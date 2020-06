Lei de acesso à magistratura segue para votação na AL

Os deputados da Segunda Comissão Permanente da Assembleia Legislativa concluíram a discussão na especialidade da proposta de lei que altera as condições de acesso às magistraturas judicial e do Ministério Público, anunciou ontem Chan Chak Mo, presidente da comissão. De acordo com a informação veiculada pela Rádio Macau, os deputados da Segunda Comissão vão elaborar um parecer sobre a nova versão da proposta de lei que altera o “Regime do curso e estágio de formação para ingresso nas magistraturas judicial e do Ministério Público” depois de terem concluído a discussão na especialidade.

No final da reunião, Chan Chak Mo disse que não houve “grandes alterações na nova versão da proposta de lei” e que, as mudanças estão relacionadas, sobretudo, “com a introdução de melhorias ao nível da redacção”. Terminada a discussão na especialidade, o diploma segue para plenário para votação.

Segundo a proposta de lei, os candidatos ao curso e estágio nas magistraturas judicial e do Ministério Público são obrigados a ter, para além de uma licenciatura em Direito, experiência profissional de dois anos em Macau. Para além disso, os candidatos que venham a concluir o curso e estágio de formação têm de passar por uma comissão de serviço durante três anos antes de ser possível uma nomeação definitiva.

A proposta de lei sugere, igualmente, a revisão dos requisitos para o provimento, nas categorias de juiz de primeira instância e magistrados do Ministério Público, dos indivíduos que não tenham frequentado o curso de formação e estágio, “alterando o requisito de tempo de serviço efectivo de cinco anos, em profissão para cujo exercício se exija a titularidade de licenciatura em Direito, para 10 anos”, pode ler-se na nota justificativa da proposta de lei.

Caso seja aprovada em plenário, a proposta de lei entra em vigor no dia seguinte à publicação em Boletim Oficial. Recorde-se que, no final de Maio, o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, garantiu que o Executivo pretende abrir ainda este ano um curso para acesso às magistraturas.

E.S.