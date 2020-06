Governo garante terrenos suficientes para residentes de diferentes categorias de rendimentos

Em resposta ao deputado Sulu Sou, o gabinete de Raimundo do Rosário assinalou que o preço da habitação para a “classe sanduíche” será superior ao da habitação económica. O mesmo gabinete garantiu ainda que os terrenos recuperados pelo Executivo e os Novos Aterros vão responder às necessidades dos residentes relativas à aquisição de habitação.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, Cheong Chui Ling, chefe do gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas, reafirmou que o preço da habitação destinada à “classe sanduíche”, por se tratar de habitação privada, será “certamente superior” ao preço da habitação económica. Em relação ao aproveitamento de terrenos, o gabinete de Raimundo do Rosário assegurou que, com a caducidade da concessão de terrenos e a construção dos Novos Aterros, o Executivo dispõe de condições para responder aos residentes das diferentes categorias de rendimentos quanto à aquisição de habitação.

Na interpelação do deputado, entregue ao Executivo a 25 de Maio, Sulu Sou pediu ao Governo para acelerar a consulta pública destinada à definição da “classe sanduíche”, prometida pelo Chefe do Executivo nas LAG deste ano, juntamente com a correspondente legislação e construção das habitações. Tendo em conta que a “classe sanduíche” não abrange exclusivamente os residentes jovens, o vice-presidente da Associação Novo Macau perguntou às autoridades como vão assegurar que as habitações dessa categoria beneficiam os “jovens qualificados em idade de casar, recém-casados, ou que optaram pela vida de solteiro”.

O democrata colocou em causa a possível prioridade dada aos residentes permanentes na atribuição de habitação da “classe sanduíche”, dado que o Executivo tinha afirmado que essa é superior à habitação económica. Sulu Sou questionou ainda sobre se haverá uma sobreposição dos limites de rendimento e património com os da habitação económica, ou se será aplicado um mecanismo de “arrendar primeiro e comprar depois”.

Em resposta a essas questões, as autoridades reiteraram que, conforme foi indicado durante a apresentação e debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o Ano Financeiro deste ano, o valor da habitação destinada à “classe sanduíche” será certamente superior ao da habitação económica, uma vez que se trata de habitação privada. Entretanto, o gabinete de Raimundo do Rosário assinalou que a definição dessa categoria ainda vai depender de consulta e discussão por parte de diferentes sectores da sociedade, relativamente a eventuais destinatários do plano e sua implementação.

Na interpelação, o deputado referiu-se também a uma consulta pública sobre o “Plano de Aquisição de Imóveis para Habitação por Residentes de Macau”, realizada em 2014. O resultado revelou uma preocupação da população com o facto de os recursos destinados à habitação pública serem comprometidos devido a habitações de “classe sanduíche”. Assim, Sulu Sou perguntou ao Governo se vai aproveitar as 4000 fracções de habitação privada na Zona A dos Novos Aterros, de forma a garantir evitar essa “luta” pelos recursos públicos.

Em resposta, as autoridades garantiram que, em termos da aquisição de habitações, existem recursos suficientes para responder às necessidades dos residentes das diferentes categorias de rendimentos, que foram abordadas nas LAG do Chefe do Executivo. “Com a declaração de caducidade da concessão de terrenos com uma área total superior a 690,000 metros quadrados, mediante a publicação de 79 despachos e, em articulação com a construção dos Novos Aterros, estão reunidas as condições necessárias”, lê-se no documento.