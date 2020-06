Reabertura do jogo irá afectar mercado de massas

O retornar ao normal dos casinos, após a reabertura das fronteiras e a entrada de turistas, poderá não ser benéfica para o mercado de massas, pelo menos em comparação com o segmento de apostadores ‘premium’, consideram os analistas do grupo bancário Morgan Stanley. “A nova realidade impulsionada pelo distanciamento social é particularmente negativo para o mercado de massas devido à restrição de três jogadores por mesa”, refere a instituição financeira em comunicado.

No final de Fevereiro, antes da reabertura dos casinos em Macau após uma pausa de 15 dias, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos de Macau (DICJ) sublinhou a necessidade de se fazerem determinados procedimentos ao nível das operações, incluindo a impossibilidade de fazer apostas sem estar sentado junto às mesas de jogo, fazendo com que apenas três ou quatro jogadores pudessem permanecer numa mesa com sete lugares. “A nossa análise sugere que a Sands China será a maior prejudicada quando as operações retornarem em volumes superiores. Concluímos que a Wynn Macau tem a maior receita percentual no jogo ‘premium’, enquanto que a Sands tem a mais baixa. Embora a indústria possa vir a ter uma receita 19% mais baixa em termos do jogo de massas em 2021, em comparação a 2019, a Sands China pode vir a registar uma quebra de 24%”, acrescentou a Morgan Stanley.

Walter Power, director executivo da Ho Tram Project, está optimista quando à capacidade de Macau sobreviver às quebras das receitas devido à pandemia da covid-19. “Há um ditado que diz que a história não se repete, mas certamente que rima. Acho que as pessoas podem ver o que aconteceu aqui no nosso casino no Vietname e ver o que aconteceu também em Macau e os desafios que enfrentou. Eu estava em Macau quando veio a SARS, em 2003, e meses depois os casinos estavam cheios outra vez. Uns anos mais tarde houve a questão da proibição de fumar, e era também um grande problema. As pessoas achavam que ia prejudicar os resultados de forma dramática, mas não foi isso que aconteceu. Macau continuou tal como era”, frisou.

As receitas brutas dos casinos de Macau atingiram cerca de 400 milhões de patacas nos primeiros sete dias de Junho, reflectindo uma média diária de cerca de 57 milhões, valor idêntico ao registado em Maio, mas inferior aos 149 milhões contabilizados na semana anterior. Em termos anuais homólogos, as contas de Junho referem que, para já, houve uma descida de 93%, quebra justificada pela restrições fronteiriças.