Técnicas de gravura em exposição na Creative Macau 

Organizada pela Creative Macau, a exposição colectiva “Sentimentos Mágicos” apresenta uma série de trabalhos em gravura, de seis artistas radicados em Macau, entre 11 de Junho e 11 de Julho. A mostra é composta por gravuras produzidas em diferentes técnicas, desde a linogravura à xilogravura. Entre edifícios históricos de Macau e temas relacionadas com a natureza e a simbologia, as obras foram trabalhadas em vários tipos de superfícies, nomeadamente cobre, madeira e latão.

Eduardo Santiago

A exposição colectiva “Sentimentos Mágicos” inaugura-se na próxima quinta-feira, às 18h00, na Creative Macau, com uma série de trabalhos de seis artistas radicados em Macau. As gravuras de Duarte Esmeriz, Fernando Simões, Iok Kei Joaquim Kuong, Lúcia Lemos, Lei Cheng e Mel Hoi I Cheong foram produzidas por diferentes técnicas e superfícies. A natureza e os aspectos simbólicos culturais são alguns dos temas dos trabalhos em exposição até 11 de Julho.

Em declarações ao PONTO FINAL, Lúcia Lemos explicou que o nome da exposição provém das particularidades do próprio processo de produção das gravuras. “O título da exposição é ‘Sentimentos Mágicos’ porque o processo de criação de uma gravura, por vezes, leva à vontade de desistir, dada a morosidade e insatisfação que provoca”, começou por dizer a fundadora da Creative Macau, assinalando que surge sempre um “sentimento mágico” quando essa fase é ultrapassada para dar lugar à impressão da matriz. “Ao iniciar-se o primeiro passo na intervenção da matriz, ocorrem-nos expectativas após cada passo, motivando o artista a acelerar as inúmeras fases para ver o resultado final – que é a imagem transferida da matriz no papel. A arte de impressão fina surpreende-nos sempre, durante o processo criativo. É um longo caminho e terrivelmente lento, ocorrendo pelo meio alegrias que nos animam a alcançar a meta final que é a impressão da matriz”, disse Lemos, apontando ainda que, “são imagens quase de amor e ódio, devido a este processo que nos dá, por um lado, sentimentos de insatisfação e, por outro, de desânimo. Vamos trabalhando, trabalhando até chegar à satisfação”.

Uma opinião partilhada por Duarte Esmeriz, um dos artistas convidados a participar na exposição. “As técnicas na gravura são muito morosas, também o processo de composição da obra leva o seu tempo, porque cada artista tem a sua técnica. Gosto de imaginar o tema que vou compor que depois vai evoluindo ao longo da execução do trabalho. Às vezes estou a executar o trabalho e surgem-me novas ideias, mas sempre relacionadas com o tema e tudo isso faz parte do processo criativo”, indicou o artista, depois de revelar que começou a trabalhar em gravura há dois anos.

Dos símbolos herméticos às mãos de um escritor de Macau

Em relação aos trabalhos que irá apresentar na exposição, Duarte Esmeriz assinalou que os temas da sua obra abarcam, muitas vezes, a simbologia. “Gosto muito de símbolos para compor as minhas gravuras e deixar algum mistério e interpretação livre à volta de quem olha para os meus trabalhos”, afirmou, acrescentando que a peça central que irá apresentar tem como título “Dualidade”. “O título da gravura chama-se ‘Dualidade’ e representa um senhor que supostamente tem muito poder, que tem o poder de dar e de tirar. Do lado direito tem a luz, que é o lado de dar, e o lado esquerdo é o lado fechado, que é a noite. Esses símbolos estão aí representados entre outros, pois recorro muito ao simbolismo para retratar as minhas ideias”, indicou o artista, acrescentando que, para além do simbolismo hermético, as suas obras abordam outras temáticas relacionadas com a realidade de Macau. “Tenho algumas gravuras viradas para o jogo, pois é uma temática que está muito presente na vida de Macau. Vou apresentar uma obra e uma escultura relativa ao jogo, que é um xadrez feito em gravura, entre outras temáticas, nomeadamente florais”, afirmou.

Já Lúcia Lemos tem vários retratos e dois trabalhos com a temática de Macau. “Um dos trabalhos é de 2017, onde trato um tema que são os rostos e vestes da ópera chinesa de Macau. Depois tenho outro trabalho que é um retrato de uma mulher italiana e outro que são as mãos do escritor de Macau, Henrique de Senna Fernandes. Vou apresentar duas instalações que são provas de gravura até à prova final. A cor e a evolução do trabalho. Fiz duas instalações com essas provas que resultaram muito bem”, disse a artista portuguesa, esclarecendo que trabalhou em chapas de cobre e latão.

Seis artistas com técnicas distintas

Questionado sobre que tipo de técnicas usou nas gravuras, Duarte Esmeriz indicou ter recorrido à mezzotinta, à ponta seca e às águas-tintas. De acordo com Lúcia Lemos, a ideia da exposição é que os artistas apresentem vários tipos de técnicas nas gravuras. “Há várias técnicas, gravura em metal, xilogravura em zinco e noutras superfícies. Há inúmeras técnicas e isso depende de como cada pessoa se sinta mais à vontade. Umas chapas são de cobre outras são metálicas. Outras pessoas trabalharam na chapa de linóleo e outros fizeram em madeira”, afirmou a fundadora da Creative Macau, frisando que cada artista escolheu o seu próprio conceito criativo.

No caso de Fernando Simões, a linogravura serviu para mostrar a perspectiva de uma realidade que existe misturada com imaginação. “A linogravura tem sido uma evolução natural. Estas impressões fazer parte de um complexo trabalho da minha parte e mostram a perspectiva de uma realidade que existe misturada com imaginação”, escreveu Fernando Simões na descrição do seu trabalho divulgada pela organização.

Com o título de “Reminiscência”, Io Kei Joaquim Kuong vai apresentar uma série de “impressões instantâneas de edifícios e artefactos” históricos de Macau. “Os emblemas impressos nos consórcios empresariais passam muitas vezes despercebidos às pessoas que passam pelas entradas dos edifícios. O legado cultural e arquitectónico dos portugueses e jesuítas é subtil, mas expressa de forma vívida nessas imagens” o “testemunho da longa e rica troca entre Ocidente e Oriente”.