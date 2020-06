Governo anuncia abertura de corredor especial para Aeroporto de Hong Kong 

Entre 17 de Junho e 16 de Julho vai funcionar um corredor especial entre o Terminal Marítimo da Taipa e o Aeroporto de Hong Kong. A medida foi anunciada ontem pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, para facilitar o regresso de residentes de Macau e a saída de pessoas retidas no território. No regresso, os residentes estão sujeitos a observação médica de 14 dias. Elsie Ao Ieong revelou também que as autoridades de Zhuhai vão facilitar a entrada de residentes de Macau, desde que o motivo de deslocação à cidade vizinha seja por questões de negócios, serviços ou situações especiais.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, anunciou ontem, em conferência de imprensa, a abertura de um corredor marítimo especial entre o Terminal Marítimo da Taipa e o Aeroporto de Hong Kong, para facilitar o regresso de centenas de residentes e a saída de pessoas retidas no território. A medida entra em vigor a 17 de Junho e prolonga-se até 16 de Julho, com um custo de 4 milhões de patacas aos cofres do Governo. Helena Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, explicou os pormenores da operação, nomeadamente os horários das embarcações nos dois sentidos, o preço do bilhete e todas as condições.

“Vamos ter um serviço de transporte fretado especial entre o aeroporto de Hong Kong e Macau. Muitos residentes, especialmente estudantes, precisam de regressar a Macau, assim como pessoas retidas em Macau que precisam de voltar para o seu país de origem. O Governo da RAEM teve todo o apoio de Hong Kong para lançar este serviço de transporte especial através de embarcações para trazer residentes do exterior e ajudar quem precisa de ir até ao aeroporto de Hong Kong. Este serviço começa no dia 17 de Junho e termina a 16 de Julho. Vai haver duas embarcações por dia. Os pormenores serão adiantados pela directora dos Serviços de Turismo”, afirmou Elsie Ao Ieong.

Com a introdução deste corredor especial, cerca de 700 residentes de Macau que pretendem regressar ao território vão ser isentos de quarentena obrigatória em Hong Kong. “Com a concertação das autoridades de Hong Kong, de 17 de Junho a 16 de Julho podemos aplicar esta medida. Vamos ter duas embarcações diárias com o horário das 14 às 23 horas. As embarcações partem do Aeroporto Internacional de Hong Kong para o Terminal Marítimo da Taipa”, esclareceu Helena Senna Fernandes, adiantando que o destino final dos voos tem de ser o aeroporto de Hong Kong com data entre 17 de Junho e 16 de Julho, “entre as 4h e as 22h”.

Em relação ao trajecto das embarcações entre Macau e Hong Kong, a responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), explicou que vão realizar-se duas viagens diárias, entre as 9 e as 19 horas, sendo que as partidas dos voos em Hong Kong têm de ser entre as 12 e as 3 horas. “Têm de respeitar as indicações das autoridades de Hong Kong e não podem pernoitar no aeroporto”, referiu Helena Senna Fernandes, assinalando que o preço de cada bilhete será de 270 dólares de Hong Kong.

A directora dos DST afirmou que o registo para o corredor especial será realizado no portal oficial da Direcção dos Serviços de Ensino Superior (DSES) a partir de hoje, e que o mesmo terá de ser feito 48 horas antes do voo. “A DSES vai fornecer uma plataforma de registo com 48 horas de antecedência. A companhia aérea tem de saber se já tinha efectuado o registo para autorizar o embarque. A partir das 00h00 de 12 de Junho já podem fazer o registo nesta plataforma. Todos os residentes de Macau podem utilizar esta plataforma. Depois de fazerem o registo, antes do check in têm de apresentar o documento de viagem”, disse.

Helena Senna Fernandes revelou também que há 18 companhias aéreas neste corredor especial, mas que no caso da Emirates e da Singapura Airlines há embarcações especiais. “Têm de consultar estas companhias aéreas porque vão ter embarcações especiais. Para pessoas com bilhetes com destino para os EUA, têm de consultar melhor porque alguns voos são permitidos e outros não”, afirmou, acrescentando que há uma lista de 18 companhias aéreas neste corredor, nomeadamente a Air France, a KLM, a Eva Airways ou a Cathay Pacific.

O custo total da operação será de 4 milhões de patacas, indicou ainda Helena Senna Fernandes, assinalando que este foi o valor gasto em Março na operação de autocarros fretados que asseguraram, durante duas semanas, o regresso de dois mil residentes.

Questionado sobre a possibilidade de ocorrência de novos casos com o regresso dos residentes de Macau no estrangeiro, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, assegurou que as autoridades “têm um plano” e frisou que a quarentena de 14 dias continua a ser obrigatória. Hoje arranca a 15ª ronda de distribuição de máscaras. Lo Iek Long, da direcção do São Januário, assinalou que já foram vendidas mais de 82 milhões de máscaras.

Autoridades de Zhuhai vão facilitar a entrada de residentes de Macau

Na conferência de imprensa, Elsie Ao Ieong revelou também que o Governo de Macau está em negociações com as autoridades de Zhuhai para que seja facilitada a passagem na fronteira a três grupos de pessoas. A secretária assegurou que Zhuhai vai levantar a quarentena obrigatória aos residentes de Macau que não tenham residência na cidade vizinha caso se trate de viagens de negócios, em serviço ou casos excepcionais. “A estas pessoas não serão aplicadas as medidas de observação médica na entrada em Zhuhai a partir de Macau. Os residentes, a partir de amanhã [hoje] podem apresentar o respectivo pedido nos serviços de saúde. Temos grupos de avaliação que irão analisar esses pedidos. Após apreciação e através de SMS serão notificados para fazer o teste de ácido nucleico num dia designado. Quanto aos procedimentos e critérios, os pormenores serão detalhados”.

Já o director dos Serviços de Saúde acrescentou que o pedido para entrar em Zhuhai terá de ser feito cinco dias antes do dia pretendido e que não são autorizadas deslocações para fora da cidade vizinha. “Têm de fazer este pedido cinco dias antes de passar a fronteira, ainda estamos em negociações, a data ainda será confirmada”, afirmou Lei Chin Ion, explicando que o requerente será depois “notificado por SMS” após a apreciação das informações do pedido. “Dias antes de se deslocar para o outro lado será designada a marcação do teste de ácido nucleico válido por 7 dias”.

Creches subsidiadas reabrem a 22 de Junho

O vice-presidente do Instituto de Acção Social (IAS), Hoi Va Pou, anunciou na conferência de imprensa que as creches subsidiadas vão reabrir a partir de 22 de Junho, para assegurar o apoio a crianças de famílias com dificuldades. Hoi Va Pou disse que 35 creches vão voltar a abrir portas no dia 22 de Junho enquanto que as restantes cinco reabrem a 1 de Julho devido a obras. No entanto, o responsável do IAS garantiu que não há actividades educativas neste momento para as 800 crianças abrangidas por esta medida de excepção. “Vamos lançar medidas especiais de apoio. O IAS está em coordenação com 40 creches subsidiadas para que as crianças tenham asseguradas condições de saúde e segurança. As creches vão prestar serviços relativos a cuidados básicos de crianças de famílias com dificuldades. A partir de dia 11 de Junho poderão apresentar pedido de acordo com as creches subsidiadas”, disse a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

