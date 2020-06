Petição pede que autoridades investiguem manifestação de apoio à lei de segurança nacional

Um grupo identificado nas redes sociais com o nome “Wake Up My Cow” lançou no domingo uma petição em que pede que as pessoas que estiveram reunidas a 5 de Junho para apoiar a lei de segurança nacional que será imposta por Pequim em Hong Kong sejam investigadas. Na noite de ontem, a petição já contava com mais de 2.600 assinaturas.

O grupo recorda que, no sábado – dia seguinte à vigília anual pelas vítimas de Tiananmen, que este ano foi proibida pelas autoridades sob a justificação da necessidade de evitar aglomerações – um grupo de pessoas se juntou num autocarro junto ao Centro de Ciência para apoiar a lei que será aplicada na região vizinha. O autocarro terá passado pela Torre de Macau, pelo Porto Exterior e pela zona do Iao Hon.

No texto da petição, lê-se: “Se o grupo não notificou previamente o CPSP sobre a reunião e a viagem no autocarro, qual é a razão pela qual o CPSP não acusou o grupo?”. Os “Wake Up My Cow” comparam a presença policial que se verificou no Largo do Senado com a ausência de polícia que estava a acompanhar o evento do grupo de apoio à lei de segurança nacional. “As autoridades policiais aplicam a lei de selectivamente e politicamente?”, perguntam. Além disso, este grupo questiona ainda as autoridades de Macau sobre o número de pessoas identificadas no Largo do Senado, na noite de quinta-feira.

A polícia deve, segundo este grupo, “agir com imparcialidade e de acordo com a lei” e “não deve basear a sua autoridade em posições políticas”. Assim, “solicitamos ao CPSP que trate o incidente com seriedade e que responda ao público após uma investigação completa”. Recorde-se que o CPSP já fez saber que está a investigar a reunião de pessoas que se manifestaram a favor da lei de segurança nacional.

