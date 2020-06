Executivo vai disponibilizar testes de rotina de ácido nucleico 

As autoridades de Saúde estão a elaborar um plano de teste de ácido nucleico de rotina de Covid-19 para rastreio de pessoas assintomáticas, revelou ontem Elsie Ao Ieong, em resposta a uma interpelação oral do deputado Pereira Coutinho. Até 10 de Junho, foram realizados mais de 93 mil testes de ácido nucleico em Macau.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, anunciou ontem que o Governo está a elaborar um plano de teste de rotina de ácido nucleico de Covid-19 tendo em vista a aceleração e recuperação das actividades socioeconómicas para “promover o plano de reinício de aulas e do trabalho”. Em resposta a uma interpelação oral do deputado José Pereira Coutinho sobre a necessidade de rastreios a doentes assintomáticos, a representante do Governo assegurou que as estratégias de prevenção e controlo da pandemia estão a ser ajustadas, e que as autoridades de saúde vão realizar testes de ácido nucleico a pessoas assintomáticas com historial de viagens e de contactos. Elsie Ao Leong revelou também que, até ao dia 10 de Junho, foram realizados mais de 93 mil testes de ácido nucleico para identificar casos assintomáticos.

“Que medidas vão ser implementadas pelas autoridades sanitárias locais para identificar os doentes assintomáticos e verificar a taxa de letalidade, tais como o rastreio do pessoal das Forças de Segurança de Macau e, posteriormente, de toda a Função Pública, e a possibilidade dos particulares, por livre iniciativa, realizarem testes em laboratórios e em clínicas particulares devidamente credenciadas pelas autoridades sanitárias?”, questionou Pereira Coutinho.

Na resposta à interpelação oral do deputado, Elsie Ao Ieong explicou que até 10 de Junho foram realizados mais de 93 testes em Macau de rastreio da Covid-19 a pessoas assintomáticas com historial de viagens e contactos próximos. “O Governo da RAEM está a elaborar, enquanto consolidar a eficácia da prevenção da epidemia, um plano de teste de ácido nucleico de rotina de Covid-19 com base no princípio de ‘teste obrigatório, realizá-lo sempre que possível’ e ‘teste voluntário, realizá-lo sempre que possível’, com vista a acelerar a recuperação das actividades socioeconómicas e promover o plano de reinício das aulas e do trabalho”, referiu a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

A representante do Executivo adiantou ainda que, neste contexto, as autoridades pretendem organizar testes de ácido nucleico a indivíduos transfronteiriços activos, grupos vulneráveis que “coabitam em residências lotadas”, grupos que residem em “instituições fechadas e respectivo pessoal”, bem como todos os “indivíduos que se encontrem em necessidades”.

“Os Serviços de Saúde já dispõem de reagentes de teste suficientes e vão continuar a proceder à aquisição dos mesmos. Os trabalhos supracitados serão executados de forma ordenada, tendo sido testados mais de 11.000 docentes e não docentes de escolas primárias e secundárias, mais de 3.100 funcionários de organizações de serviços sociais e mais de 330 pescadores, tendo os seus resultados sido todos negativos”, assinalou Elsie Ao Ieong, acrescentando que os Serviços de Saúde confiaram a uma terceira instituição “a realização de testes de modo a expandir gradualmente estes serviços para satisfazer as necessidades da sociedade”.

Infra-estruturas de combate à epidemia

Na mesma sessão plenária, a deputada Agnes Lam questionou a representante do Executivo sobre a construção de infra-estruturas de combate à epidemia, nomeadamente o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas e o Edifício de Doenças Infecto-Contagiosas do CHCSJ. Elsie Ao Ieong disse que a conclusão da obra de fundações “está prevista para o 4.º trimestre de 2020”. Já a conclusão da empreitada de construção das principais estruturas do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas “está prevista para o 3.º trimestre de 2022, após a qual deverá demorar cerca de um ano para instalar os equipamentos e realizar os testes e ajustes dos sistemas”.