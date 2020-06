Quase nove minutos de asfixia que incendiaram a América e o mundo

A morte de George Floyd, no decurso de uma detenção policial, reavivou tensões raciais nos Estados Unidos, numa altura em que o país atravessa uma grave crise pandémica, económica e social. A cinco meses das eleições presidenciais, milhares de norte-americanos saíram às ruas para protestarem contra o racismo e a violência policial, depois de assistirem às últimas palavras de um afro-americano imobilizado no chão, por um joelho, durante oito minutos e 46 segundos, a suplicar por oxigénio.

Eduardo Santiago

“Não consigo respirar”, foram as últimas palavras de George Floyd, um afro-americano de 46 anos que faleceu no passado dia 25 de Maio, na sequência de uma detenção policial por, alegadamente, ter usado uma nota falsa, e que despoletou uma onda de revolta social e manifestações anti-racistas um pouco por todo o mundo. O vídeo que mostra Floyd imobilizado pelo joelho esquerdo de Derek Chauvin foi difundido pelas redes sociais e trouxe para o debate político a violência policial e as questões raciais numa América cada vez mais dividida. Em declarações ao PONTO FINAL, Reggie Martin assinalou que o racismo continua profundamente “enraizado” nos EUA, enquanto que Adam Kimont referiu que este incidente fez ressurgir a luta pelos direitos civis na América, interrompida nos anos 60 com a morte de Martin Luther King e Malcom X. Apesar do contexto adverso, Christopher Cottrell considerou que as manifestações de apoio fora dos EUA são um sinal de que os valores americanos continuam a inspirar o mundo, enquanto que David Z. afirmou que o que está em causa nesta “tragédia social” é a “dignidade humana”.

“Foi necessário este terrível evento para que as pessoas tivessem noção de que não evoluímos muito em matéria de direitos civis na América”, comentou Adam Kimont, um norte-americano de San José a viver em Macau há seis anos. “É terrível que estas coisas tenham acontecido, mas já não é possível varrer para debaixo do tapete. As pessoas hoje em dia têm telemóveis e podem documentar um incidente particular, por isso torna-se difícil criar narrativas subjectivas de um acontecimento porque um vídeo geralmente não mente. O que está a acontecer na sequência da morte de George Floyd é que as pessoas querem ver igualdade, querem ter as garantias consagradas na Lei dos Direitos Civis e pela Constituição. Querem que isso seja uma realidade para todos os americanos”, acrescentou Adam, de 41 anos, sobre a repercussão que o caso teve a nível mundial.

Para Reggie Martin, co-fundador e vice-presidente da Câmara do Comércio Americana em Macau, o racismo continua “enraizado” no ADN da América. “O movimento Black Lives Matter é uma resposta dos norte-americanos fartos das injustiças. Não são apenas os afro-americanos que querem ver mudanças, pois há caucasianos, asiáticos, indianos, hispânicos, que estão a marcar uma posição contra as injustiças e o tratamento discriminatório dos afro-americanos”, frisou Reggie Martin, dando como exemplo a sua própria experiência enquanto afro-americano. “É difícil ser uma pessoa negra nos EUA, por exemplo, eu tive uma boa educação e trabalhei muito para alcançar o sucesso e, no entanto, continuo a ser vítima de discriminação nas fronteiras internacionais dos aeroportos onde sou sempre colocado de parte. Tenho uma amiga formada em Direito, bem-sucedida, que viaja pelo país e que foi parada pela polícia, tendo-lhe apontado uma arma à cabeça. É sobre isto que tratam os protestos: estamos cansados ​​de ser discriminados, pois raça é um mito, mas o racismo não”.

A viver em Macau há vários anos, David Z. não ficou surpreendido com a onda de indignação que se alastrou em mais de 75 cidades dos Estados Unidos pela forma como George Floyd morreu sob custódia policial. “Não estou surpreendido com o que se está a passar nos EUA porque é um assunto que se arrasta há muito tempo. O caso de George Floyd não foi uma pequena pedra que provocou uma avalanche, foi mais uma espécie de retroescavadora a descer por uma encosta de forma descontrolada. Foi uma tragédia social com contornos políticos. Detesto clichés e o uso do conceito de racismo sistémico, mas se um sistema continua a mover-se na mesma direcção e permite que as mesmas injustiças se perpetuem, então isso irá, irremediavelmente, encontrar um ponto de ruptura”, disse David, de 62 anos, frisando que as manifestações que estão a decorrer um pouco por todo o mundo invocam a questão da dignidade humana, acima de tudo.

“Nem consigo descrever a forma como vi esse vídeo. Quando vemos os protestos não vemos apenas pessoas negras, vemos brancos, jovens, velhos, vemos gays, heterossexuais, religiosos, não-religiosos. Vemos muitas pessoas com muitos pontos de vista diferentes, mas a reunirem-se num assunto central, que é a dignidade humana, que, acredito, neste momento está em jogo”, referiu o californiano ao PONTO FINAL.

“A humanidade que lhe foi tirada”

Já Christopher Cottrell, jornalista norte-americano, considerou que a morte de George Floyd trouxe um momento de solidariedade em torno das minorias descriminadas nos EUA. “A morte de George Floyd sublinhou o que muitas minorias estão a sentir, particularmente as comunidades afro-americanas. A minha mulher é chinesa, e para nós tem sido devastador assistir ao racismo anti-chinês a acumular-se diante dos nossos olhos”, começou por dizer Cottrell. “Não ficámos surpreendidos ao ver que o ódio contra minorias está a aumentar, uma vez que o próprio FBI registou que tal tem vindo a acontecer com maior intensidade nos últimos três anos. Este foi um acto que apanhou todos desprevenidos em casa, de quarentena, sem dinheiro e, em alguns casos, infectados pela Covid-19, tal como o George Floyd, e, por isso, as pessoas ficaram tão indignadas. Não encaro a situação como uma ferida que tenha ficado mais profunda, mas considero que esta morte acabou por unir todos os corações das pessoas que se têm sentido discriminadas ao longo dos anos, e esta união é de realçar”, assinalou o jornalista de 46 anos.

A onda de indignação pela morte de George Floyd levou milhares de pessoas às ruas em protesto contra o racismo e a violência policial em várias cidades do mundo sob o slogan “Black Lives Matter”. “Se formos realmente honestos, pelo menos quem estudou a história americana, sabe que isto já acontece há séculos. A morte de George Floyd veio foi dar destaque à continuidade dos direitos civis na América dos anos 60 que acabou, de certa forma, por ser interrompida com a eleição de Richard Nixon e a supressão de vozes importantes que estavam a levantar questões sobre os direitos civis, nomeadamente o assassinato de Martin Luther King e Malcom X. Ainda hoje não se sabe quem os assassinou, mas esse movimento pelos direitos civis começou no final da década de 60 e início dos anos 70. E o trabalho ficou incompleto”, indicou Adam Kimont, assinalando que outro dos problemas na América é o “reconhecimento da humanidade no outro”.

“Tem havido muitas conversas nos EUA para dividir as pessoas. Estas são questões pelas quais deveríamos estar a falar e a discutir. Se calhar estão a ser delineadas linhas de divisão, mas por acaso tenho visto as pessoas unirem-se para lutar por liberdade e por igualdade, e para lutar para que ninguém volte a passar pelo que George Floyd passou. A humanidade que lhe foi tirada. Ele não foi um ser humano para aquele polícia, e este é o problema mais fundamental no mundo, que é quando não conseguimos reconhecer a humanidade no outro. Quando assim é, estas coisas vão acontecer”, lamentou o norte-americano de 41 anos.

Valores americanos continuam a inspirar apesar da “retórica racista” de Trump

Na sequência dos protestos nos EUA contra a morte de George Floyd, muitas cidades de outros continentes juntaram-se em solidariedade com o movimento “Black Lives Matter”. Na opinião de Christopher Cottrell, as manifestações de apoio foram um sinal de que os valores americanos continuam a inspirar o mundo. “Quando vemos que os protestos pacíficos nos EUA estão a inspirar outros na Europa, Austrália, Américas e partes da Ásia, com as pessoas a ajoelharem-se em memória de George Floyd contra racismo, isto é o autêntico testemunho dos valores fundamentais do povo americano. Sentimos esta solidariedade enquanto povo americano”, disse o jornalista californiano.

“Muitos dirão que todas as vidas são importantes, não apenas as negras, e isso é verdade. No entanto, não estamos a ver casos de indivíduos de outras raças a serem baleados enquanto correm, abatidos a tiro enquanto são algemados, baleados enquanto estão sentados em casa, baleados enquanto dormem em casa, abatidos a tiro quando pediam ajuda porque o carro avariou. Em todos os casos vemos afro-americanos que foram baleados sem motivo, e neste último caso de brutalidade policial observamos que o movimento Black Lives Matter tem a capacidade de unir diferentes raças e etnias para lutar pelos direitos humanos básicos dos afro-americanos. E uma injustiça para um é uma injustiça para todos, e é uma grande alegria constatar que estamos todos unidos”, reiterou Reggie Martin.

Por sua vez, Adam Kimont considerou que a actual crise social nos EUA tem vindo a acentuar-se desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca. “Temos assistido a uma retórica racista, não só em assuntos internos, mas também nas relações internacionais com a China e outros países. Donald Trump tem criado esta tensão entre as pessoas, o que nos obriga a tomar um dos lados, e nalguns dos casos, provavelmente temos mesmo de assumir uma posição”, disse.

Uma opinião partilhada por David Z. “A atmosfera que se instalou com a chegada de Trump à Casa Branca permitiu ao que estava errado continuar a ser errado e mais errado, em termos de falta do princípio de igualdade de protecção perante a lei, que é um direito instituído no nosso sistema. Acredito que essa responsabilidade tem sido desconsiderada para todos os afro-americanos de uma forma muito substancial”, afirmou.

“O actual Presidente ilustra as novas narrativas populistas primordialmente belicosas e chauvinistas”, frisou também Christopher Cottrell.

Questionado sobre a posição do Presidente dos EUA neste assunto, Reggie Martin assumiu que os membros do movimento Black Lives Matter não ficaram satisfeitos com a decisão de Trump de apoiar as forças policiais. “As questões raciais na América são um assunto muito delicado, que está destinado a enfurecer alguém. Vimos um Presidente que optou por apoiar a polícia de uma forma que deixou muitos membros do movimento Black Lives Matter insatisfeitos com a sua posição. No entanto, se o Presidente tivesse escolhido apoiar o movimento Black Lives Matter, muitos policias, militares e norte-americanos que são partidários desses grupos ficariam igualmente enfurecidos”.

“Verão será muito quente por causa das eleições de Novembro”

A cinco meses das eleições norte-americanas, os protestos nos EUA e as questões raciais estão a marcar a agenda política no território com Joe Biden, candidato Democrata à Casa Branca, a manifestar o seu apoio ao movimento Black Lives Matter. “Acho que chegámos a um ponto crucial na história americana e eu estou muito interessado em ver qual dos lados prevalece, porque o candidato Democrata à presidência decidiu apoiar o movimento Black Lives Matter”, disse Reggie Martin.

“Este Verão será muito quente por causa das eleições de Novembro. Há muitos norte-americanos que estão a comparar o actual momento com o Verão de 1968, pois foi a última vez que tivemos uma escalada de violência racial tão grave por todo o país e que culminou com uma eleição política amarga. Receio que tais convulsões não possam ser descartadas. Antecipo um Verão com mais protestos e um apelo nacional de Al Sharpton para uma marcha em Washington DC a 28 de Agosto. Apesar de admitir a existência de tensões e alguns confrontos com a polícia, sinto também que há um novo movimento social juvenil e cultural a emergir, e isso certamente irá sustentar a energia nos próximos meses”, considerou Chris Cottrell, recordando que as últimas eleições presidenciais vão servir de exemplo para futuro. “O choque sistémico da América com as novas tecnologias e o populismo vão servir de lição para os outros países. Também eles vão enfrentar desafios como este, com uma liderança não tradicional que só funciona com tendências disruptivas”.

Já Adam Kimont apontou que a posição dos EUA no panorama internacional ficou fragilizada com Donald Trump, e que o mundo aguarda por uma nova liderança. “Desde que Trump chegou ao poder, a América voltou-se para o isolacionismo. Trump basicamente retirou os EUA do panorama internacional, com a saída da Organização Mundial de Saúde, falou de abandonar a NATO, de sair do G20, e das cimeiras climáticas. Está a ser criado um vazio de liderança a nível internacional, que está à espera de ser preenchido, e veremos quem é que irá preencher esse vazio. Penso que as pessoas já não olham para os EUA com a mesma consideração com que faziam no passado”, assinalou Adam.

_______________________

“Os paralelos com a Alemanha Nazi são óbvios”, diz Glenn Timmermans

A ascensão de líderes populistas em algumas das principais democracias ocidentais são sinais alarmantes para o futuro, especialmente com a crise económica global despoletada pela pandemia da Covid-19, alertou Glenn Timmermans, professor universitário de Literatura Inglesa na Universidade de Macau. Para o docente britânico de ascendência judaica, o actual contexto económico e social dos EUA tem alguns paralelismos com a Alemanha dos anos 20 e 30. “Em muitas maneiras, Trump comporta-se como um líder fascista, e vimos isso na forma como reagiu às marchas do mês passado e na forma como lidou com os migrantes do México. Crianças separadas das famílias na fronteira com o México. E os paralelos com a Alemanha nazi da década de 40 são óbvios quando vemos esse tipo de comportamento nos EUA. A forma como estão a tratar migrantes e refugiados nos últimos anos. É tudo muito reminiscente do que se passou na Alemanha durante o final da década de 30 e na década de 40. Os paralelismos estão lá, não há dúvida sobre isso”, disse o especialista em história do Holocausto.

“Se o impacto da Covid-19 conduzir a um colapso económico nas democracias ocidentais, e se formos a ver a taxa de desemprego nos EUA e houver um desemprego massivo, então é assustador em termos de paralelismo com o que aconteceu na Alemanha nazi, isso é algo que todos devemos temer, porque é precisamente essa a receita que tivemos para a passagem de uma Alemanha democrática para a Alemanha nazi nos anos 20 e 30. Foi esse o contexto que levou à subida de Hitler ao poder, foram essas promessas populistas de tirar as pessoas da pobreza, e por isso considero determinante que os governos do Ocidente façam o que for necessário para recuperar a economia para que não tenhamos de voltar a essa estrada”, frisou Glenn Timmermans.

Questionado sobre as manifestações em Londres relacionadas com a morte de George Floyd, e os actos de vandalismo numa estátua de Winston Churchill, o professor universitário considerou que os protestos nos EUA são compreensíveis, dada a longa história do país com a descriminação de afro-americanos, mas em relação aos actos de vandalismo da estátua e Winston Churchill apontou o dedo às narrativas de “extrema esquerda” de Jeremy Corbyn. “Infelizmente, o vandalismo da estátua de Winston Churchill está relacionada com a narrativa da esquerda que tomou posse no sistema de educação britânico de que tudo relacionado com o passado colonial da Grã-Bretanha é um grande mal. E porque Churchill era um defensor do colonialismo britânico, aos olhos dos ingleses de esquerda será sempre condenado como um colonialista, essa é o argumento que o Jeremy Corbyn usa sempre. Jeremy Corbyn acusa sempre o Winston Churchill de ter sido um ‘colonialista racista’, porque na defesa do império, Churchill teve muitas relutâncias em ceder a independência à Índia. Na luta contra o fascismo, Churchill defendeu o império, mas aos olhos da extrema-esquerda será sempre visto como um sionista porque era um defensor do Estado de Israel”.