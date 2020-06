Instituto Cultural continua a rever Lei de Salvaguarda do Património Cultural 

Em resposta ao deputado Si Ka Lon, o Instituto Cultural clarifica que a venda ou doação em pagamento de bens imóveis, classificados como monumentos ou edifícios de interesse arquitectónico, de bens em vias de classificação ou situados em zonas de protecção, requer uma comunicação prévia ao IC, para efeitos do exercício do direito de preferência por parte da RAEM. O organismo informa também que continua a rever as disposições da Lei de Salvaguarda do Património Cultural, e que, caso se justifique, poderá propor o seu melhoramento.

O deputado apontou para o que diz ser a falta de clareza em determinados artigos da Lei de Salvaguarda do Património Cultural, o que acaba por dificultar a sua aplicação. Essa lei, que vigora desde 2013, visa proteger o património cultural e divulgar e incentivar a sociedade, através de eventos de divulgação e de sensibilização, na preservação dos monumentos históricos.

Assim, para melhor esclarecer a população e os sectores sobre o diploma legislativo em questão, Si Ka Lon perguntou ao Governo se vai proceder à revisão e aperfeiçoamento desse documento. Em resposta, o IC afirmou que irá realizar, quando tal se justificar, a “necessária análise e apreciação mais cautelosas”, de modo a propor o seu melhoramento e revisão.

Por outro lado, o deputado indicou que o disposto na lei sobre o direito de preferência não concretiza as condições do seu exercício nas zonas de protecção, nem a execução desse direito pelo Governo. Si Ka lon mostra-se preocupado que isso possa levar a que a população desconheça, relativamente à compra e venda de imóveis, se determinado imóvel está abrangido pelo eventual exercício do direito de preferência do Governo, e que deve assim ser comunicado às autoridades.

Na resposta do IC, o organismo referiu que o artigo 41.º da Lei de Salvaguarda do Património regula que a venda ou a doação em pagamento de bens imóveis classificados, de bens imóveis em vias de classificação, ou de bens imóveis situados em zonas de protecção, especificados nos artigos 29.º e 40.º, depende de prévia comunicação escrita ao IC, para efeitos do exercício do direito de preferência por parte da RAEM.

Por isso, exige-se apenas consulta prévia a RAEM para efeitos de exercício do direito de preferência, relativamente a bens imóveis classificados como monumentos, edifícios de interesse arquitectónico, conjuntos e sítios. Quanto à transferência de outros imóveis, inclusive os situados em zonas de protecção, os proprietários não precisam de comunicar previamente ao IC.

Em interpelação, o deputado da FAOM perguntou também sobre a possibilidade de elencar, nos regulamentos administrativos, quais os imóveis situados nas zonas de protecção onde o Governo pode exercer o direito de preferência, com vista a esclarecer a população. Na opinião do IC, não é necessário especificar, para já, os bens imóveis sobre os quais a RAEM pretende exercer o direito de preferência. Razão pela qual, explicou, não existe uma lista de tais bens imóveis.

Para melhor informar os cidadãos sobre o exercício do direito de preferência pelo Governo, o deputado interpelou ainda as autoridades se vão disponibilizar, no documento de busca das fracções autónomas, a indicação de consulta necessária ao Instituto Cultural. Em relação a essa questão, o IC afirmou que, de acordo com o artigo 42.º da Lei n.º 11/2013 (Lei de Salvaguarda do Património Cultural), deve ser averbada à descrição predial dos bens imóveis situados em zonas de protecção a menção de os mesmos se situarem nessas zonas. Por isso, legalmente, a Conservatória do Registo Predial pode apenas fazer o referido averbamento na “busca predial” nos termos do disposto nessa lei, sem acrescentar outros conteúdos.