Um ano de protestos em Hong Kong: “Os métodos podem-se alterar, mas não vamos ficar em silêncio”

Bonnie Leung, antiga vice-coordenadora da Frente Civil de Direitos Humanos, disse ao PONTO FINAL que, um ano depois de os protestos terem começado em Hong Kong, o movimento está mais forte, mesmo que agora não haja um milhão de pessoas na rua, como aconteceu há precisamente um ano. Na opinião do politólogo Sonny Lo, o desempenho do Governo de Hong Kong melhorou nos últimos meses e os jovens estão “mais assustados”.

André Vinagre

A 9 de Junho de 2019, a Frente Civil de Direitos Humanos, cuja vice-coordenadora era Bonnie Leung, organizou uma manifestação que, segundo os números da organização, contou com mais de um milhão de participantes. Os protestos na região vizinha começavam aí. Um ano depois, o movimento está diferente, mas, ao PONTO FINAL, Bonnie Leung garantiu que os ‘hongkongers’ não vão “ficar em silêncio”, mesmo que já não haja um milhão na rua. Já o politólogo de Hong Kong, Sonny Lo, acha que os manifestantes estão “com mais medo” e que o Governo de Carrie Lam tem melhorado desde o início do ano.

Há um ano, a Frente Civil de Direitos Humanos convocou a manifestação para evitar que a lei de extradição fosse aprovada. A manifestação juntou 1,03 milhões de pessoas, segundo os números da organização. Já a polícia de Hong Kong disse, na altura, que foram apenas 240 mil. “Nesse momento, não tínhamos ideia daquilo que viria a acontecer, quantas pessoas iriam para a rua”, recordou Bonnie Leung, acrescentando que a maioria não tinha esperança de poder parar a aprovação da lei: “Não havia esperança de pararmos a lei. Por isso, parte de mim, em segredo, pensou que, se a lei iria ser aprovada, pelo menos tínhamos de travar esta última batalha. Na minha mente, o dia 9 de Junho era a última batalha”.

Foi um momento-chave na história de Hong Kong: “Como mais de um milhão de pessoas mostraram a sua determinação, o movimento continuou e deu esperança e coragem a todos nós para mostrarmos que estamos nisto juntos e que queríamos continuar a lutar”.

Actualmente, Bonnie Leung já não é vice-coordenadora da associação de Hong Kong, é apenas membro da Frente Civil. Para Leung, um ano depois, o formato dos protestos alterou-se, mas a dinâmica mantém-se. A partir de Agosto, lembrou, as manifestações começaram a ser proibidas pelas autoridades policiais, o que mudou o cenário: “A polícia rapidamente dispersa a multidão com gás lacrimogéneo ou outras armas. Nós enfrentamos perigos reais e potenciais consequências legais”. Por isso, “seria difícil que houvesse outro protesto em massa com mais de um milhão de pessoas; mas a dinâmica está lá”.

“Este ano foi uma montanha russa emocional para todos nós”, comentou, explicando o sentimento: “Vimos os nossos colegas manifestantes a serem feridos nas ruas, a serem detidos, alguns deles serão presos, alguns possivelmente durante anos. É muito doloroso”. Ao mesmo tempo, “a união deu-nos coragem e esperança”. E aponta para o futuro, dizendo que “independentemente das dificuldades”, os protestos na região vizinha vão continuar, “de uma maneira ou de outra”.

Segundo Bonnie Leung, um ano depois, o movimento está mais forte. “Apesar de possivelmente não conseguirmos colocar nas ruas um milhão de pessoas por causa de diferentes razões, estas pessoas participam no movimento de outra forma”, afirmou, dando o exemplo dos advogados, médicos e psicólogos que têm dado apoio no ‘backstage’. “Ainda que possamos não ver um milhão de pessoas juntas nas ruas, a protestar, podemos ver a acção da sociedade. Este movimento já não depende apenas de se aparecer nas ruas. Tornou-se a fibra da nossa sociedade e isso é muito importante”, notou.

Sobre a lei de segurança nacional que Pequim anunciou para Hong Kong, Bonnie Leung destacou as incertezas: “Não sabemos nada sobre esta lei. Só há rumores e são rumores horríveis, que fazem com que os residentes acreditem que a situação da protecção dos direitos civis em Hong Kong e as liberdades irão, dentro de semanas, ser como as dos chineses”. Às incertezas, Leung acrescentou: “Simplesmente, não vamos ficar em silêncio”. “O que posso dizer é que os protestos vão continuar e a luta vai continuar. Os métodos podem-se alterar, mas não vamos ficar em silêncio”, sublinhou.

MANIFESTANTES MAIS ASSUSTADOS

Sonny Lo começou por falar das mudanças tácticas da polícia da região vizinha. Durante este ano, a polícia começou a recolher melhores informações, “penetrando nas redes sociais”; começou a deter mais jovens; as acusações estão a ser feitas com maior celeridade. Além disso, segundo o politólogo especialista em assuntos de Macau e Hong Kong, a lei de segurança nacional “parece ter tido um efeito dissuasor nos manifestantes”. Isso, aliado ao surto epidémico, fez com que os protestos abrandassem nos últimos meses, indicou o professor universitário.

Sonny Lo sublinhou: “A imposição da lei de segurança nacional fortalece o processo de continentalização de Hong Kong. Os manifestantes regressaram [às ruas, depois da pandemia], mas acredito que os manifestantes se tornem mais cuidadosos, mais assustados, mais estratégicos. Ao mesmo tempo, os manifestantes sabem que a polícia de Hong Kong fortaleceu o seu número de efectivos, as suas armas, e melhorou o desempenho estratégico”. Terão agora medo? “Alguns estão com mais medo, e alguns pensam em emigrar”.

O politólogo referiu ainda que a epidemia fortaleceu o Governo de Carrie Lam. “[O Governo de Hong Kong] tem sido forçado pela Covid-19 a dar mais subsídios aos residentes. E isto pode afectar o comportamento de alguns residentes no que toca aos votos”, disse, referindo-se às eleições legislativas que vão acontecer em Setembro. Os cidadãos de Hong Kong, “podem vir a votar no Governo ou a não votar nos democratas nas eleições de Setembro”, destacou. Lo sublinhou que, “no geral, o desempenho do Governo melhorou, em termos económicos e para fazer face às questões do dia-a-dia dos residentes”.

“Pequim está, unilateralmente, a impor o seu regime autoritário a Hong Kong”, diz Joshua Wong

“No último ano, os ‘hongkongers’ e o mundo testemunharam a deteriorização da situação de Hong Kong, com Pequim a reforçar o seu controlo sobre as liberdades da cidade”, disse Joshua Wong ao PONTO FINAL. O activista pró-democracia de Hong Kong considera que, “passo a passo, Pequim está a tentar colocar o centro financeiro sob seu controlo directo”. O secretário-geral do partido Demosistō comparou ainda a repressão em Hong Kong com o massacre de Tiananmen, que acontece “de forma silenciosa, mas violenta”. Joshua Wong afirmou: “Pequim está, unilateralmente, a impor o seu regime autoritário a Hong Kong, contra a vontade do povo”. Wong comentou ainda a lei de segurança nacional que será imposta pelo Governo chinês à região: “A lei pode aumentar as dificuldades dos futuros protestos, mas Hong Kong não vai baixar a guarda”. “Tenho confiança de que os ‘hongkongers’ encontrarão formas de resistir”, indicou. Por fim, o democrata chamou a atenção da comunidade internacional: “Espero que o mundo possa ficar ao lado de Hong Kong e evitar que a cidade caia”.

