Governo deverá assinar contrato para viabilizar terminal no Pac On até ao final do ano

Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, disse ontem que o Governo deverá assinar, até ao final do ano, um contrato com a CAM, a sociedade que gere o Aeroporto de Macau, para a viabilização do segundo terminal no Pac On, noticiou a TDM – Rádio Macau.

À saída da reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas da Assembleia Legislativa (AL), o secretário informou que, além disso, o contrato da CAM tem ainda de ser alterado por causa da transferência dos helicópteros do Terminal Marítimo do Porto Exterior para o do Pac On.

Segundo a Rádio Macau, Ella Lei, presidente da comissão, fez saber que ainda não há previsão para a entrada em funcionamento do terminal 2 do aeroporto. Também ainda não há estimativas sobre os custos. A ligação do Pac On à pista de aviões vai ser feita de autocarro, através de um corredor exclusivo de 660 metros. A deputada informou também que em cima do corredor exclusivo será erguido um viaduto, a ligar a ilha da Taipa ao aterro E2 – que se localiza em frente ao terminal -, estas infra-estruturas devem estar prontas no próximo ano.

Ella Lei fez também saber que os deputados concordam com esta solução, mas questionaram se será suficiente para resolver a pressão de passageiros no aeroporto de Macau. A deputada assinalou que o Governo garantiu haver margem para “mobilizar mais espaços do terminal marítimo para criar, por exemplo, mais salas de embarque”.

O Governo reservou uma área de 20 mil metros quadrados no Terminal Marítimo de Passageiros do Pac On, estando prevista a abertura de balcões de ‘check-in’ para quatro companhias aéreas e uma zona para os procedimentos de embarque e desembarque e controlo de segurança. Este plano deverá permitir que sejam desviados entre 1,5 milhões a dois milhões de passageiros por ano do terminal 1.

A.V.