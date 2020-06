Associação Arco-Íris pede intervenção da ONU para que seja garantida protecção igual em Macau

A Associação Arco-íris de Macau, que promove a inclusão social da comunidade LGBT+, recorreu ao Comité dos Direitos Humanos da ONU para que seja pedida ao Governo da RAEM uma clarificação sobre a vontade de assegurar igualdade na protecção legal para vítimas de violência doméstica, sem discriminação baseada na orientação sexual.

Em carta enviada à ONU, a associação indicou que, para os cidadãos homossexuais, lésbicas e bissexuais, a protecção legal contra a discriminação, em Macau, limita-se aos aspectos de procura de emprego e tratamento pelos agentes do CCAC. A associação criticou as autoridades por terem recorrido ao argumento de “falta de consenso social” para evitar a rectificação dos elementos discriminatórios na lei.

Segundo o estudo realizado pela associação com a comunidade LGBT+, em 2019, os inquiridos apoiaram maioritariamente a necessidade de se actualizar a lei, em âmbitos como a habitação, educação, cuidados de saúde, reconhecimento de género e Direito Penal, a fim de melhor proteger a comunidade.

A associação reivindicou ainda legislação para permitir aos indivíduos transexuais a actualização do seu registo de género nos documentos de identificação e certidão de nascimento, salientando que a RAEM é a única jurisdição na China que não reconhece esse direito.

Face aos casais heterossexuais, os casais do mesmo sexo são desprovidos de protecção regulada na Lei de prevenção e combate à violência doméstica. No mesmo estudo da Arco-íris de Macau, 22.1% dos inquiridos revelaram ter sido vítimas de violência doméstica causada pelo parceiro. Apesar da carta que a associação enviou, em 2015, ao Comité contra a Tortura (CAT) para apelar ao Governo que legislasse a lei em questão sem discriminação, as autoridades decidiram rejeitar integrar a referência aos casais do mesmo sexo na versão definitiva do documento.

M.F.