Grupo “Wake Up My Cow” teme poder discricionário da polícia

O grupo “Wake Up My Cow”, que lançou uma petição no domingo pedindo às autoridades que investiguem a concentração de apoio à lei de segurança nacional de Hong Kong, disse ao PONTO FINAL que os cidadãos “não sabem como podem expressar a sua insatisfação em relação aos poderes públicos”. O grupo considera ainda que já não há mecanismos de denúncia eficazes. A petição tem já mais de 2.900 assinaturas e deverá ser entregue amanhã.

André Vinagre*

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A concentração de pessoas que circulou num autocarro entre o Centro de Ciência e a zona do Iao Hon, e que tirou fotografias junto à Torre de Macau, em apoio à lei de segurança nacional de Hong Kong, motivou uma petição que foi lançada no domingo. Os membros do grupo “Wake Up My Cow”, sob anonimato, explicaram ao PONTO FINAL que a situação fê-los recear que “Macau se torne numa cidade onde só se pode discutir tópicos que sejam permitidos pela polícia”. O grupo diz mesmo que, “em Macau, já se perderam os meios adequados de denúncia”. A petição deverá ser entregue amanhã à PSP e já conta com mais de 2.900 assinaturas.

Os “Wake Up My Cow” pedem que o grupo de pessoas que se manifestou favoravelmente à lei de segurança nacional que será imposta por Pequim a Hong Kong seja investigado. Isto porque, durante a vigília proibida pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), as duas filhas de Au Kam San foram levadas para a esquadra sob suspeita de estarem a violar a lei que regula o direito de reunião e manifestação.

O grupo diz querer “fiscalizar a entidade que aplica a lei” e questiona os critérios policiais, mas ressalva que ninguém deveria ser detido por expressar a sua opinião, “nem a 4 de Junho, nem a 5 de Junho”. “O tratamento diferente face a esses dois dias leva-nos a recear que, no futuro, Macau se torne numa cidade onde só se pode discutir tópicos que sejam permitidos pela polícia”, diz o grupo, que acrescenta: “caso a liberdade de expressão seja prejudicada, vamos perder a liberdade em muitos aspectos”.

Os promotores da petição manifestam descontentamento face ao trabalho da polícia: “Achamos que, actualmente em Macau, já se perderam os meios adequados de denúncia”. “E os cidadãos também não sabem como podem expressar a sua insatisfação em relação aos poderes públicos”, alerta o grupo. Segundo os “Wake Up My Cow”, as queixas apresentadas são tratadas “de forma superficial” e “acabamos por perder a confiança no sistema”.

“Esperamos que haja mais cidadãos a tomar posição, para não termos apenas o apoio e atenção da imprensa e de dois ou três deputados”, referiu, frisando que as autoridades policiais têm ignorado a voz dos cidadãos e que isso “não pode continuar”. “Se continuarmos a não expressar ao Governo a nossa preocupação face à liberdade de expressão e outros tópicos, perderemos para sempre os direitos que temos originalmente”, reforçaram.

No texto da petição, o grupo pergunta: “As autoridades policiais aplicam a lei selectivamente e politicamente?”. A polícia deve, segundo este grupo, “agir com imparcialidade e de acordo com a lei” e “não deve basear a sua autoridade em posições políticas”.

*com Miguel Fan

______________

PSP esclarece que ainda não tem classificação para grupo que apoiou lei de segurança nacional

Lei Tak Fai, porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), esclareceu ao PONTO FINAL que, ao contrário daquilo que foi veiculado depois da conferência de imprensa de segunda-feira, o organismo ainda não tem uma classificação oficial para o grupo de pessoas que, num autocarro que circulou por Macau, manifestou apoio à lei de segurança nacional que será imposta por Pequim a Hong Kong. “Pode não ser uma manifestação, mas ainda estamos a recolher informação. Ainda não tomámos uma decisão final”, referiu. “Na última conferência, disse que a PSP ainda está a investigar o caso e a recolher informações para decidir se é um protesto ou uma reunião ou o que quer que seja. Ainda não decidimos”, reiterou. O responsável explicou que é necessário perceber a natureza desta iniciativa para saber se seria necessário ou não um aviso prévio ao CPSP.

A.V.