, regras de selecção e funcionamento, e as disposições legais, tem a sua comissão de serviço sujeita a cessação, e sem direito a indemnização”, começou por dizer André Cheong em plenário, frisando depois que “há uma efectiva responsabilização penal” e que o Executivo irá, de acordo com os danos identificados e a natureza da ilegalidade comedida, “considerar penas disciplinares”. “Quanto ao regime de aposentação dos envolvidos, temos de ver que há certas regras que são inconsistentes. Este ano vamos aperfeiçoar todo o regime”, acrescentou o secretário para a Administração de Justiça, depois de Ng Kuok Cheong ter denunciado alguns casos concretos de abuso de poder nas chefias dos serviços públicos.

“O Governo vai apurar as responsabilidades de abusos de poder dos serviços públicos, vai haver alguma acção sob dirigentes? Em 2009 não foi aprovada uma lei para regular sobre esta matéria. Os relatórios do CCAC de 2009 demonstraram casos em que os contratos expiraram de prazo e os indivíduos deixaram de exercer os cargos, mas passado um ano puderam voltar a assumir o mesmo cargo. O Governo não vai imputar responsabilidades a estes dirigentes?”, questionou o deputado.

André Cheong recordou que já existe um mecanismo de responsabilização penal, e que, por isso, os nomes dos envolvidos não podem ser divulgados. “A imputação penal, como envolve criminalidade, não se pode tornar público o nome do arguido, mas já podemos saber o nome do titular e o departamento em causa. Como envolve um caso penal, normalmente vai haver uma suspensão de funções. O CCAC não notifica os Serviços Públicos sobre os pormenores, apenas refere que um funcionário está a ser investigado pelo órgão judicial. Só vai ser suspenso do exercício de função e ter um processo disciplinar para aguardar a decisão do tribunal”, disse o secretário. “Em relação ao delegado da RAEM em Pequim de que falou, também foi feita uma investigação, e depois não reuniu condições para que a sua comissão fosse renovada. Para esta matéria, vale a pena melhorar o regime de processo”, admitiu.

Já o vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, não ficou satisfeito com a resposta do representante do Governo, e perguntou pela responsabilização política dos titulares de cargos de chefia. “A responsabilização penal é uma medida severa, mas em termos de responsabilização política, quando será feita? Poderá, ou não, haver um aditamento de responsabilização política?”, perguntou o deputado, frisando que se as penalizações nunca foram aprovadas “a sua utilização não tem valor. “Quando há um dirigente envolvido em determinada irregularidade, e depois é chamado para assessor do Governo, mesmo havendo suspeição, esse dirigente consegue colocação. Queremos um sistema transparente”, reiterou Sulu Sou.

Na resposta aos deputados, André Cheong admitiu ser necessário optimizar e rever o estatuto do pessoal da direcção e chefia dos serviços públicos. “Existem dois dirigentes a quem foram aplicadas sanções e que foram penalizados. Trata-se de um sistema de responsabilização. Nos últimos cinco anos, o CCAC fez várias investigações envolvendo titulares ou dirigentes do Governo e divulgou relatórios, segundo queixas apresentadas pela população. Foram descobertos casos porque se registaram situações de corrupção e falta de integridade. No ano passado fizemos revisão do estatuto do pessoal de direcção e chefia. Sobre as obrigações e responsabilidades, se violaram as obrigações ou disposições daquela lei, poderá haver situações de censura, mas não quer dizer que não tenham de assumir as responsabilidades”, disse André Cheong, indicando que, para além da suspensão de funções, poderá haver uma exoneração, cessação de funções e aplicado um processo disciplinar. “É necessário optimizar e rever o estatuto do pessoal da direcção e chefia e dispor as respectivas regras de responsabilização. Trata-se de trabalhos que vamos desenvolver”, assegurou.