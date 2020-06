“Eu acredito na democracia, mas não acredito na democracia que destrói a sociedade”

Junius Ho é um dos mais fervorosos apoiantes do Governo Central no Conselho Legislativo de Hong Kong. Em entrevista ao PONTO FINAL, diz acreditar na democracia, mas não na democracia que pedem os manifestantes, que, para o deputado, é “um plano de auto-destruição”. Plano esse concebido pelos Estados Unidos e por Taiwan, teoriza. Para o deputado do LegCo, “existe liberdade de expressão na China”, mas, “claro, há sempre uma linha vermelha que não se pode ultrapassar”.

“Como é que os nossos jovens, de repente, se tornaram tão ferozes quanto animais selvagens?”, pergunta Junius Ho, no decorrer da entrevista concedida ao PONTO FINAL. O polémico deputado de Hong Kong, que no ano passado foi filmado a apertar a mão a elementos de um grupo que agrediu manifestantes numa estação de metro e que, meses depois, foi esfaqueado, segue a teoria de que os manifestantes de Hong Kong estão a ser manipulados por Washington e Taipé. Refere-se aos protestos pró-democracia como “motins” e cita os Eagles, para sugerir aos manifestantes que saiam de Hong Kong: “Pode-se fazer o ‘check-in’ e o ‘check-out’ quando se quiser, é como o Hotel California”. Ainda que seja manifestamente um deputado pró-Pequim, diz acreditar na democracia, mas acha que os manifestantes estão a “ridicularizar o sistema” e a prejudicar os avanços democráticos da região. Porém, acaba por dizer que prefere menos democracia e mais conforto. Ao longo da entrevista, vai fazendo comparações entre Hong Kong e os Estados Unidos da América e diz que os protestos pela morte de George Floyd são uma “imitação” dos protestos dos ‘hongkongers’. Para Junius Ho, “existe liberdade de expressão na China”, mas com restrições mais rigorosas. “Diferentes lugares, diferentes padrões, diferentes medidas”, aponta. Sobre Macau, deixa um aviso a quem quiser manifestar-se como em Hong Kong: “Se querem arranjar problemas, vão para outro lado qualquer, mas não Macau”. As eleições para o Conselho Legislativo de Hong Kong (LegCo) acontecem em Setembro, e o deputado independente, no hemiciclo desde 2016, ainda não sabe se se vai recandidatar.

É deputado no LegCo desde 2016. Este ano haverá eleições, em Setembro. Vai candidatar-se novamente?

Eu ainda tenho muitas tarefas por cumprir. Se surgir a hipótese de voltar ao LegCo, eu ficaria muito feliz, mas, neste momento, ainda é muito cedo para dizer se já tenho uma decisão. Depende da situação, porque, quanto mais candidatos houver nas eleições deste ano, menores são as hipóteses para qualquer candidato independente, como eu. Sou uma pessoa independente e um membro independente do LegCo.

Prevê que Carrie Lam continue como Chefe do Executivo?

Não sei, não tenho nenhuma bola de cristal. Não sabemos se ela continuará para um próximo mandato e, neste momento, é muito cedo para falar nisso. A política de Hong Kong, nos últimos 23 anos, não tem sido pacífica e nunca houve um bom momento para qualquer Chefe do Executivo que estivesse no cargo. A cozinha está demasiado quente. Pode ser assustador para qualquer pessoa que tenha a aspiração pessoal de ajudar Hong Kong. Podem assustar-se com toda esta situação política turbulenta. Não sei se alguém mostrará interesse no cargo, mas imagino que, se a Carrie conseguir superar todos estes problemas, é provável que se recandidate para mais um mandato.

Os protestos em Hong Kong começaram há um ano. O que mudou em Hong Kong no último ano?

Basicamente, acho que a Covid-19 teve um grande impacto, não só em Hong Kong mas no mundo todo. Outro grande impacto foi causado pelos motins, que começaram em 2019. Isso mudou todo o panorama político. As pessoas de Hong Kong apoiavam muito o conceito de Estado de Direito, nós tínhamo-lo no coração, estávamos muito orgulhosos do nosso sistema judicial e as pessoas obedeciam à lei. Mas, de repente, tudo isso mudou. Surgiu do nada. Apanhou toda a gente de surpresa. Como é que os nossos jovens, de repente, se tornaram tão ferozes quanto animais selvagens? O que provocou a mudança? Eu acho que o regulamento de alteração à lei dos infractores em fuga [lei de extradição] foi meramente uma desculpa. Em Hong Kong, o problema está na educação e eu acho que é necessário rever o sistema educativo, porque as novas gerações não estão à altura das nossas expectativas. Porque é que de repente houve este mau comportamento? Estas duas foram as coisas que maior impacto trouxeram a Hong Kong e, até certo ponto, a todo o mundo. Olhando para o caso de George Floyd, que foi morto devido à acção brutal da polícia dos Estados Unidos, isso levou a uma série de manifestações e motins em todo o país. A maioria das cenas que estão a acontecer nos Estados Unidos, têm uma grande semelhança àquelas que aconteceram em Hong Kong no ano passado, mas por diferentes motivos. A violência teve impacto em todo o mundo.

Faz a comparação entre os protestos de Hong Kong e os dos Estados Unidos. Que semelhanças encontra?

Há uma imitação. Com isto vemos o quão poderosa pode ser a internet. Os jovens nos Estados Unidos vêem os vídeos dos incidentes que acontecem em Hong Kong: os manifestantes a destruir lojas, a agredir pessoas que têm visões políticas distintas, a parar a rede de transportes públicos, bloqueando as estradas, todas essas coisas. Em Hong Kong, eles disseram que tinham uma boa causa, simplesmente porque não querem que os cidadãos de Hong Kong sejam repatriados ou enviados para a China. Essa é a noção deles. Isso justificou que causassem todos estes problemas. Olhando para a situação nos Estados Unidos, as pessoas protestam contra a brutalidade da polícia e essa é uma boa causa. Mas, numa sociedade muito sensível, isto é como estar num quarto cheio de gás inflamável, basta uma fagulha para causar uma explosão.

Diz que a causa dos manifestantes dos Estados Unidos é boa. A causa dos manifestantes de Hong Kong não é boa?

A razão é boa, mas não reflecte a situação. Quando se quis alterar a lei [de extradição], era suposto melhorar o sistema legal para evitar que os infractores em fuga tentassem encontrar abrigo em Hong Kong, quando tivessem cometido um crime no exterior. O processo de repatriação tinha como objectivo tapar um buraco legal e evitar que Hong Kong se transformasse num paraíso para criminosos. Então, as mentes dos jovens foram envenenadas por pessoas que tinham agendas secretas, levaram-nos para a rua para provocar todos estes danos. A maioria das pessoas nos Estados Unidos preocupa-se com a violência policial, mas às manifestações juntam-se outras pessoas, os vilões, que, por malícia e más intenções, violam a lei. Isto tudo junto faz com que o resultado não esteja em linha com aquilo que deveria ser.

Tal como nos Estados Unidos, também a polícia de Hong Kong foi acusada de excesso de violência face aos manifestantes e até jornalistas. Na sua opinião, a polícia de Hong Kong não usou violência excessiva?

Não diria que a polícia nunca usou força excessiva, mas acho que a nossa polícia tem cumprido os regulamentos, no que se refere à paciência e ao modo como trata as concentrações de pessoas. Em comparação com a situação nos Estados Unidos, vemos isso claramente. O Presidente Trump disse que a polícia, os ‘mayors’ e os governadores deveriam aprender a serem espertos e a serem duros e que, em caso de necessidade, poderia chamar o exército.

Estava à espera de uma atitude semelhante de Pequim, colocando o exército nas ruas de Hong Kong?

Acho que o exército só deve ser chamado em casos muito urgentes. Felizmente, até agora, em Hong Kong ainda não foi chamado o Exército de Libertação Popular para dar assistência à polícia a restaurar a lei e ordem em Hong Kong. O Exército de Libertação Popular foi às ruas para limpar o lixo, retirar os bloqueios das estradas. Acho que foi um bom trabalho que eles fizeram.

Como é que vê a forma como o Governo de Hong Kong lidou com os protestos neste último ano?

O Governo de Hong Kong não é perfeito, como qualquer Governo em qualquer lado do mundo. Não há Governos perfeitos. Eu acho que o Governo tem feito o seu melhor e, olhando para os aspectos financeiros, temos mantido um bom desempenho económico. Temos um excedente para usar em situações de emergência, como agora com a Covid-19, que prejudicou a nossa economia em 2020. Sofremos um sério revés, vamos ter um deficit no orçamento, mas felizmente temos lidado com isso de forma excepcional. Podemos usar esse excedente para ajudar aqueles que estão em dificuldades, incluindo a Cathay Pacific [companhia aérea de Hong Kong, na qual o Governo de Carrie Lam injectou esta semana 27,3 mil milhões de dólares de Hong Kong]. Quanto ao desenvolvimento político, não é como se o Governo da RAEHK não tenha feito nada. Quando houve uma proposta de reforma política, em 2014, aqueles que gostam de prejudicar Hong Kong e que se apelidam de Pan-Dem [ala pró-democracia do LegCo], sabotaram a situação de Hong Kong e não quiseram que a lei avançasse. Foram eles que votaram contra a reforma política. Caso contrário, podíamos ter eleições directas para Chefe do Executivo desde 2017. Os Pan-Dem votaram contra a proposta de reforma política e isso levou a um impasse.

Acredita que os protestos pró-democracia vão continuar nas ruas de Hong Kong? Que efeito terão em Hong Kong?

Acho que os protestos pró-democracia vão continuar e que o desenvolvimento democrático vai continuar a avançar de modo constante, mas não precisamos daqueles que estão a ridicularizar o sistema e que não querem realmente ajudar, mas sim colocar-nos num processo reverso. Não precisamos deste poder negativo que não está a avançar em termos democráticos, mas sim a atrasar a situação de Hong Kong. Precisamos de uma forma genuína de democracia, não podemos viver sem isso. Mas precisamos de coerência por parte da sociedade, caso contrário, em nome da democracia, a sociedade desmorona-se.

Então considera-se um deputado pró-democracia?

Eu sou um deputado pró-Pequim, de mente aberta. Eu acredito na democracia, mas não acredito na democracia que destrói a sociedade. Esse tipo de democracia não é a democracia genuína, é um plano de auto-destruição e não um desenvolvimento progressista.

No dia 21 de Julho de 2019, um grupo atacou manifestantes e outros cidadãos na estação de metro de Yuen Long, e o deputado foi filmado, depois, a cumprimentar os agressores. Conhecia-os? Quem eram eles?

Eu moro lá, em Yuen Long. Aquelas pessoas conheciam-me porque eu sou uma figura pública e, além disso, alguns participaram em eventos que eu organizei no passado, em apoio à polícia e ao Estado de Direito. No dia 21, quando eles me viram, reconheceram-me e chamaram-me herói. E, por cortesia, eu retribuí e disse: “Eu não sou o vosso herói, vocês é que são os meus heróis”.

Porque é que eles são os seus heróis?

Porque não? Eles estavam lá para proteger as suas terras. Imagine que uns bandidos e escumalha diziam: “Vamos destruir as vossas casas”. O que faria? Chamava a polícia. E se a polícia não estivesse por perto? Tentava guardar a sua casa para a proteger ou fugia? Se fugissem, deveria chamar-lhes heróis? E se tentassem defender a sua terra, deveria chamar-lhes heróis? Claro! Se olharmos para o relatório do IPCC [conselho independente de queixas policiais, na sigla em inglês], é bastante claro que um dos deputados, Lam Cheuk-ting, estava com cerca de 100 pessoas vestidas de preto, que tinham acabado de fazer motins e foi com eles para Yuen Long. E essa não é a zona onde eles vivem, incluindo Lam Cheuk-ting, ele vive em Sha Tin. Por que raio é que ele deixou que mais de 100 pessoas – vestidas de preto e depois de terem estado em protestos na Ilha de Hong Kong – fossem provocar distúrbios noutras zonas? Não é como se eles estivessem a ir para casa e, no caminho, alguém lhes tivesse aparecido pela frente e lhes tivesse batido sem qualquer motivo.

Alguns órgãos de comunicação social de Hong Kong referiram que os agressores faziam parte de tríades. É verdade?

Não sei. Eles não tinham essa informação escrita na testa. Como é que eu havia de saber se pertenciam a tríades? Possivelmente também havia elementos das tríades dentro do grupo da 100 pessoas vestidas de preto. Como é que eu sei?

Disse que conhecia algumas daquelas pessoas…

Sim, eu conheço alguns deles, mas eles não me disseram se faziam parte das tríades.

Mais tarde, a 6 de Novembro de 2019, foi atacado por um homem com uma faca. O que é que mudou, para si, depois do incidente?

Mais segurança e mais auto-protecção.

Tem medo, desde então?

Normalmente ando sozinho, mas neste momento não seria seguro, a minha cara já é reconhecida. Agora planeio as minhas viagens ponto a ponto, de casa para o escritório, do escritório para as reuniões. Raramente ando sozinho desde que os motins começaram a assolar a população em geral. Agora tenho de estar mais vigilante.

Recebeu ameaças, neste último ano?

Nem por isso. Recebi cartas com comentários, uma delas em japonês, recebi uma carta estranha com uma substância estranha, um pó. Tirando isso, há apenas mensagens com linguagem abusiva através da internet contra mim, mas trato-as como se não fossem nada.

Os protestos acalmaram durante a pandemia. Achou que iriam parar definitivamente?

Ironicamente, a Covid-19 assustou os criminosos. Os incidentes do ano passado não foram naturais, foram incitados artificialmente. Algumas pessoas financiaram as operações, as manifestações e motins. Algumas pessoas que estão em Hong Kong não podiam entrar na China, e, como não podiam entrar na China, Hong Kong é o local alternativo ideal para eles monitorizarem os seus bens e interesses no continente. Se a alteração à lei dos infractores em fuga fosse aprovada, eles talvez viessem a correr riscos, porque seriam repatriados para a China. A maioria destas pessoas está aqui a cuidar dos seus interesses na China a partir de Hong Kong sem passar a fronteira. Então, financiaram estas operações para sabotar a lei, para que não fossem repatriados para a China. Além disso, há outras pessoas de Hong Kong que podem ter cometido crimes noutro lado, por exemplo em Macau. A lei não permite que um infractor seja enviado de Hong Kong para Macau, então, eles ficam abrigados em Hong Kong. Mas se a alteração à lei dos infractores em fuga fosse aprovada, eles já não estariam livres de problemas e seriam sujeitos à repatriação para Macau, pelo crime que cometeram aí. Depois, claro, por causa das eleições em Taiwan, a Presidente e o seu grupo financiaram esta operação em Hong Kong para sabotar a lei com o propósito de não permitir os repatriamentos dos infractores de Hong Kong para Taiwan, porque isso causaria um embaraço político. Isso faria com que Taiwan fosse incluída no conceito de China, e o Governo taiwanês sempre se opôs a isso, especialmente a Presidente Tsai [Ing-wen]. Nas eleições, eles quiseram capitalizar votos através desta campanha. Mas quem está por trás de Taiwan? Só pode ser Washington. O plano geral partiu de Washington e a logística de apoio veio de Taipé e as operações são feitas em Hong Kong.

Pequim anunciou uma lei de segurança nacional para Hong Kong. Hong Kong precisa de uma lei deste tipo?

Claro. Essa lei esteve ausente nos últimos 23 anos. Não há nenhum sítio no mundo que não tenha uma lei de segurança nacional, só Hong Kong. O único lugar na Terra que não tem uma lei de segurança nacional é Hong Kong.

Mas, na prática, Hong Kong precisa desta lei?

Quando se acompanha os incidentes que têm acontecido em Hong Kong, desde 2013, e se olha para os actos feitos pelo professor de Direito Benny Tai [promotor da iniciativa Occupy Central, em 2013], vemos que precisamos que seja introduzida em Hong Kong uma lei de segurança nacional. Ele tem proposto que Hong Kong seja independente da China. Eu imagino que Donald Trump não permitiria que ninguém propusesse que o Havai não fizesse parte da jurisdição dos EUA e que fosse independente. Olhando para os motins contra a lei dos infractores em fuga, de 2019, e para os danos que foram provocados, seria estranho dizer que não é preciso uma lei de segurança nacional em Hong Kong.

E o facto de ser Pequim a introduzir uma lei de segurança nacional em Hong Kong não significa que o princípio “Um País, Dois Sistemas” está em risco?

Não, de todo. De facto, tem sido repetido pelo Governo Central que quer reforçar o princípio “Um País, Dois Sistemas” em Hong Kong. Estes separatistas provocaram tumultos e, se não for tomada nenhuma medida a tempo de evitar que isto tudo fique pior, então Hong Kong não terá nenhuma utilidade para o interior da China. O propósito de Hong Kong é ser um centro financeiro para permitir que moedas estrangeiras sejam canalizadas para a China. É muito importante manter a estabilidade de Hong Kong e, sem essa estabilidade, Hong Kong poderá não servir o seu propósito. O Governo Central quer que Hong Kong continue a florescer e prosperar para atingir mais sucesso. Esta lei tem como objectivo manter a estabilidade, mas claro que também vemos claramente que o Governo americano sequestra a situação sem nenhuma base legal ou razão. Recordemos o que Mike Pompeo [secretário de Estado dos EUA] disse a 29 de Maio, numa conferência de imprensa: “Hong Kong não deve promulgar a lei de segurança nacional, porque iria afectar os interesses dos EUA”. Quão engraçada é esta declaração? De que raio de interesses americanos é que ele está a falar? Isto está previsto no artigo 23.º da Lei Básica nos últimos 30 anos, mas não foi promulgado. A lei de segurança nacional tem estado ausente nos últimos 30 anos. E ele diz que isto vai afectar os interesses americanos. Vou fazer uma comparação: a minha casa não tem nenhum sistema de anti-roubo instalado, mas agora eu acho que, para melhorar a segurança de casa, quero instalar um sistema anti-roubo; então, chega um vizinho e diz: “Não deve fazer isso porque vai afectar os meus interesses”. Então eu pergunto: Quais serão esses interesses? O sistema anti-roubo é evitar os roubos e evitar que a casa seja invadida.

A lei de segurança nacional provocou muitas críticas de toda a comunidade internacional…

Não me importo. Se nós não podemos ter um sistema de segurança nacional, eles que se desarmem também. Cancelem todas as leis de segurança nacional.

Mas a maioria das críticas tem mais a ver com o facto de ser Pequim a impor a lei em Hong Kong.

Qual é o problema? Hong Kong faz parte da China e, sob o artigo 12.º [da Lei Básica de Hong Kong], a RAEHK está subordinada ao Governo Central. A soberania de Hong Kong pertence à China. Apesar de conceder um alto grau de autonomia, nunca foi dada independência total. Olhando para a situação política em Hong Kong, o que é que o Estado soberano devia fazer? Ficar sentado sem fazer nada? É um assunto doméstico chinês. Porque é que se acha que os Estados estrangeiros têm mais direito a interferir no território do que o Estado soberano?

Alguns ‘hongkongers’ querem emigrar para a Europa ou Taiwan, devido ao medo de Pequim engolir Hong Kong demasiado cedo.

Hong Kong é um porto livre. As pessoas podem entrar e sair. É como um hotel, pode-se fazer o ‘check-in’ e o ‘check-out’ quando se quiser, é como o Hotel California.

Não tem o mesmo medo?

Aqui, em Hong Kong, temos acesso a qualquer sítio. Quem tem um passaporte da RAEHK tem direito a entrar em mais de 154 países sem ter de pedir visto. Se alguém quiser dizer “Adeus, Hong Kong”, por achar que a lei de segurança nacional não é para sua protecção, mas, ao contrário, vai fazer com que vá para a cadeia, então que assim seja. Ninguém os impede de sair.

Alguns residentes de Hong Kong têm receio de que Pequim aplique na região as mesmas restrições relativamente à liberdade de expressão e de acesso à informação que se aplicam no continente. Está confortável com essa possibilidade?

Não se pode impedir as pessoas, especialmente as mais tolas, de terem esse medo. Têm direito a fazer tudo o que quiserem. Mas, na realidade, porque é que eles têm medo se se consideram chineses e se consideram que estão em casa? Porque é que temem? Se eles têm medo, têm a opção de ir embora.

Mas eles podem sentir-se chineses e, ao mesmo tempo, quererem ver os seus direitos e liberdades protegidos, ou não?

Eles têm o direito de ter os medos que quiserem, mas, se olharmos para a realidade, não há nada a temer. Olhemos para os chineses que vivem no continente. Olhemos para as estatísticas como prova: anualmente, há mais de 100 milhões de pessoas a viajarem para o estrangeiro a partir da China. Eles gastam dinheiro no estrangeiro, vão a Paris comprar Chanel e outros produtos caros. Per capita, gastam cerca de 1000 dólares americanos. Todos eles viajam pelo mundo, vêem as vistas, aproveitam as suas belas férias, gastam dinheiro, e todos eles voltam a casa sem procurarem asilo político. Isso podia acontecer no início dos anos 1980, porque havia uma diferença dos padrões económicos entre a China e os Estados Unidos. Hoje em dia, isto já não é necessário.

Está a falar de liberdade económica. E a liberdade de expressão e de acesso à informação, por exemplo?

No Weibo [rede social usada na China] podemos dizer o que quisermos, mas, claro, há uma linha vermelha que não se pode ultrapassar. Se se escrever algo que seja considerado fora dos interesses sociais, pode-se ser bloqueado. Acontece o mesmo no Facebook. Hoje em dia, se escrevermos algo violento ou que possa ser alvo de queixa por parte de outro utilizador, o comentário pode ser eliminado e pode-se até ser expulso do Facebook.

E se alguém quiser criticar o Governo, por exemplo?

Depende da forma como o Governo chinês é criticado. Se se tentar fazer algo para agitar a sociedade ou subverter o Governo, ou incitar o público para que haja um sentimento de ódio, claro que isso não se pode fazer. Nem nos Estados Unidos é suposto fazer-se isso. Não se pode dizer: “Vou dar-te um tiro”. Assim que se escrevem estas palavras, tenho a certeza de que o FBI estará à porta.

Mas na China não é preciso ameaçar alguém de morte para se ser detido…

Não. Talvez os padrões na China sejam um pouco mais altos e mais rigorosos, mas isso não significa necessariamente que não há liberdade de expressão. Diferentes lugares, diferentes padrões, diferentes medidas. Mas existe liberdade de expressão na China, se não, como é que o Weibo é tão popular?

Acompanha as notícias de Macau? Como é que tem visto os esforços do Governo de Macau para evitar que haja manifestações?

Hong Kong é um lugar pequeno, mas Macau é ainda mais pequeno. O PIB per capita de Macau é de 83.000 dólares. Sem uma sociedade estável, não acredito que os donos dos casinos estivessem dispostos a ir para Macau e montar lá as suas operações. Eles têm ganho muito dinheiro aí. Não se pode correr o risco de alguém sabotar este ambiente perfeito. Se querem arranjar problemas, vão para outro lado qualquer, mas não Macau. É demasiado perigoso permitir que este tipo de pessoas façam essas coisas estúpidas e digam: “Nós queremos mais, nós queremos mais”. Que mais querem? Que Macau seja independente? Ou que Macau tenha a liberdade de conceder mais licenças de jogo? De que tipo de liberdade é que estão a falar? Têm um aeroporto, têm corredores marítimos, têm terrenos concedidos pela China, Hengqin, e têm tantos hotéis de cinco estrelas. De que tipo de democracia é que eles falam? Comparemos Macau com os Estados Unidos. Podemos dizer que, por exemplo, a percentagem de democracia dos EUA é de 100% e a de Macau é de 90%. Esses 10% que faltam podem levar a que haja 83.000 mil dólares americanos de PIB per capita, pode-se viajar para mais de 150 países, pode-se aproveitar anualmente os dividendos do Governo de Macau, assistência médica grátis.

O que diz é que vale a pena ter menos esses 10% de democracia?

O que digo é que é uma troca. Com os 100% de liberdade ou democracia, como têm os americanos, o que é que tenho em troca? 100% de democracia, mas menos riqueza, menos assistência e mais perigos. Posso ser apanhado no meio de um tiroteio a qualquer altura, ou ser sujeito à violência policial. Eu não me importo de receber menos 10% de democracia, mas ter 100% de segurança, melhores tratamentos em todos os sentidos.

Por essa lógica, qual é a percentagem de democracia que Hong Kong tem?

Hong Kong tem mais 5% de democracia que Macau, porque aqui nós temos umas dez manifestações por dia.

Então, o que está a dizer é que a quantidade de manifestações é sinal de maior democracia…

Não, acho que não. Mas há quem ache que a frequência de manifestações é equivalente ao nível de democracia. Eu não acho isso.