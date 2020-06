Novo Macau exige ajuste da altura máxima de projecto urbanístico junto ao Farol da Guia

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau pediu ao Governo para rever um despacho que define o limite de altura dos edifícios nos arredores do Farol da Guia. Sulu Sou exigiu ainda à DSSOPT para proceder à negociação com os responsáveis do projecto de construção no terreno da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, de forma a preservar a envolvente do património mundial da cidade.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmaill.com

A Associação Novo Macau apelou à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) que negoceie as condições urbanísticas para a construção que será implementada no lote da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, no ZAPE, para que seja preservada a paisagem do Farol da Guia. Sulu Sou, vice-presidente da associação, exigiu ainda às autoridades uma revisão do Despacho no.º 83/2008, decretado pelo Chefe do Executivo Edmund Ho, em 2008, de forma a “apertar” as cotas altimétricas máximas permitidas para a construção de edifícios nas imediações do farol, que constitui património mundial da UNESCO.

Na conferência de imprensa, que decorreu ontem na mesma avenida, na área próxima do terreno, a Novo Macau ressalvou a sua oposição à altura máxima permitida para construção nessa zona, de 90 metros, criticando que o Farol da Guia acaba por ficar “cada vez mais bloqueado”. “Na verdade, um edifício de 90 metros de altura chega para tapar o restante do Farol da Guia”, assinalou o deputado.

Sulu Sou considera que o projecto urbanístico, uma habitação privada, localizada dentro da zona de protecção, a 2.8 quilómetros do farol, continua a prejudicar a paisagem do património mundial. “Cumpre a lei, mas não é justo”, disse o vice-presidente da Novo Macau.

Recolha de opiniões até 15 de Junho

A Novo Macau, que afirmou defender a preservação da envolvente do Farol da Guia, descreve como “mais um dano irreversível” a construção do novo prédio na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, seguida pelo Gabinete de Ligação de Macau, construído em 2008, com 88 metros de altura, e o edifício privado no seu lado esquerdo, com 90 metros. A associação exige ao Instituto Cultural que clarifique se já realizou uma avaliação relativa ao prejuízo causado ao património cultural pelo planeamento urbanístico em grande escala, referente a esse projecto no ZAPE. Caso seja feita, explicou Sulu Sou, deve ser entregue à UNESCO para apreciação e aprovação.

De momento, a DSSOPT está a recolher opiniões sobre oito projectos urbanísticos, inclusive esse que será construído no lote da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues. Com o prazo a terminar a 15 de Junho, o vice-presidente da Novo Macau apelou a que os cidadãos aproveitem para expressarem as suas opiniões, pela preservação ambiental.

A Novo Macau referiu ainda que, quando se cumprem 15 anos desde que o Centro Histórico da RAEM integrou o património mundial, ainda não foi concretizada a legislação referente ao respectivo Plano de Salvaguarda e Gestão. Em relação à definição das alturas máximas para os edifícios nas zonas que rodeiam o Farol da Guia, Sulu Sou criticou que o despacho da ordem executiva, que disse ter sido anunciado devido ao aviso da UNESCO e da sociedade local, não protege efectivamente a vista do farol, sobretudo no lado Oeste, virado aos Novos Aterros.

“É muita pena que a RAEM tenha feito esse despacho e acha que dá para responder à UNESCO”, lamentou Sulu Sou, explicando que, “apesar da expressar a nossa oposição ao plano urbanístico, esperamos que a RAEM possa rever a definição das alturas máximas nesse despacho, para realmente proteger a vista do Farol da Guia, que é uma memória da nossa cidade”.

O vice-presidente da Novo Macau apelou ainda ao Governo para que cumpra a promessa internacional com a UNESCO, ao “procurar preservar a integridade visual do património mundial”, sem deixar que fique enterrado entre os altos edifícios”.

Além do projecto urbanístico na ZAPE, a Novo Macau pediu ainda ao Executivo para negociar com os accionistas dos outros projectos que estão por implementar na zona de protecção do Farol da Guia, com o objectivo de conseguir uma proposta que melhor favoreça o bem-estar e a preservação do património mundial.

Questionado sobre os possíveis custos implicados nas alterações a esse plano urbanístico no ZAPE, o deputado explicou que o projecto ainda vai ser discutido pelo Conselho do Planeamento Urbanístico, antes da decisão da DSSOPT. “Como o edifício ainda não está construído, de certeza que temos condições para ajustar a altura do prédio”, afirmou Sulu Sou, exemplificando com a construção de um hotel litoral no Fisherman’s Wharf que, após expressas as opiniões da sociedade, a RAEM negociou com o empreiteiro, que acabou por baixar de 90 a 60 metros na altura do hotel, sem indemnizações.