“O Sono”, como pausa e regeneração da vida quotidiana

Madalena Fonseca inaugura hoje a exposição “O Sono”, tema que trabalha há três anos e que vê agora a luz do dia com um conjunto de pinturas a óleo sobre a tela e madeira. Inspirada na mitologia grega, a pintora nascida em Moçambique disse que gostaria de poder transmitir algo às pessoas através dos seus trabalhos.

Pedro André Santos

Chama-se “O Sono” e é uma exposição que reúne cerca de duas dezenas de trabalhos da pintora Madalena Fonseca, concebidos sobretudo a óleo sobre a tela, mas também na madeira, explicou a arista ao PONTO FINAL. A exposição, inaugurada hoje na Casa de Vidro do Tap Seac, integra o programa oficial das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Uma noite de sono traz a promessa de enfrentar o dia seguinte de uma forma renovada, mas também pode transportar aquele que dorme para um outro universo completamente oposto à realidade. Em “O Sono”, a pintora Madalena Fonseca procura representar essa ligação de acordo com a sua própria visão, inspirando-se também na mitologia grega. “O sono é um estado em que a pessoa está completamente sem defesas, e ver alguém a dormir parece que é uma sensação em que se está a assistir a qualquer coisa que, ao mesmo tempo, é o que se passa quando a pessoa está a criar qualquer coisa também”, começou por explicar a artista ao PONTO FINAL.

A exposição conta com perto de 20 trabalhos que vêem a luz do dia pela primeira vez, com a excepção de uma obra que já tinha sido exposta na Creative Macau. São o reflexo de cerca de três anos de trabalho e elaborados com óleo sobre a tela, na sua maioria, mas também óleo sobre a madeira.

Relativamente à influência da mitologia grega nos seus trabalhos, a artista conta que é algo que a “acompanha sempre” e que, por isso, está muito patente nas suas obras. “É uma fonte inesgotável, vou sempre lá beber, e sem dar por isso vejo-me sempre a recorrer à mitologia grega. Acho que a arte ajuda-nos sempre na nossa vida, pelo menos para mim, salva-nos um pouco, e a mitologia grega ajuda-me a iluminar certos factos da nossa vida”, explicou.

Os seus netos apresentam-se como figuras principais na maioria das obras, mas a artista elaborou também um trabalho com uma criança que fotografou a dormir no chão no Camboja. “Tristemente, pareceu-me. Mas pode ser que no sono esteja feliz. A olhar para o mundo todo…”, referiu.

A exposição “O Sono” inaugura-se hoje, às 18 horas, na Casa de Vidro do Tap Seac. Questionada sobre se tem alguma mensagem para aqueles que visitam a mostra, Madalena Fonseca diz apenas que ficaria satisfeita por ver as pessoas a dedicarem alguns momentos a observar cada peça. “E se conseguir transmitir alguma coisa, para mim seria óptimo”, concluiu a artista, que lecciona cursos de pintura, desenho e gravura na Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal em Macau.

“O Sono” irá estar em exibição até 28 de Junho.