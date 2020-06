Festival de curtas portuguesas preenche fim-de-semana do Mês de Portugal

O programa das comemorações de “Junho – Mês de Portugal” prossegue hoje com um concerto da Banda da Casa de Portugal, que protagonizará um “Tributo à Música Portuguesa” na Casa Garden. O fim-de-semana será dedicado ao cinema com filmes do New York Portuguese Short Film Festival e curta-metragens de alguns países de expressão portuguesa.

Pedro André Santos

A Casa Garden vai ter um fim-de-semana dedicado ao cinema com a exibição de 24 curtas-metragens. Pela quinta vez a decorrer em Macau, o New York Portuguese Short Film Festival (NYPSFF) procura mostrar o trabalho da “nova geração de jovens realizadores portugueses” para “conquistar novos públicos”, pode ler-se no programa oficial das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. A par do NYPSFF, serão ainda exibidas curtas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. “Trata-se de uma mostra da diversidade da produção cinematográfica proveniente dos alguns países de expressão portuguesa”, acrescenta o programa oficial.

O festival de curtas-metragens portuguesas, que anualmente se realiza em simultâneo em Nova Iorque e Lisboa, está de regresso a Macau, pela quinta vez, para um fim-de-semana repleto de cinema na Casa Garden. “O voo da Papoila”, de Nuno Portugal, inaugura o ciclo de curtas no sábado, às 17h30, seguindo-se “Não é meu Não é teu… É nosso” (Nilton Medeiros e Magdalena Bialoborska), “A felicidade mora aqui” (Gladys Mariotto), “Bastien” (Welket Bunguét), “Poeira i Poesia III” (Tambla Almeida), “Há Um Zumbido Há Um Mosquito São Dois” (Ery Claver), María Adá (Rubén Monsuy), “Tatana” (João Ribeiro) e “Mensajeiru” (Francisca Maia).

As curtas-metragens prosseguem no domingo, novamente a partir das 17h30, com “Pele de Luz” (André Guiomar), seguindo-se “Vozes ao Vento” (Elton Fortes, Felix Lima, Pedro Ferreira e Tiago Nunes), “My Sister” (André Miranda), “Direito à memória” (Rúben Sevivas), “Outro Ritmo” (Elton Fortes, Felix Lima, Pedro Ferreira e Tiago Nunes), “On the Cusp” (Yuri Alves), “PIP” (Bruno Simões), “Miguel Araújo – Axl Rose” (Bruno Caetano), “Terra Amarela” (Dinis M. Costa), “Bruma” (Sofia Cachim, Gabriel Peixoto, Mónica Correia e Daniela Santos), “A Boneca” (Gonçalo Morais Leitão), “Fugiu. Deitou-se. Caí. (Bruno Carnide), “Still Life” (Francisca Coutinho), “The Program” (Miguel M. Matias) e “Amargo Salgado” (Joana X).

Criado pelo Arte Institute e organizado pela primeira vez em Junho de 2011, o NYPSFF foi o primeiro festival de curtas metragens portuguesas nos Estados Unidos, tendo já passado por todos os continentes ao longo da sua existência.

Tributo à música portuguesa com temas “que marcaram gerações”

A Banda da Casa de Portugal vai protagonizar hoje um “Tributo à Música Portuguesa”, na Casa Garden, com um concerto que tem início marcado para as 20 horas. A actuação musical da banda da Casa de Portugal pretende homenagear a música portuguesa através da interpretação de temas “que marcaram várias gerações e se tornaram intemporais”, refere o programa das comemorações de “Junho – Mês de Portugal”.

À semelhança do festival de curtas-metragens, o concerto terá entrada livre.