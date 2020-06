Cobrança de taxa no acesso à Função Pública garantiu eficiência, disse André Cheong

O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, considerou ontem que a implementação da cobrança de uma taxa nas provas de acesso à Função Pública garantiu uma maior eficiência no processo de recrutamento. Em resposta às interpelações orais dos deputados Si Ka Lon e Song Pek Kei sobre a reforma do regime de recrutamento, o representante do Governo assinalou que nos últimos anos a taxa de frequência da prova passou de “20 a 30 por cento” para mais de “60 por cento”.

“A introdução de uma taxa no regime de recrutamento da Função Pública elevou a eficácia administrativa”, afirmou André Cheong, assinalando depois que, entre Março de 2018 a Março de 2020, houve uma taxa de frequência superior a 60%.

“Recordo-me que a taxa de frequência era de 20 a 30%, assim obrigamos as pessoas a pensar melhor se estão mesmo interessadas em participar no concurso. Quanto à prova de avaliação, pode ser feita por concurso público porque podem inscrever-se através da internet, mas não sabemos se vão aparecer, e, por isso, temos de reservar um lugar a essa pessoa. A cobrança de uma taxa de inscrição não é para cobrir as despesas”, assegurou o secretário.

Em relação à possibilidade de encurtar o período de recrutamento, André Cheong admitiu que a matéria está em estudo, e que há necessidade de rever a lei e os regulamentos administrativos. “Sobre o encurtamento do tempo de recrutamento, de alguma forma estamos em estudo sobre esse assunto. Temos de rever e aplicar a lei, e respeitar o regulamento administrativo”, referiu.

Para o representante do Executivo, desde a abertura do concurso até à contratação o processo “demora muito tempo”. “Quando há necessidade de uma pessoa, o processo leva muito tempo, é difícil de prever. As pessoas podem ficar um ano, ano e meio, à espera, e podem perder o interesse de entrar para a Função Pública. Temos de encontrar uma forma para ultrapassar este obstáculo”.